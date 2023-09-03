Не смог себя сдерживать. Джокович полностью разделся прямо во время матча US Open — 2018

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович трижды выигрывал US Open. Последняя победа Новака в Нью-Йорке приходится на сезон-2018.

Джокович на редкость легко взял титул в США, не встретив серьёзного сопротивления на своём пути. Зрителям больше запомнились не матчи серба, а его эпатажное поведение. Новак регулярно радовал фанатов своим голым торсом из-за сильной жары, однажды даже полностью разделся прямо во время матча. Джокович любит проходить процедуры в барокамере, но при запредельно высокой температуре ему пришлось экстренно прибегнуть к криотерапии.

Как ни странно, больше всего проблем на US Open – 2018 шестой сеяный Джокович (низкий рейтинг стал последствием пропущенного периода из-за травм в прошлом сезоне) имел в матче стартового раунда с не хватающим звёзд с неба венгром Мартоном Фучовичем. Новак взял первый сет 6:3, но затем с таким же счётом проиграл второй. В третьей партии серб уступал 1:3 и чуть было не усугубил ситуацию на своей подаче, но отыграл брейк-пойнт и вместо разницы в три гейма сократил отставание до минимального.

Фучович упустил отличный шанс, а в решающий момент сета не справился с нервами и позволил Новаку сделать два брейка. Партия осталась за Джоковичем — 6:4. В четвёртом сете серб отвесил Фучовичу «баранку» и выиграл матч со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Это была 50-я подряд победа Новака в первых раундах турниров «Большого шлема».

Мартон Фучович и Новак Джокович на US Open — 2018 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Джокович с самого начала встречи с Фучовичем страдал из-за жары, подзывал к себе медицинский персонал. Температура воздуха в нью-йоркском районе Флашинг составляла 36°C при 44-процентной влажности (ощущалось как 41°C). В тот игровой день три игрока досрочно завершили матчи первого раунда из-за тепловых ударов. Ричардас Беранкис заблаговременно отдал победу Чхун Хёну – 6:4, 6:7, 0:6, 0:2, Стефано Травалья – Хуберту Хуркачу (2:6, 6:2, 6:7, 0:3), а Мариуш Копил – Марину Чиличу (5:7, 1:6, 1:1). Скорее всего, они бы и так проиграли, но просто решили не мучить свой организм.

Джокович не из тех, кто снимается. Он вытерпел все сложности, на морально-волевых качествах вытащил ключевой третий сет, а затем наконец-то получил возможность перевести дух. В мужском одиночном разряде на US Open вступил в силу регламент об экстремальной жаре. Теннисистам дали 10-минутную паузу между третьим и четвёртым сетом, чтобы справиться с последствиями высокой температуры.

«Вы действительно хотите знать? Мы его провели голыми в ледяных ванных друг рядом с другом. Чудесное чувство два с половиной часа рубиться с парнем на корте, а потом ещё до окончания матча оказаться голыми в соседних ледяных ванных», — заявил Джокович.

Всё это происходило не на глазах публики, но дело в том, что Новак полностью раздевался и прямо на корте во время игровой паузы. Да, он прикрывался полотенцем, а команда обступила его со всех сторон и защищала от попадания в кадр чего-то неприличного, но в одном из моментов трансляции было заметно, что теннисист снял даже шорты. Жара действительно настолько доконала серба, что он не стал сдерживаться и пошёл на нетипичные меры.

Новак Джокович справляется с жарой на US Open — 2018 Фото: Julian Finney/Getty Images

Мартон Фучович тоже жаловался на высокую температуру.

«Играть в такую жару было не очень весело. Я умирал после каждого розыгрыша. Было слишком жарко для тенниса. Играть в таких условиях опасно», — сказал венгерский теннисист.

Вот только венгр вытирался полотенцем и поливал себя водой, но не оголял свой торс перед публикой. Хотя у него есть что показать. Фучович считается одним из самых мускулистых теннисистов в туре.

Мартон Фучович на US Open — 2018 Фото: Tim Clayton/Getty Images

Бывший британский теннисист, ныне комментатор и эксперт Грег Руседски отметил важность нововведения организаторов US Open — появления перерывов из-за жары. Руседски считает, что именно это помогло Джоковичу избежать излишней нервотрёпки в матче с Фучовичем.

«Я думаю, что это отличное правило USTA, потому что мы тоже сидим в студии и боремся с этой жарой и влажностью. Очень сложно дать ему определение. В женских матчах играют два сета и делают перерыв в 10 минут – что я считаю правильным. У мужчин такого не было, но теперь им дали возможность взять паузу после трёх сетов. У Новака и Мартона были проблемы, в четвёртом сете кто-то мог получить тепловой удар и покинуть арену на носилках. Они восстановились, причём Джокович восстановился намного лучше, чем Фучович, поэтому доминировал на корте. Не хотелось, чтобы Новак выбыл из турнира из-за жары. Посмотрите на этих двух парней. Не только на Новака Джоковича, но и на Фучовича – он моложе на пять лет, сложён как машина. Это один из самых физически крепких парней в туре, но даже его подкосила жара. Тем не менее Мартон был больше к ней приспособлен», — сказал Руседски.

В целом оголение торса стало своего рода коронным номером Джоковича на US Open – 2018. Новак не раз снимал с себя футболку в последующих матчах с американцем Теннисом Сандгреном (6:1, 6:3, 6:7, 6:2), французом Ришаром Гаске (6:2, 6:3, 6:3), португальцем Жоао Соузой (6:2, 6:3, 6:3), австралийцем Джоном Миллманом (6:3, 6:4, 6:4).

Новак Джокович много раз оголял торс во время US Open — 2018 Фото: Mohammed Elshamy/Getty Images

Джокович «сбавил обороты» только в полуфинале с японцем Кеем Нисикори (6:3. 6:4, 6:2) и финале с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (6:3, 7:6, 6:3). Тогда в Нью-Йорке стало относительно прохладно. Его жена Елена даже пришла в куртке на решающий матч с дель Потро.

Как видно по счетам матчей, Джокович вообще не встречал сопротивления на своём пути. Относительная опасность была только в матче с Фучовичем, когда существовал риск уступать 1:2 по сетам. Одну партию на тай-брейке у Новака сумел забрать Сандгрен, но уже при счёте 2:0 в пользу серба интриги в этом матче вообще не наблюдалось.

Более именитые соперники на поздних стадиях ещё меньше беспокоили Новака. Миллман провёл матч всей своей жизни в четвёртом раунде со вторым сеяным Роджером Федерером (3:6, 7:5, 7:6, 7:6). На Джоковича у австралийца просто не хватило физических и моральных сил.

Нисикори добрался до полуфинала во многом благодаря удачной сетке, хотя кое-какую борьбу сербу №21 рейтинга всё-таки мог навязать. Третий сеяный дель Потро убрал в полуфинале первую ракетку мира Рафаэля Надаля, который снялся после двух проигранных сетов (6:7, 2:6). Обыграть двух кряду представителей «Большой тройки» Хуан-Мартину оказалось не по силам. Аргентинец затянул Джоковича на тай-брейк во втором сете, но не более того.

Хуан-Мартин дель Потро и Новак Джокович после финала US Open — 2018 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Так Джокович добыл одну из своих самых лёгких побед на «Шлемах» за карьеру, являясь всего лишь шестым номером посева. Возможно, был вдохновлён долгожданным триумфом на «Мастерсе» в Цинциннати, который позволил ему стать первым теннисистом в истории, выигравшим все девять возможных турниров данной серии. А может, из-за того, что не сдерживал эмоции, когда ему было жарко. Другие теннисисты время от времени тоже снимали футболки, но были слегка зажаты, в то время как Новак это делал демонстративно эпатажно, в присущем только ему стиле.

Серб разваливался на стуле, делал шутливые и весёлые гримасы. Публике нравилось такое поведение Джоковича. Лишнее доказательство, что спортсменам стоит проявлять эмоции, когда это не противоречит правилам и выглядит одобрительно в глазах окружающих.