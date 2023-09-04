Теннисистку поцеловали в губы и потрогали за ягодицы после игры. Скандал на US Open — 2022

17-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек не смогла преодолеть первый круг квалификации US Open – 2023, получив две «баранки» от китаянки Ван Яфань — 0:6, 0:6. Год назад для молодой спортсменки всё складывалось более удачно.

Бейлек прошла отбор и впервые в карьере сыграла на турнире «Большого шлема». А ещё стала одной из самых обсуждаемых персон на US Open из-за сексистского скандала, в котором оказались замешаны её отец и тренер.

В первом круге US Open – 2022 16-летняя чешка Сара Бейлек проиграла россиянке Людмиле Самсоновой — 3:6, 1:6. Никаких неожиданностей. Дебютантка ТБШ и самая молодая участница основной сетки US Open Бейлек не имела шансов против более опытной соперницы. Уже сам факт участия в этой встрече можно было занести ей в актив.

Сара Бейлек на US Open – 2022 Фото: Robert Prange/Getty Images

Матч Бейлек – Самсонова достаточно быстро забылся, но имя Сары внезапно возглавило заголовки спортивных СМИ через пару дней.

Внимание журналистов и общественности привлек необычный и изначально упущенный момент после финала квалификации US Open с участием Бейлек. Во время празднования победы над британкой Хитер Уотсон Бейлек подошла к своему отцу Ярославу и тренеру Якубу Кахуну, которые наблюдали за игрой на трибунах. На радостях оба поочерёдно похлопали теннисистку по ягодицам, а отец ещё и поцеловал её в губы.

Скандальный момент с участием Сары Бейлек на US Open – 2022 Фото: Кадр из трансляции

Это вызвало бурное возмущение в социальных сетях. Многие сочли поведение мужчин недопустимым проявлением сексизма.

«Возмутительно и отвратительно», «Я не знаю, к чему привыкли люди в Чехии, не знаком с их культурой, но мне это кажется странным», — писали пользователи в комментариях под видео с празднованием, которое разошлось в социальных сетях.

Бейлек пришлось объясняться. Она не увидела в поведении двух близких для себя людей ничего предосудительного, но пообещала, что подобное больше не повторится.

«Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж. Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже всё обсудили, и больше такое не повторится. Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но поскольку мы в США, все комментируют случившееся», — сказала Бейлек.

Вероятно, в Чехии действительно более смелые нравы, чем в США и многих европейских странах. Вряд ли Сара и её команда стремились «пропиариться» подобным образом. Всё действительно получилось непредумышленно и спонтанно. Хотя в каком-то смысле широкая обсуждаемость, пусть и не совсем положительного типа, могла помочь Бейлек. Всё-таки её имя оказалось на слуху у миллионов любителей тенниса.

Однако Сара пока не сделал ничего, чтобы оправдать прошлогоднюю шумиху вокруг себя. В 2023 году она проходила квалификацию на Australian Open и «Ролан Гаррос», но в стартовом круге основной сетки вылетала от соотечественницы Барборы Крейчиковой и россиянки Камилы Рахимовой соответственно.

На Уимблдоне-2023 Бейлек не прошла первый отборочный раунд, уступив 16-летней соотечественнице Бренде Фрухвиртовой — 0:6, 5:7. Затем были две «баранки» в вышеупомянутом матче с Ван Яфань в Нью-Йорке.

17-летняя Сара Бейлек пока не может добиться значимых успехов в своей карьере Фото: Kelly Defina/Getty Images

Сейчас Сара занимает 213-е место в рейтинге WTA. Недалеко от неё находится финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира 29-летняя канадка Эжени Бушар (215). Гордиться таким соседством Бейлек не может, поскольку она, в отличие от Бушар, пока ничего не показала на раннем этапе своей карьеры.

У Сары ещё есть время сделать качественный шаг вперёд, хотя в Чехии её постоянно поджимает новое поколение перспективных теннисисток во главе с той же Брендой Фрухвиртовой. Есть риск, что скандальный случай на US Open – 2022 так и останется самым запоминающимся моментом в её карьере. Бейлек придётся очень потрудиться, чтобы исправить положение.