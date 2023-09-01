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Даниил Медведев: как поссорился со зрителями на US Open 2023 года, матч с О'Коннеллом, слова, реакция, подробности

«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с публикой — теперь на US Open — 2023
Александр Насонов
Медведев опять поссорился с публикой
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В изначально ничем не примечательном поединке с Кристофером О'Коннеллом россиянин неожиданно начал чудить, а потом завёл себя и зрителей.

На Открытом чемпионате США закончился второй круг. В числе прочих в третий раунд пробился и Даниил Медведев, который уже выигрывал этот турнир два года назад. В первом матче Медведев, главная надежда российского тенниса на US Open, не испытал ни малейших проблем во встрече с венгром Аттилой Балажем. А вот во второй игре, где его соперником был австралиец Кристофер О'Коннелл, пришлось поднапрячься.

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Во-первых, Даниил проиграл сет, что уже само по себе довольно удивительно в матче с таким низкорейтинговым соперником (О'Коннелл — 69-я ракетка мира). Итоговый счёт — 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 — говорит всё же, что до настоящей драмы дело не дошло (и слава богу!). Но понервничать теннисисту и его поклонникам тем не менее пришлось. В начале третьего сета встречи болельщики громко поддерживали О'Коннелла. После того как судьи попросили зрителей быть потише, две болельщицы в одежде в цветах флага России продолжили кричать с трибун перед подачей Медведева.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — обратился к ним Медведев, после чего судья снова сделал зрителям замечание.

Конфликт Медведева с болельщиками

Конфликт Медведева с болельщиками

Фото: Кадр из трансляции

На тай-брейке в третьем сете Медведев упустил двойной матчбол, один из которых — на подаче. И после этого вызвал врача. Нет, никаких травм у нашего теннисиста не было, это было сделано в шутку. Мало кто понял — и Даниил, похоже, в том числе — за счёт чего его австралийский соперник столь резко прибавил в третьей партии. Медведев попросил врача дать ему те же таблетки, что получил О'Коннелл перед стартом третьего сета. На вопрос о симптомах Даниил ответил, что потерял сет.

В четвёртой партии разница в классе всё же сказалась. «Тяжёлый матч. Не знаю почему, но в какой-то момент матча он решил играть лучше. Я же играл одинаково от первого до последнего очка. Мне стало намного сложнее. Поэтому я рад, что смог выстоять. У меня были возможности в третьем сете, и я сумел использовать их в четвёртом.

Когда расстраиваешься, никогда не знаешь, что будет. Можно потерять концентрацию, и матч может стать намного сложнее. Или вот как сегодня, когда я почувствовал, что, может быть, это мне немного помогло. В целом мне показалось, что это был отличный матч, честно говоря», — сказал Медведев на корте после матча.

«Вышел в следующий круг. Поздно ночью», — написал он чуть позже в «Твиттере».

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В соцсетях отметили непростой путь Даниила к третьему кругу. «Он может упустить два матчбола и начинать четвёртый сет в полпервого ночи. Он может начать пререкаться с публикой. Сегодня было и то, и другое. Никогда не знаешь, что получишь. Как в коробке конфет», — заметили журналисты из The Tennis Letter.

«Медведев после матча был недоволен поведением некоторых зрителей. Общался с секьюрити», — рассказал журналист Жозе Моргадо.

«Несмотря на небольшой сбой в третьем сете, Медведев по-прежнему очень опасен. Не хотел бы играть с ним или тренироваться (он слишком часто швыряет ракетку)», — подытожил журналист Кристофер Клэри.

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Разумеется, Медведев не только скандалил со зрителями, но и ещё играл в теннис. Причём в классный теннис. В 11-м гейме третьего сета россиянин блестяще отработал на приёме и закончил розыгрыш красивейшим ударом. Выиграв очко, Даниил принялся подзадоривать публику — мол, давайте, поддерживайте меня!

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

Напоследок несколько занимательных статистических фактов. Победа над О'Коннеллом стала для Медведева 250-й на харде. Даниил стал 15-м действующим игроком, преодолевшим этот рубеж. И лишь ему одному нет ещё 30 лет. Процент побед на харде у Медведева на турнирах ATP — 75,3%. А на турнирах «Большого шлема» он выиграл 73,3% своих матчей — и догнал по этому показателю двукратного победителя мэйджоров Марата Сафина, лучшего среди россиян в этом списке.

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