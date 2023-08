Вышла на корт лишь в нижнем белье. Итальянка изумила откровенным нарядом на US Open — 2022

52-й ракетке мира итальянской теннисистке Камиле Джорджи не очень повезло со жребием на US Open – 2023. В первом раунде Камиле досталась занимающая третье место в рейтинге WTA американка Джессика Пегула. Джорджи обыгрывала Пегулу на «Мастерсе» в Монреале в 2021-м, когда взяла свой самый крупный титул в карьере. Тем не менее баланс личных встреч 7:1 в пользу Джессики оставляет мало шансов для Камилы в предстоящей встрече.

US Open является самым неудачным турниром «Большого Шлема» для Джорджи. Здесь она выиграла всего 39% матчей (7 из 11), хотя на Уимблдоне, «Ролан Гаррос» и Australian Open этот показатель составляет как минимум 50%. В Нью-Йорке Камила почти всегда вылетает в первом или втором раунде. Исключением стал лишь сезон-2013, когда Джорджи дошла до четвёртого круга, где проиграла соотечественнице Роберте Винчи (4:6, 2:6).

Тем не менее почти каждое появление Камилы на Стадионе Артура Эша было запоминающимся. Всё из-за откровенных и эпатажных нарядов, которыми итальянка любит радовать публику. Запомнилась Джорджи и во время прошлогоднего приезда в Нью-Йорк.

Камила Джорджи в первом матче US Open – 2022 добыла волевую победу над венгеркой Анной Бондарь (4:6, 6:3, 6:1). Следующей соперницей итальянки стала 20-я сеяная американка Мэдисон Кис. В чрезвычайно напряжённом матче Камила обидно проиграла со счётом 4:6, 7:5, 6:7. Джорджи вела 5:2 в третьем сете, но в ключевой момент отдала свою подачу, и дело дошло до тай-брейка, где Кис оказалась сильнее (10:6).

Камила Джорджи на US Open — 2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Американские болельщики в основном поддерживали Кис, но они вряд ли бы были сильно против победы Камилы. Джорджи в очередной раз порадовала их ярким нарядом. На этот раз Камила выступила в стильном чёрном платье (как всегда коротком), которое разработала её мать-модельер Клаудия Джорджи. На нём красовалась надпись Giomila, обыгрывающая имя и фамилию теннисистки.

Но не только из-за чёрного платья зрители хотели подольше наблюдать за игрой Камилы. Итальянская теннисистка произвела настоящий фурор во время тренировок на кортах US Open. В Нью-Йорке в конце августа зачастую очень жарко. Джорджи решила не заморачиваться и готовилась к матчам, надев только бюстье, которое считается исключительно нижним бельём.

Во время одного из занятий напарницей Камилы стала 102-я ракетка мира румынка Елена-Габриэла Русе. Выбор довольно странный, поскольку Джорджи и Русе по сетке могли встретиться уже в третьем раунде. В конечном счёте этого не произошло, поскольку Русе во втором круге уступила американке Кори Гауфф (2:6, 6:7), которая затем одолела обидчицу Камилы Мэдисон Кис (6:2, 6:3).

Камила Джорджи произвела фурор на тренировке во время US Open — 2022 Фото: кадр из видео

Русе тоже считается довольно привлекательной теннисисткой, но Джорджи ожидаемо перетянула всё внимание на себя. Видео обычной тренировки собрало почти 350 тыс. просмотров на YouTube – больше, чем обзоры многих матчей на крупных турнирах WTA. Болельщики не стеснялись делать комплименты Камиле за в хорошем смысле слова дерзость и эпатаж.

«Джорджи нельзя оценивать только по внешности. Для меня она классная спортсменка, спокойно занимающаяся своими делами, независимо от того, выигрывает или проигрывает. Время от времени появляются такие теннисистки, как она. Такие как Крис Эверт, Мария Шарапова, Ана Иванович, Штеффи Граф, Габриэла Сабатини. Камила — хороший образец для подражания»;

«Чем сильнее летняя жара на корте, тем привлекательнее выглядит Камила. Выигрывает Джорджи или проигрывает, она всегда делает шоу, и мы это ценим»;

«У Камилы замечательный удар слева, суперудар справа, но её техника нуждается в некоторой доработке. Если она сможет улучшить работу ног, то станет чемпионкой турнира «Большого шлема». Я чувствую, что, вкладывая так много сил в мощный удар справа, она теряет некоторый баланс. У Джорджи есть навыки, чтобы подняться выше в рейтинге»;

«Её тренировки никогда не бывают скучными»;

«Просто великолепная спортсменка!»;

«Неоспоримое ноу-хау Камилы в теннисе»;

«Камила – одна из самых приятных теннисисток, за неё хочется болеть»;

«Очень красивая и талантливая девушка, которая может вытащить даже самый сложный мяч. Почему она не выигрывает турниры «Большого шлема»? У неё есть талант. Тренер должен показать ей, как довести дело до конца. Она может выиграть US Open, если немного усилит агрессию»;

«С возрастом она становится только красивее»;

«Джорджи занимает первое место в рейтинге теннисных красоток!» — писали фанаты в комментариях.

С победами на турнирах «Большого шлема» у Камилы не складывается. Многие считают, что причина в её отце и по совместительству тренере Серджио Джорджи, который обладает сложным характером, плохо разбирается в теннисе и оказывает на свою дочь огромное давление. Джорджи 31 год, но пойти наперекор отцу она всё равно не решается. Поэтому её главным достижением в карьере, вероятно, так и останется победа на «Мастерсе» в Монреале в 2021-м.

Камила разве что может усовершенствовать или повторить лучшие результаты на турнирах «Большого шлема». Конкретно на US Open в этом году подобное будет сделать сложно. Хотя в случае победы над Пегулой всё возможно. Дальше соперницы по сетке станут заметно проще, и теоретически можно рассчитывать на попадание как минимум в четвертьфинал.

Камила Джорджи на Citi Taste of Tennis Фото: Noam Galai/Getty Images

Иногда у Джорджи выдаются отрезки вроде семи из восьми побед над представительницами топ-10. Списывать Камилу со счетов не стоит, но, вполне возможно, самым обсуждаемым моментом с участием итальянки в Нью-Йорке вновь станет не её выступление на корте. На днях она посетила посетила фестиваль Citi Taste of Tennis, где в очередной раз продемонстрировала публике весьма стильный наряд. Citi Taste of Tennis — это предшествующее US Open теннисное и кулинарное мероприятие с участием многих звёзд спорта и шеф-поваров. Камила появилась на нём в пятнистой юбке, короткой спереди и длинной сзади. Наряд, как всегда, подчёркивал её идеальное телосложение и вызвал восторг у фанатов.

Возможно, непринуждённая атмосфера на Citi Taste of Tennis расслабит Камилу и поможет ей лучшим образом подготовиться к матчу с Пегулой. Опять же, итальянка является явным андердогом, но если кто-то из теннисисток вне топ-50 рейтинга WTA и способен устроить апсет представительницам первой десятки, то это определённо Джорджи.