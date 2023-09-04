Такой Возняцки не хватало теннису! Вылетела с US Open, но всё равно героиня турнира

До четвёртого раунда заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде добрались всего три несеяные спортсменки. Одной из них стала вернувшаяся в профессиональный тур спустя почти четыре года бывшая первая ракетка мира 33-летняя датчанка польского происхождения Каролина Возняцки. Перед началом US Open уроженка Оденсе занимала только 623-е место в мировом рейтинге, но это и понятно, ведь американский «Шлем» стал для Каролины всего третьим турниром после её возвращения на корт.

11 октября 2010 года Возняцки впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. Для Каролины и всей Дании это было действительно значимым достижением — до неё ни один датский теннисист (как мужского, так и женского пола) не добирался даже до топ-30 сильнейших. А Каролина в общей сложности возглавляла мировой рейтинг более 70 недель. При этом долгое время Возняцки находилась под настоящим шквалом критики со стороны различных экспертов и журналистов, которые ставили датчанке в вину её пребывание на первой строчке рейтинга без побед на турнире «Большого шлема».

С ними на протяжении большей части карьеры у Каролины отношения действительно упорно не складывались. Она дважды доходила до решающих матчей на US Open (2009, 2014), но сделать последний шаг к титулу у неё никак не получалось. На других «Шлемах» она и вовсе не доходила дальше полуфинала в Австралии (2011). Её лучшим результатом во Франции был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2010, 2017), а на Уимблдоне она и вовсе не доходила дальше четвёртого круга. Долгожданный триумф случился в начале 2018-го, когда с 43-й (!) попытки выступления в основной сетке «Шлема» Каро всё-таки сломала проклятый барьер и выиграла титул в Мельбурне.

«Мне больше никогда не придётся отвечать на этот вопрос. Теперь я жду вопрос: «Когда вы выиграете второй?», – радовалась счастливая Каролина после победы в финале над румынкой Симоной Халеп.

Выиграть второй «Шлем» у Каро так и не получилось. По злой иронии судьбы, в конце самого счастливого сезона в карьере у датчанки обнаружили ревматоидный артрит – системное аутоиммунное заболевание, которое проявляется в виде болей в суставах и утомления. На фоне обнаруженной болезни результаты Возняцки стали ухудшаться. 2019 год стал для неё первым за 12 лет сезоном, который она завершила без титулов. В результате 6 декабря датская спортсменка объявила о решении завершить карьеру после выступления в счастливой для неё Австралии.

«Я всегда говорила себе, что когда наступит время, и я захочу заниматься теннисом меньше, чем другими вещами, то я завершу карьеру. В последние месяцы я поняла, что вне тенниса гораздо больше вещей, к которым я тяготею и хочу посвятить свою жизнь. Я осознала, что за пределами корта существует множество целей, к которым нужно стремиться.

Создание семьи — одна из таких целей. Я приняла решение завершить свою профессиональную карьеру после Открытого чемпионата Австралии – 2020. Это решение не имеет отношения к моему состоянию здоровья», — подчёркивала Каролина в своём заявлении.

Прощальные выступления в Туре в январе 2020-го Возняцки начала с турнира в Окленде, где в одиночном разряде дошла до полуфинала, проиграв Джессике Пегуле – 6:3, 4:6, 0:6. В парном разряде она выступила впервые с 2016 года и сыграла в дуэте со знаменитой американкой Сереной Уильямс. Их пара смогла дойти до финала, в котором они проиграли представительницам США — Эйжа Мухаммад и Тейлор Таунсенд со счётом 4:6, 4:6.

На Открытом чемпионате Австралии Каролина Возняцки завершила карьеру. Последним её официальным выступлением стал матч в третьем раунде, в котором она проиграла туниске Онс Жабер – 5:7, 6:3, 5:7.

Обернувшись национальным флагом и раздав десятки автографов, Возняцки завершила карьеру в возрасте 29 лет, выиграв Открытый чемпионат Австралии – 2018 и в общей сложности 30 титулов WTA в одиночном разряде.

Каролина Возняцки Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В жизни девушки нашёлся новый смысл — её семья. В 2021 году Возняцки родила от игрока НБА Дэвида Ли дочку Оливию, а через год у пары появился сын Джеймс. Спортсменка была невероятно счастлива и рассказывала, что воспитание детей — самая приятная миссия для неё. С момента рождении Оливии исполнилось только два месяца, а её мама уже показывала, как дочь занимается теннисом.

При этом сама датчанка возвращаться на теннисный корт на профессиональном уровне не собиралась и для верности в апреле 2022-го даже провела прощальный матч. Её соперницей на глазах у более чем 10 000 болельщиков, собравшихся на Royal Arena, стала немка Анжелика Кербер.

Матч завершился победой Каролины в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. «Это было так забавно. Мы много бегали, как я и ожидала. Мы знаем друг друга с семи и девяти лет соответственно, так что это было нечто особенное – выйти сегодня на корт с Анжеликой», — сказала Возняцки после матча в интервью TV 2 Sport.

Каролина Возняцки Фото: AP Photo/Getty Images

Спокойная и счастливая семейная жизнь наскучила датчанке летом 2023 года, когда она вновь ворвалась в теннисный мир с сенсационным заявлением, заявив о возвращении в профессиональный Тур. «За последние три года вне игры я смогла наверстать упущенное время с семьёй, стала мамой двоих прекрасных детей, за которых я невероятно благодарна. Но у меня ещё есть цели, которых я хотела бы добиться. Я хочу показать своим детям, что можно идти за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы всей семьёй решили, что настало это время. Я возвращаюсь в теннис и очень этого жду!».

Возвращение Возняцки состоялось на турнире в Монреале в начале августа. В первом матче датская теннисистка не оставила ни одного шанса австралийке Кимберли Биррелл – 6:2, 6:2. Но затем всё пошло не так гладко. Во втором круге она уступила чемпионке Уимблдона чешке Маркете Вондроушовой (2:6, 5:7), после чего на старте Цинцинатти проиграла бывшей россиянке, а ныне француженке Варваре Грачёвой – 4:6, 4:6.

Однако к старту US Open – 2023 обладающей громадным опытом датчанке удалось подготовиться очень достойным образом. В Нью-Йорке, где Каролина ранее дважды доходила до финала, она играет с двумя кулонами, на которых нанесены имена её детей, и со специальным девизом «Почему бы и нет?».

«Просто так получилось, что я почувствовала, что ещё достаточно молода, чтобы сделать ещё один удар. Живём только один раз, так почему бы и нет? Когда вы смотрите на себя и чувствуете, что у вас ещё есть шанс сделать что-то действительно крутое и действительно хорошее, тогда вам нужно воспользоваться этим шансом. Никогда не узнаешь, если не попробуешь», – говорила Возняцки в интервью BBC в преддверии старта турнира.

Каролина Возняцки Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Титулованная спортсменка получила уайлд-кард в основную сетку соревнований и полностью оправдала доверие организаторов. Она выиграла три матча подряд, последовательно выбив из борьбы россиянку Татьяну Прозорову (6:3, 6:2), чешку Петру Квитову (7:5, 7:6) и американку Дженнифер Брэйди (4:6, 6:3, 6:1). Благодаря этим победам Возняцки поднимется в топ-300. Её соперницей по матчу четвёртого круга стала местная любимица 19-летняя Кори Гауфф, ранее в том числе обыгравшая на этом турнире восходящую звезду российского тенниса Мирру Андрееву.

Разница в возрасте между девушками настолько велика, что, когда Каролина дебютировала в профессиональном Туре в 2005-м в Цинциннати, её сегодняшней сопернице на тот момент исполнилось полтора года. Неудивительно, что многоопытная Каролина без раскачки вошла в матч, с первых же розыгрышей постаравшись навязать Кори фирменный теннис.

Для шестой сеяной US Open противостоять такой модели игры, если не в диковинку, то уж точно в редкость. И старт встречи у Гауфф не получился – она сразу же отдала свою подачу, начав матч с отставания в два гейма – 0:2. Но довольно быстро молодая американка адаптировалась к ритму – она вошла в игру, заиграла агрессивнее и быстро нагнала и даже обогнала соперницу – 3:2.

К тому же Возняцки с очень низким процентом подавала первым мячом, гораздо хуже, чем в предыдущих матчах, а на втором мяче американка сразу же демонстрировала максимально мощный приём, позволявший ей захватывать инициативу в розыгрыше. Всё это привело ко второму брейку Гауфф в первом сете и последующей итоговой победой в партии – 6:3.

Каролина Возняцки Фото: Elsa/Getty Images

В начале второго сета Каролина имела хороший шанс повторить стартовый трюк и вновь вырваться вперёд с брейком, но Кори за счёт активной игры отыгралась с 15:40 и на сей раз избежала потери подачи. Выстояла хозяйка местных кортов и в четвёртом гейме, сумев отыграть ещё два брейк-поинта, только в обоих случаях уже одинарных. Аналогичная история повторилась и в шестом гейме, в котором Гауфф ликвидировала ещё один брейковый мяч.

Сама же Каро в сравнении с первым сетом заметно подняла процент попадания первым мячом, за счёт чего гораздо увереннее выигрывала свои геймы. В свою очередь Кори находилась под давлением, теряла терпение, катастрофически много и быстро ошибалась, продолжая постоянно оказываться в сложной ситуации на подаче. И в концовке партии американка окончательно дрогнула. Если не сказать хуже. На несколько минут Гауфф просто выключилась из игры, проиграла семь розыгрышей подряд, а вместе с ним и сет – 3:6.

Третий сет девушки начали со стремительного обмена брейками. Возняцки сразу же вырвалась вперёд, но Гауфф крайне вовремя остановила своё затянувшееся падение, быстро восстановив контроль над партией. Столь быстрый ответный брейк от Кори оказал решающее влияние на исход всей встречи. Американка явно воодушевилась, сократила количество невынужденных ошибок и вернула инициативу на корте. Она выиграла четыре гейма подряд и повела – 4:1.

В пятом гейме Гауфф выиграла потрясающий розыгрыш на брейк-поинте, не позволив датчанке сделать брейк. Дальше 19-летняя американка сделала ещё один брейк и довела матч до победного конца – 6:3, 3:6, 6:1. Для Кори эта победа стала девятой кряду. После завоёванного титула в Цинциннати Гауфф продолжает успешное продвижение по сетке US Open.

В ¼ финала она сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Свёнтек и представительницей Латвии Еленой Остапенко. Возможный матч между Гауфф и Свёнтек вполне может стать настоящим украшением турнира, ведь их последняя встреча – как раз в Цинциннати – осталась за американкой. И полька будет полна решимости взять реванш, если до этого обыграет Остапенко.

Что же касается завершившей выступление на американском «Шлеме» 33-летней Возняцки, то его Каролина совершенно точно может занести себе в актив. После 44-месячного отсутствия в Туре датская спортсменка на первом же «Шлеме» после своего возвращения дошла до четвёртого круга, где проиграла только находящейся в отличной форме американской звезде.

Благодаря выходу во вторую неделю US Open – 2023 Возняцки вознеслась в рейтинге на 300+ мест. И теперь главный вопрос заключается в том, насколько именно на полноценной основе Каро планирует играть в теннис. Если ответ на этот вопрос будет положительным и если ей позволит здоровье, то к концу года датчанка несомненно поднимется в рейтинге гораздо выше. Такой теннисистки не хватало современной WTA.