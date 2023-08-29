«Я обыгрывала старших. И у неё будет такая возможность». Американка — о матче с Миррой

Американка Кори Гауфф закусилась с судьёй о нарушениях правил её соперницей Лаурой Зигемунд по первому раунду на US Open – 2023 и после победы в трёх сетах кипела от негодования. Настроение ей подняла встреча с Бараком и Мишель Обамой перед пресс-конференцией. Коко всё равно большую часть времени обсуждала судейство, но в более мягких красках, чем планировала. Она также рассказала о совете, который дала ей Мишель Обама, а также поделилась ожиданиями от второго раунда с юной Миррой Андреевой.

«Я терпела и молчала весь матч. Она с первой партии стала медлить»

— Первые раунды всегда коварные, а соперница к тому же играла квалификацию. Она в принципе непростой соперник, часто играет нестандартно на резаных ударах и выходах к сетке.

— Я с ней раньше уже играла, очень давно. Кажется, проиграла. Так что рада, что смогла всё это преодолеть, хоть и не показала свой лучший теннис. Обычно на каждом «Шлеме» у тебя случается один плохой матч. Рада, что смогла разделаться с ним в первом раунде.

— Философия Брэда (Гилберта, тренера Гауфф. – Прим. «Чемпионата») – победа любой ценой. Такой наказ он вам дал и это вы смогли сегодня показать?

— Да, это точно была победа любой ценой. Было много странных розыгрышей с резаными. Обычно я хорошо играю против соперниц, которые любят резаные. Мы были к этому готовы. Сегодня вопрос был в исполнении.

На прошлой неделе я играла с Муховой, которая обладает потрясающим резаным ударом, но она более агрессивна, чем Лаура. Я старалась держаться в розыгрышах, оказывать на неё давление в обороне. Она часто выходила к сетке. Я проиграла ей в парах на Уимблдоне, так что знала, что у неё хорошие руки. Она это доказала. Кажется, она только два или три раза не попала с лёта. Так что да, сегодняшняя победа – точно любой ценой.

— Это ваш первый матч, когда соперница так часто общалась с судьёй на вышке?

— Да, действительно. Это был интересный матч. Впервые я увидела столько дискуссий о правилах.

— Насколько тяжело было сохранять концентрацию? В какой-то момент вы сами подошли к судье на вышке.

— Я терпела весь матч. Она с первой партии стала медлить. Я молчала. Смотрела на судью на вышке, а она ничего не делала. Потом уже и трибуны стали замечать, что она медлит, люди в толпе стали кричать «время», показывать на часы.

На её подаче, хотя ты и должен уложиться во время, я была покладистой. Команда говорила мне, что мне надо было раньше высказаться. Но потом дошло до того, что она стала медлить и на моей подаче. Проблема была в том, что судья объявлял счёт через пару секунд после окончания розыгрыша, и выглядело так, что я подаю слишком быстро.

Вы видели мои матчи и знаете, что я подаю не быстро. И не медленно, а где-то посерединке. Это начинало раздражать. У нас не было долгих розыгрышей. Знаю, что после долгого розыгрыша судья может подождать пару секунд, это я понимаю. Но у нас были розыгрыши из пары ударов. Я мысленно успевала досчитать до восьми, когда судья объявлял счёт. И так было постоянно.

Обрадовалась, когда ей наконец дали предупреждение. Ну а на моей подаче она должна быть готова, когда я буду подавать. Я не подаю сразу же, но, когда судья объявляет счёт через восемь секунд после окончания розыгрыша, всё выглядит так, будто я подаю, когда у меня ещё 24 секунды в запасе. Обычно я смотрю на часы и подаю на отметке в секунд 15.

«Я стала выходить из себя. Чувствовала, что правила нарушаются»

— Победа в первом гейме второго сета, когда 12 раз было «ровно», дала заряд уверенности?

— Да, отличный заряд уверенности. Я не смогла сделать брейк в первом сете, хотя у меня было много возможностей. Обрадовалась, что смогла преодолеть эту трудность. Это изменило ход матча, и дальше всё в основном шло гладко. В третьем я отдала свою подачу, это изменило ход матча.

— Мы смогли услышать больше, чем обычно. Вам ещё раньше говорили, что надо подойти к судье. Вы это игнорировали и оставили решение за собой?

— Я слышала, что мне это говорили. Заметила задержку времени ещё во втором гейме матча, потому что смотрела на часы после того, как отбивала мяч.

Согласна, что надо было пораньше начать давить на судью. Но мне в основном это говорили во втором сете, а тогда у меня всё получалось, и я не хотела сбивать свой импульс.

В третьем сете я на секунду подумала, что мне не стоит ничего говорить. А потом подумала, что это уже слишком, и мне надо что-то сказать. Думаю, давление сработало, она получила предупреждения за медленную игру. Думаю, судейство должно быть одинаковым вне зависимости от того, кто играет.

Ещё была ситуация после длинного гейма в первом сете, когда она села. Я сказала судье, что ей нельзя сидеть, это не по правилам. Она ответила – ну, это был длинный гейм. Не знаю точно, что я сказала. Что-то вроде – какая разница, что гейм долгий, выносливость – это часть тенниса. Я ведь занимаюсь в зале по четыре часа, бегаю кроссы, делаю кардио, чтобы быть готовой к таким моментам. Значит, и она должна быть к ним готова.

В этот момент я стала выходить из себя. Чувствовала, что правила нарушаются. Вот почему многие игроки злятся, когда фиксируются нарушения времени, потому что один судья пропускает их, а другой более строго следит за временем. Я думаю, что теннис должен быть более строгим в отношении правил для всех, независимо от ситуации.

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«Встреча с Обамами подняла настроение. Они сказали, надо стоять за себя»

— Сегодня на матче присутствовали Обамы, вы с ними встретились?

— Встретилась вот только что, поэтому настроение немного улучшилось. Возможно, я высказываюсь мягче, чем планировала (улыбается). Это сильно подняло мне настроение.

Я не была уверена, они ли здесь. Видела секретную службу, но не знала, кто приехал – мистер Байден или миссис Байден. Знала, что кто-то приехал. Потом услышала, что это может быть мистер Клинтон, но до конца матча не знала точно, кто это.

В президентском боксе я их не видела. Смотрела туда, конечно, но не видела. А уже после матча мне сказали, что они хотят поздороваться.

Я уже встречалась раньше с миссис Обамой, мне сначала сказали, что будет только она. А потом я увидела и мистера Обаму. Боже мой! Ещё до конца не осознала, но этот момент я буду помнить до конца жизни. Так что я была очень расстроена после победы, а потом невероятно счастлива. Рада, что смогла увидеться с ними обоими. Они к тому же дали мне хороший совет.

— Какой?

— Сказали, что в таких ситуациях надо стоять за себя. Она сказала, что надо не молчать. Думаю, она была рада, что я не смолчала сегодня (улыбается).

— Почему именно сегодня решили постоять за себя? В Вашингтоне вы говорили, что раньше были более сдержанны из-за юного возраста и закрыли бы на такое глаза.

— Я не люблю конфронтации. Весь матч об этом думала, не знаю. Не была уверена, правильно это будет или нет, пока это не случилось слишком много раз. Тогда уже я знала, что имею право. Дошло до того, что я закипела. Стараюсь не показывать эмоций, но захотела выразить свою злость, но в то же время оставаться в рамках. Постаралась как можно лучше объяснить судье, что я чувствую.

Думаю, она поняла. А может, и нет. Но в таких ситуациях, когда это происходит раз за разом, надо было сказать. Я бы не стала, если бы это случилось раз или два, но это случилось по меньшей мере семь раз, я считала.

Я обычно не вступаю в конфронтации с судьями и вообще. Постаралась ей это объяснить. Я не Ник, быстро не подаю. Перед подачей я шесть раз отбиваю мяч. Прошу три-четыре мяча, потом возвращаю болбоям, потому что люблю играть самыми новыми мячами. Я знаю, сколько мне нужно времени, и это нормальное время.

«Я американка, это Нью-Йорк. Я не буду пытаться успокоить трибуны»

— Многих игроков по-хорошему заводит чувство несправедливости. А на вас оно как влияет?

— Сегодня это сильно помогло. Да, я проиграла гейм при счёте 5:1, но это было уже после. Раздражение нарастало, если бы можно было переиграть, я бы ещё раньше высказалась. Может, на смене сторон, но не на своей подаче. Может, во втором сете поспокойнее попросила бы судью получше следить за временем. Так бы она поняла, что я всё замечаю, и ей тоже надо замечать.

Жаль, что раньше этого не сделала. Но в целом не жалею, что вот так общалась с судьёй. Я уже пересмотрела видео. Иногда, когда на эмоциях, забываешь, что именно ты говорил. И я бы всё равно повторила всё, что сказала в тот момент.

— Что чувствовали, когда трибуны начали болеть против вашей соперницы?

— В начале матча они одобрительно шумели, когда она ошибалась. Не знаю, показали ли это в трансляции, но между подачами я давала знаки трибунам, чтобы они так не делали.

Но когда дошло до нарушений по времени, ты как игрок должен понимать ситуацию, а ещё она знает, что я американка. Я не хотела успокаивать трибуны, потому что они видели то же самое, что и все остальные. Это часть спорта.

На меня это никак не влияет. Запала добавляет, когда болеют за меня. Но не скажу, что мне нравится неодобрительный гул, вообще любой подобный негатив.

Но между подачами я старалась делать всё, чтобы снизить накал. Во время её подачи я мало чем могла разрядить обстановку. Однако когда дошло до предупреждений за медленную игру, то это Нью-Йорк, это спорт, и я не буду пытаться никого успокоить (улыбается).

«Я обыгрывала старших. И у Мирры будет такая же возможность»

— Дальше вы играете с Миррой Андреевой. Вам нравится играть с теннисистками моложе вас? Тем более на «Эш», который вы хорошо знаете.

— Если честно, о возрасте я не думаю. Не думала, и когда сама была моложе соперницы, и когда была старше. Он ничего не значит. У неё есть рейтинг, и только это имеет значение. Кажется, ей 16 или 17. Уже в 16 у неё был рейтинг, значит, она заслуживает быть здесь.

Думаю, СМИ делают слишком большой упор на возраст. Неважно, если я играю с кем-то младше меня. Это было неважно, и когда я была моложе. Я всё равно обыгрывала старших. У неё будет такая же возможность в среду.

Я подхожу к этому матчу как к любому другому и постараюсь сыграть лучше, чем на «Ролан Гаррос». Тогда мне удалось справиться, но в некоторые моменты было непросто. Постараюсь улучшить игру.

— Насколько зрелость влияет на вас в таких ситуациях, как сегодня?

— Если честно, думала об этом во время матча. Не хочу выглядеть нытиком. В моменте я думала об этом со второго гейма. Иногда думаешь о вещах, которые не имеют отношения к самому теннису – о разговорах с судьями, бросаниях ракетки – но влияют на имидж. Так что когда я подошла к судье, то сделала глубокий вдох и постаралась как можно лучше объяснить своё видение, ясно донести свою позицию.

Я много думаю о своей зрелости, потому что люди обращают на это внимание. Один раз оступишься – и от тебя камня на камне не оставят, будут костерить. Сегодня было важно показать, что можно постоять за себя так, что тебя будут уважать. Если относишься к человеку уважительно, всё должно быть нормально.

Я не проявляла к ней неуважение, наоборот. Так меня учили, делай всё уважительно. Об уважении можно забыть, только если с тобой обращаются пренебрежительно. Не думаю, что судья проявила неуважение, поэтому и я к ней с уважением.