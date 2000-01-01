Крутые костюмы болельщиков на US Open
Как запомниться, когда ты один из сотни тысяч болельщиков? Конечно, выбрать самый яркий наряд! Эти ребята точно сделали всё, чтобы их не забыли.
Дедуля явно покорил всех своим ярким тропическим костюмом.
Парни решили, что на теннис нужно прийти со своими теннисными мячами.
Мужчина вместе со своим другом решил повторить легендарных Бьорна Борга и Джона Макинроя.
Девушка явно готовилась к US Open долго — она даже связала топ с известными словами «Гейм. Сет. Матч».
Посмотрите, какая необычная футболка у мужчины!
Вообще, среди болельщиков в этом году крайне популярны футболки с коллажами из фотографий своих любимчиков.
Крутые и необычные костюмы болельщиков на US Open. Наряды фанатов — просто чудо!
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