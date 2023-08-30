Эпичный пятисетовик! Два наследника Федерера сразились на US Open — матч принёс сенсацию

Второй круг Открытого чемпионата США вроде бы не та стадия, где найдётся место ярким матчам. Сеяные пока не играют друг с другом — для этого придётся дождаться как минимум третьего раунда. Но сегодня болельщики стали свидетелями приятного исключения из правила. Казалось бы, что такого интересного может произойти в матче седьмой ракетки мира Стефаноса Циципаса, представляющего Грецию, и 21-летнего швейцарца Доминика Штефана Штрикера, который даже не входит в первую сотню мирового рейтинга? Явным фаворитом, само собой, считался Циципас, хотя у него, мягко говоря, не блестящая статистика выступлений на US Open. Но Стеф проиграл. Причём в какой борьбе!

Хотя стоп, сперва стоит пояснить заголовок. При чём тут наследники Федерера? Со Штрикером всё ясно — он ведь тоже швейцарец. А вот параллель с Циципасом чуть заковыристее. Грек использует одноручный бэкхенд, признанным мастером которого был Федерер. На пресс-конференции после выхода во второй круг Стефанос выражал надежду, что одноручный бэкхенд не умрёт. Стоит признать, он действительно смотрится эстетичнее двуручного.

«Всё больше теннисистов склонны задействовать двуручный бэкхенд. Одни утверждают, что это более безопасный удар, другие – что его проще контролировать. Но я по-прежнему верю в одноручный бэкхенд. Надо, чтобы этот удар жил. Не стану говорить о преемственности. Но я играю одноручным бэкхендом из-за Роджера. В каком-то смысле хочется стать его преемником, сколь бы громко это ни звучало. Пока я даже не близок к этому. Но именно он мотивировал меня развивать одноручный бэкхенд», — говорил Циципас.

Теперь о матче. В первом сете ключевым стал 10-й гейм. Штрикер сделал брейк при счёте 5:5, а затем выиграл гейм на своей подаче. Во второй партии теннисисты сделали по брейку, и исход сета решался на тай-брейке, который со второго сетбола выиграл Циципас. Победитель третьей партии также определялся на тай-брейке, в котором оба игрока выигрывали каждое очко на своей подаче вплоть до счёта 6:5 в пользу Циципаса — тогда Стефанос сделал мини-брейк на подаче соперника и выиграл сет.

А в четвёртой партии Циципас не смог подать на матч, после чего потерпел поражение на тай-брейке. В пятом, решающем сете Штрикер сделал брейк во втором гейме и удержал преимущество до конца партии. Так Циципас потерпел поражение — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6. Игроки провели на корте более четырёх часов!

Американский хард явно не по душе Циципасу. На двух «Мастерсах» и на US Open, если выиграть всё, можно заработать 4000 очков. Грек же сподобился только на 135. В Торонто он вылетел во втором круге, в Цинциннати — в третьем. По всей вероятности, его ожидает дальнейшее падение в рейтинге ATP. За все годы Стефанос лишь дважды доходил до третьего круга на Открытом чемпионате США — и это при том, что на Australian Open, который проводится на аналогичном покрытии, на его счету финал-2023 и ещё три полуфинала в придачу!

Штрикер же большой молодец. 21-летний спортсмен впервые в карьере победил представителя первой десятки мирового рейтинга. И впервые вышел в третий круг турнира «Большого шлема». На этой стадии в турнирной сетке его ожидает либо француз Бенжамен Бонзи, либо американец Крис Юбэнкс (28). После победы над Циципасом ни один из этих теннисистов уже не выглядит непреодолимым барьером для Доминика, не так ли?

«Насколько верю в себя? Прямо сейчас очень сильно. Не знаю, как описать этот день. Я просто счастлив. Я верил, даже когда вышел на корт… Это просто здорово. Уверенность в себе очень высока. Очень верю в себя, понимаете?» — сказал Штрикер на корте после матча.

«Циципас на перепутье, как по мне. Ему 25 лет, он двукратный финалист мэйджоров. Он счастлив в личной жизни, прояснил ситуацию с тренером и отцом. Но новое поколение во главе с Алькарасом продолжает проявлять себя. И потому ему необходимо в ближайшее время выйти на новый уровень — или остаться позади», — подытожил журналист Кристофер Клэри в соцсетях.

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