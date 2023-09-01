Очередной француз пройден! Рублёв огорчил Монфиса в его день рождения на US Open

В ночь с 31 августа на 1 сентября на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, проходят матчи второго круга. Сегодня свою встречу и провёл восьмая ракетка мира Андрей Рублёв. За место в 1/16 финала американского мэйджора россиянину предстояло сразиться с французским ветераном Гаэлем Монфисом.

Андрей Рублёв после серии неудач наконец-то смог преодолеть барьер первого круга на крупном турнире. На старте US Open – 2023 олимпийский чемпион токийской Олимпиады в трёх партиях закрыл 21-летнего представителя Франции Артура Казо, который попал в основную сетку нью-йоркского «Шлема» как лаки лузер – 6:4, 7:6, 6:1. Ещё на тот момент 36-летний Монфис, в свою очередь, в первом раунде прошёл японца Таро Дэниэла, обыграв его со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).

После своей стартовой победы знаменитый француз поделился настроем на грядущий матч с Рублёвым, рассказав об этом на специальной пресс-конференции. «На следующий день мне будет 37. Если я проиграю, то поеду к дочери. Мою жизнь это не изменит. Если выиграю, то отпраздную день рождения в Нью-Йорке, далековато от дочери. Но будет победа над топ-10, это тоже классно», — сказал Монфис на пресс-конференции.

Стоит отметить, что теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. В финале Дохи-2018 сильнее оказался Гаэль, а в Цинциннати-2021 уже первенствовал Андрей. Новое очное противостояние виделось крайне интересным.

Мнения отечественных экспертов в преддверии очной битвы между россиянином и французом разделились. Так, советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил следующее: «Монфис может создать проблемы Рублёву — он сейчас очень хорошо играет. Монфис любит играть против теннисистов, которые играют в быстрый теннис, как Рублёв. Андрей будет сам брать инициативу, а когда Монфиса начинают двигать по девяткам, то он начинает феноменально играть. Если брать американскую серию, то по результатам Монфис в порядке. Что касается Рублёва, то Монфис выглядел более солидно, хоть в рейтинге он был где-то на 400-м месте. Матч будет 50 на 50 — фаворита нет», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук имел совсем иное мнение. «Я думаю, что Андрей без проблем пройдёт Монфиса. В свои лучшие годы это был очень хороший игрок, опасный соперник, но это время давно прошло. Сейчас Андрей повыше классом и гораздо моложе. Он более резкий, поэтому я думаю, что Рублёв разгромит своего соперника», — приводит слова Янчука ТАСС.

Отчётный матч начался довольно буднично. Теннисисты по очереди брали свои подачи, не давая друг другу даже добраться до брейк-пойнта до счёта 3:2 в пользу представителя России. Однако в пятом гейме стартовой партии со второй попытки он всё же смог сделать брейк благодаря классному удару с форхенда – 4:2. Дальше моховик красивого тенниса стал лишь раскручиваться. Гаэль заиграл активнее, стал придумывать интересные и вариативные комбинации. Сначала француз отыграл упущенное на приёме, а затем спокойно забрал свою подачу – 4:4. Однако концовку сета 37-летний уроженец Парижа просто провалил. В девятом гейме он ничего не смог противопоставить сопернику на приёме, а затем допустил несколько двойных ошибок и отдал свою подачу «под ноль», а вместе с ней и сет – 4:6.

Следующая партия началась для Андрея Рублёва не самым лучшим образом. Он буквально «отзеркалил» последний гейм первого сета, отдав уже свою подачу «под ноль». Однако дальше россиянин смог собраться, нашёл силы на камбэк и забрал сразу четыре гейма подряд – 4:1 в пользу 25-летнего уроженца Москвы. Да, безусловно, отечественному спортсмену помогли неточности своего оппонента, однако нельзя не отметить и хороший контроль мяча, который показал на отрезке поединка олимпийский чемпион в миксте 2020 года. Андрей сумел включиться, стал действовать мощнее, интереснее и точнее на задней линии, и в итоге оставил партию за собой – 6:3.

В третьем сете теннисисты сначала ответили взятыми подачами под «ноль», а затем началось всё самое интересное. Уже в двух последующих геймах и россиянин, и француз имели шансы брейкануть друг друга, но всё же смогли уйти с опасного счёта – 2:2. При этом в одном из игровых моментов Рублёв заставил понервничать своих фанатов: Андрей вёл атаку, с короткого мяча пробил справа кроссом, однако вскоре у теннисиста поехала нога, и он рухнул на корт. Гаэлю ничего не оставалось как обвести соперника и пробить в пустую часть корта слева по линии. Игроки по-прежнему не теряли геймы на своих подачах – 3:3. В седьмом гейме россиянин стал психовать на приёме, выражая недовольство своими нецензурными высказываниями из-за постоянного попадания первым мячом Монфисом. Как оказалось, паника 25-летнего уроженца Москвы именно по этому поводу была напрасной, ведь к тому моменту 37-летний уроженец Парижа имел всего лишь 61% попадания первым мячом. Но всё же россиянин в концовке немного расслабился, не сделал брейк там, где мог и в итоге попрощался с партией. Гаэль прибавил в резкости и мощи, стал попадать буквально всё, у него появился кураж и на нереальных скоростях забрал третий сет – 6:3. В соцсетях даже стали шутить, что ветеран тенниса специально стал зарабатывать сердца всё новых и фанатов поклонников на Grandstand.

Примечательно, что четвёртая партия началась с брейк-пойнта Монфиса, который он не сумел реализовать. Рублёв забрал стартовый гейм в сете, а дальше победная волна француза буквально сникла. Рублёв сумел остановить возникшее в концовке предыдущей партии безумие, стал играть чисто, задавил оппонента скоростью и повёл со счётом 5:0. Но всё же 37-летний уроженец Парижа избежал «баранки», оставив за собой шестой гейм, продолжавшийся чуть более восьми минут. На Андрея это никак не повлияло: он грамотно выполнил свою работу, спокойно доведя начатое до конца. 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 – это с таким счётом россиянин одолел Монфиса в его день рождения.

Стоит отметить, что отечественный спортсмен одержал свою восьмую победу подряд над любым представителем «трёхцветных». На очереди у Рублёва ещё один француз – Артур Риндеркнеш.