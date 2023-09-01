Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Странная болезнь теннисистов на US Open — Доминик Тим, Эмиль Руусувуори, Кристофер Юбэнкс имели проблемы с желудком

«Творится какая-то хрень». Странная болезнь теннисистов создала настоящий хаос на US Open
Михаил Георгиев
Загадочная болезнь теннисистов на US Open
Аудио-версия:
Комментарии
Как минимум три игрока имели проблемы с желудком в Нью-Йорке. Онс Жабер намекает, что их может быть больше.

На US Open завершились два первых раунда и только-только начался третий. Турнир только начинает набирать обороты, но многие известные теннисисты уже сошли с дистанции.

Представители топ-10 рейтинга ATP Хольгер Руне, Стефанос Циципас и Каспер Рууд вылетели исключительно по игре из-за плохой формы в данный момент времени, но некоторые их коллеги прекратили борьбу за титул по причине загадочной болезни.

Материалы по теме
Мощнейший звездопад на US Open! Сетка для Джоковича расчищается поразительно быстро
Мощнейший звездопад на US Open! Сетка для Джоковича расчищается поразительно быстро

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся в матче второго круга с американцем Беном Шелтоном из-за жалоб на боли в животе. Отмечалось, что теннисиста рвало перед началом игры.

Доминику Тиму стало плохо во время матча с Беном Шелтоном на US Open

Доминику Тиму стало плохо во время матча с Беном Шелтоном на US Open

Фото: Al Bello/Getty Images

Эмиль Руусувуори из Финляндии вообще не смог выйти на стартовый матч с россиянином Андреем Рублёвым из-за плохого самочувствия. В итоге Андрей избежал встречи с соперником, который обыгрывал его на «Мастерсе» в Цинциннати менее двух недель назад.

Американец Кристофер Юбэнкс также боролся с непонятной болезнью в противостоянии второго раунда с французом Бенжаменом Бонзи. Юбэнкс матч доиграл, но потерпел поражение со счётом 6:7, 6:2, 2:6, 6:7. По ходу игры он просил таблетки от тошноты и брал туалетный перерыв, в буквальном смысле убегая с корта.

«Я просто пожертвую следующим геймом ради того, чтобы сходить в туалет», — говорил Крис судье.

А ведь недавно этот парень создал немало проблем Даниилу Медведеву, заставив третью ракетку мира потратить пять сетов для победы в четвертьфинале Уимблдона. Да, Юбэнкса пока нельзя назвать сверхстабильным игроком, но всё-таки на домашнем турнире «Большого шлема» ожидалось, что он пройдёт как минимум парочку низкорейтинговых соперников. В нормальном состоянии он определённо мог справиться с этой задачей.

В список можно добавить чешку Петру Квитоку и поляка Хуберта Хуркача, которые в подробности не вдавались, но говорили о плохом самочувствии.

Материалы по теме
«Он будет фаворитом долгие годы». Медведев восхищён своим новым соперником на Уимблдоне
«Он будет фаворитом долгие годы». Медведев восхищён своим новым соперником на Уимблдоне

Финалистка двух последних розыгрышей Уимблдона и US Open — 2022 Онс Жабер также столкнулась с трудностями во время матча первого раунда с колумбийкой Камилой Осорио (7:5, 7:6). У туниски были явные проблемы с дыханием, её также несколько раз видели кашляющей. Не в лучшем состоянии Онс вышла и на игру второго круга с чешкой Линдой Носковой (7:6, 4:6, 6:3).

«С желудком у меня всё в порядке. Дело не в желудке. Думаю, у меня грипп или что-то в этом роде. Я знаю, что у некоторых игроков здесь возникли проблемы с желудком. К счастью, не у меня. Но я сейчас как зомби, потому что у меня грипп. После Уимблдона я взяла небольшой отпуск, и это помогло мне открыть второе дыхание в этой части сезона. Но, возможно, силы покинут меня в Пекине. Тогда будет тяжело. Но прошлый сезон помог мне привыкнуть к большому количеству матчей. Да, эмоционально я могу устать, но знаю, что, если просто пущу всё на самотёк, потом пожалею об этом. Поэтому хочу задержаться в Нью-Йорке как можно дольше», — сказала Жабер.

Онс Жабер на US Open — 2023

Онс Жабер на US Open — 2023

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Онс ясно дала понять, что слышала о проблемах с желудком у некоторых теннисистов. Сама она в их число не входит, но Тим, Юбэнкс, Руусувуори, Квитова, Хуркач пострадали от непонятной инфекции. Вполне вероятно, компанию им составил кто-то ещё, но при этом не признавался и не подавал виду на корте и за его пределами.

В целом на US Open наблюдается как-то слишком много снятий. Ещё один пример: австралийка Айла Томлянович не смогла выйти на матч второго раунда с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая прошла дальше без борьбы. Айла долго восстанавливалась после операции на колене, но причиной отказа играть стали проблемы с рукой, как позже призналась теннисистка. Вроде бы есть объяснение, но болельщики в комментариях под постом в соцсети информационного аккаунта Tennis Updates задаются вопросами.

«Что вообще происходит? Они мрут как мухи, серьёзно. Что за чертовщина?» — написал один из самых недовольных фанатов.

Материалы по теме
«Симптомы? Я потерял сет». Медведев вызывал врача и дожал упрямого австралийца на US Open
«Симптомы? Я потерял сет». Медведев вызывал врача и дожал упрямого австралийца на US Open

В ответ прозвучало предположение, что заразить окружающих мог легендарный семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой, который недавно сдал положительный тест на коронавирус. Джон, работающий комментатором и экспертом на телевидении, незадолго до старта US Open контактировал с многими игроками, особенно близко с Юбэнксом — они вместе провели выставочный матч. Американский журналист Бен Ротенберг подтвердил, что у ряда теннисистов наблюдается недомогание.

“Я заболел в тот же день, когда вернулся домой. Определенно творится какая-то хрень», — написал в комментариях под постом Ротенберга американец Теннис Сандгрен, вылетевший в квалификации US Open.

Также есть версия, что теннисисты имеют дело с SARS-CoV-2, новым видом коронавируса. Сейчас карантинные меры в США совсем не такие строгие, как год или два назад, поэтому игроки якобы массово заражаются вирусом, но никто не предпринимает какие-либо меры. Это пока лишь маловероятная теория, но если череда странных снятий на US Open продолжится, то к ней можно будет отнестись более серьёзно.

1
1
0
0
0
0
Поделиться
Теги Теннис US Open 2023 •••

Заглавное фото: Mike Stobe/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android