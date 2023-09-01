«Творится какая-то хрень». Странная болезнь теннисистов создала настоящий хаос на US Open

Как минимум три игрока имели проблемы с желудком в Нью-Йорке. Онс Жабер намекает, что их может быть больше.

На US Open завершились два первых раунда и только-только начался третий. Турнир только начинает набирать обороты, но многие известные теннисисты уже сошли с дистанции.

Представители топ-10 рейтинга ATP Хольгер Руне, Стефанос Циципас и Каспер Рууд вылетели исключительно по игре из-за плохой формы в данный момент времени, но некоторые их коллеги прекратили борьбу за титул по причине загадочной болезни.

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся в матче второго круга с американцем Беном Шелтоном из-за жалоб на боли в животе. Отмечалось, что теннисиста рвало перед началом игры.

Доминику Тиму стало плохо во время матча с Беном Шелтоном на US Open Фото: Al Bello/Getty Images

Эмиль Руусувуори из Финляндии вообще не смог выйти на стартовый матч с россиянином Андреем Рублёвым из-за плохого самочувствия. В итоге Андрей избежал встречи с соперником, который обыгрывал его на «Мастерсе» в Цинциннати менее двух недель назад.

Американец Кристофер Юбэнкс также боролся с непонятной болезнью в противостоянии второго раунда с французом Бенжаменом Бонзи. Юбэнкс матч доиграл, но потерпел поражение со счётом 6:7, 6:2, 2:6, 6:7. По ходу игры он просил таблетки от тошноты и брал туалетный перерыв, в буквальном смысле убегая с корта.

«Я просто пожертвую следующим геймом ради того, чтобы сходить в туалет», — говорил Крис судье.

А ведь недавно этот парень создал немало проблем Даниилу Медведеву, заставив третью ракетку мира потратить пять сетов для победы в четвертьфинале Уимблдона. Да, Юбэнкса пока нельзя назвать сверхстабильным игроком, но всё-таки на домашнем турнире «Большого шлема» ожидалось, что он пройдёт как минимум парочку низкорейтинговых соперников. В нормальном состоянии он определённо мог справиться с этой задачей.

В список можно добавить чешку Петру Квитоку и поляка Хуберта Хуркача, которые в подробности не вдавались, но говорили о плохом самочувствии.

Финалистка двух последних розыгрышей Уимблдона и US Open — 2022 Онс Жабер также столкнулась с трудностями во время матча первого раунда с колумбийкой Камилой Осорио (7:5, 7:6). У туниски были явные проблемы с дыханием, её также несколько раз видели кашляющей. Не в лучшем состоянии Онс вышла и на игру второго круга с чешкой Линдой Носковой (7:6, 4:6, 6:3).

«С желудком у меня всё в порядке. Дело не в желудке. Думаю, у меня грипп или что-то в этом роде. Я знаю, что у некоторых игроков здесь возникли проблемы с желудком. К счастью, не у меня. Но я сейчас как зомби, потому что у меня грипп. После Уимблдона я взяла небольшой отпуск, и это помогло мне открыть второе дыхание в этой части сезона. Но, возможно, силы покинут меня в Пекине. Тогда будет тяжело. Но прошлый сезон помог мне привыкнуть к большому количеству матчей. Да, эмоционально я могу устать, но знаю, что, если просто пущу всё на самотёк, потом пожалею об этом. Поэтому хочу задержаться в Нью-Йорке как можно дольше», — сказала Жабер.

Онс Жабер на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Онс ясно дала понять, что слышала о проблемах с желудком у некоторых теннисистов. Сама она в их число не входит, но Тим, Юбэнкс, Руусувуори, Квитова, Хуркач пострадали от непонятной инфекции. Вполне вероятно, компанию им составил кто-то ещё, но при этом не признавался и не подавал виду на корте и за его пределами.

В целом на US Open наблюдается как-то слишком много снятий. Ещё один пример: австралийка Айла Томлянович не смогла выйти на матч второго раунда с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая прошла дальше без борьбы. Айла долго восстанавливалась после операции на колене, но причиной отказа играть стали проблемы с рукой, как позже призналась теннисистка. Вроде бы есть объяснение, но болельщики в комментариях под постом в соцсети информационного аккаунта Tennis Updates задаются вопросами.

«Что вообще происходит? Они мрут как мухи, серьёзно. Что за чертовщина?» — написал один из самых недовольных фанатов.

В ответ прозвучало предположение, что заразить окружающих мог легендарный семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой, который недавно сдал положительный тест на коронавирус. Джон, работающий комментатором и экспертом на телевидении, незадолго до старта US Open контактировал с многими игроками, особенно близко с Юбэнксом — они вместе провели выставочный матч. Американский журналист Бен Ротенберг подтвердил, что у ряда теннисистов наблюдается недомогание.

“Я заболел в тот же день, когда вернулся домой. Определенно творится какая-то хрень», — написал в комментариях под постом Ротенберга американец Теннис Сандгрен, вылетевший в квалификации US Open.

Также есть версия, что теннисисты имеют дело с SARS-CoV-2, новым видом коронавируса. Сейчас карантинные меры в США совсем не такие строгие, как год или два назад, поэтому игроки якобы массово заражаются вирусом, но никто не предпринимает какие-либо меры. Это пока лишь маловероятная теория, но если череда странных снятий на US Open продолжится, то к ней можно будет отнестись более серьёзно.