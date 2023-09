5 топ-матчей понедельника в теннисе: Рублёв, Касаткина, Медведев на US Open

Посмотреть все события 4 сентября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Джек Дрэйпер (Великобритания) – Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open – четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до российского четвертьфинала?

В четвёртом круге US Open Андрей Рублёв сразится с британцем Джеком Дрэйпером. Теннисисты встречались до этого дважды, и оба раза успех был на стороне Андрея — в Мадриде и Вашингтоне-2022. Победитель нового матча сыграет в 1/4 финала с лучшим теннисистом из пары Даниил Медведев — Алекс де Минор. Состоится ли российский четвертьфинал?

Андрей Рублёв Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 20:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Маттео Арнальди (Италия), US Open – четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удивит ли дебютант турнира первого номера посева?

Карлос Алькарас всё ближе и ближе к защите прошлогоднего титула на US Open. В четвёртом круге 20-летнему испанцу будет противостоять Маттео Арнальди, с которым он ещё на корте не пересекался. Для 22-летнего итальянца это дебют на US Open, и он сразу же добрался до 1/8 финала, остановив, в частности, 16-го номера посева Кэмерона Норри. Сумеет ли Арнальди забраться по сетке ещё дальше и преподнести главный сюрприз? Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет с победителем пары Александр Зверев — Янник Синнер.

Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 23:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) – Алекс де Минор (Австралия, 13), US Open – четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Медведев за поражения в Париже и Торонто?

В четвёртом круге US Open чемпион турнира-2021 Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором. До недавнего времени это был довольно удобный соперник для россиянина, которого он обыграл в первых четырёх матчах. Однако затем Алекс нанёс Даниилу два болезненных поражения — во втором круге «Мастерса» в Париже-2022 и совсем недавно в четвертьфинале Торонто. Сумеет ли Медведев изменить наметившуюся неприятную тенденцию? Победитель нового матча в 1/4 финала US Open сыграет с победителем пары Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв.

Даниил Медведев Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 2:00*: Дарья Касаткина (Россия, 13) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Соболенко матч с россиянкой в новом для себя статусе?

Ига Свёнтек проиграла в четвёртом круге US Open, и теперь Арина Соболенко получит долгожданное звание первой ракетки мира. Первый матч в новом статусе белоруска проведёт с Дарьей Касаткиной из России. Ранее теннисистки встречались шесть раз, и счёт личных встреч — 4-2 в пользу Арины. Она отличилась на «Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open, в Мадриде-2021 и совсем недавно в Цинциннати-2023. Дарья была сильнее в Пекине-2019 и Сан-Хосе-2022. Победительница сыграет в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Онс Жабер — Чжэн Циньвэнь.

Дарья Касаткина Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 3:30*: Александр Зверев (Германия, 12) – Янник Синнер (Италия, 6), US Open – четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто завоюет путёвку в 1/4 финала?

В четвёртом круге US Open сразятся два представителя топ-16 посева Александр Зверев (12) и Янник Синнер (6). Ранее теннисисты встречались четыре раза. Первый поединок выиграл итальянец — на «Ролан Гаррос» — 2020, а затем трижды отличился Зверев — в Кёльне-2020, на US Open — 2021 и в Монте-Карло-2022. Кто завоюет путёвку в 1/4 финала US Open и отправится на встречу с победителем пары Карлос Алькарас — Маттео Арнальди?