«Тигрица на вершине!» Бурная реакция на выход Соболенко на первое место в рейтинге WTA

В четвёртом круге Открытого чемпионата США состоялась главная на данный момент сенсация турнира — по крайней мере, в женской сетке так точно. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек не смогла защитить прошлогодний титул. В 1/8 финала она в трёх сетах проиграла победительнице «Ролан Гаррос» Елене Остапенко, хотя выиграла первую партию, — 6:3, 3:6, 1:6. Остапенко продолжает оставаться непроходимым барьером для Свёнтек. Представительница Латвии уже в четвёртый раз обыграла польку, не потерпев при этом ни одного поражения.

Не меньшее значение имеет и то, что по итогам US Open Ига потеряет звание первой ракетки мира. Она вышла в лидеры ещё весной 2022 года и с тех пор на протяжении 75 недель никому не отдавала первой строчки. Но 11 сентября Свёнтек потеряет одну позицию, а на её место поднимется чемпионка Australian Open — 2023 белоруска Арина Соболенко. 25-летняя теннисистка станет 29-й первой ракеткой мира в истории.

Что сказали Остапенко и Свёнтек после матча

Елена заявила, что специально стремилась играть агрессивно. «Понимала, что надо играть агрессивно, так как она этого не любит. В третьем сете чаще входила в корт, лучше подавала. Я понимала, что она будет испытывать давление, потому что она первая ракетка мира. По-моему, из-за поражения она потеряет первую строчку. Я просто пыталась создать ей сложности, играть в свой теннис и бороться до последнего очка», — цитирует её пресс-служба WTA.

А Ига призналась, что не понимает, почему стала хуже играть прямо по ходу матча. «Когда я играю плохо, это обычно происходит в начале игры. Потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. В этот раз всё было не так. Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я потеряла контроль», — сказала она на пресс-конференции.

Елена Остапенко и Ига Свёнтек после 1/8 финала US Open — 2023 Фото: Elsa/Getty Images

Как отреагировал теннисный мир

Само собой, такое громкое событие никак не могло пройти мимо журналистов и других пользователей соцсетей. Мы собрали наиболее яркие комментарии.

«Слышите крик в Нью-Йорке? Вы знаете, откуда он идёт», — написали журналисты из The Tennis Letter, намекая на радость Соболенко.

«Тигрица на вершине! Поздравляем, Арина!» — написала пресс-служба Australian Open.

Прокомментировала свой успех и сама Арина. «Достижение первой строчки в мировом рейтинге WTA в одиночном разряде — это то, о чём я мечтала с тех пор, как начала заниматься теннисом, будучи маленькой девочкой. 2023 год — такой невероятный для меня и моей команды. И это прекрасная награда за всю нашу усердную работу. Это невероятное чувство — присоединиться к удивительному списку других игроков WTA, которые добились этого. И это огромная честь — называть себя теннисисткой №1 в мире в одиночном разряде», — приводит её слова пресс-служба WTA.

«Восхождение Арины на вершину — невероятное достижение. И я хотел бы поздравить её с тем, что она стала новой первой ракеткой мира в одиночном разряде по версии WTA. Как и многие наши болельщики, я с нетерпением буду следить за её успехами, за её мощными и бесстрашными ударами на корте, за её индивидуальностью и живым характером вне корта», — с таким заявлением выступил генеральный директор WTA Стив Саймон.

«Леди и джентльмены, вашая новая первая ракетка мира — Арина Соболенко», — констатировали в The Tennis Talker.

«Елена пробует удары, на которые многие игроки даже не осмелились бы. Она надевает наряды, которые делают её счастливой. Она танцует в своём ритме… И мы любим её за это. Улыбнитесь, вы на шоу Пенко», — а такой твит посвятили Остапенко журналисты из The Tennis Letter.

«Остапенко пять раз взяла подачу Свёнтек. У Иги в этих пяти геймах даже геймбола не было. С ума сойти!» — добавили они же позднее.

«Ига Свёнтек ВЫЛЕТЕЛА. Арина Соболенко — новая первая ракетка мира. Елена Остапенко играла ПОТРЯСАЮЩЕ», — отметили в The Tennis Podcast.

«Порой Остапенко просто яростно лупила по мячу!» — заявил журналист Роб Кёниг.

«Пенко сделала то, что и делает… Когда она в форме, с ней невозможно играть. И теперь у неё 4-0 против Свёнтек. Только Остапенко может регулярно проделывать это с Игой», — подметила журналистка Кароль Бушар.

«Сбросила с трона чемпионку», — напомнила пресс-служба «Ролан Гаррос».

«Остапенко вышла на корт с верой, что она была, есть и всегда будет лучшей теннисисткой, чем первая ракетка мира», — такое мнение высказал журналист Дэвид Кейн.

«С нетерпением будем ждать твоего возвращения, Ига!» — так обратилась к проигравшей пресс-служба US Open.

«В последнем сете Свёнтек даже не могла как следует приложиться ракеткой по мячу», — заметил журналист Расселл Фуллер.

«Вот это вечер для Елены Остапенко», — порадовался за спортсменку журналист Жозе Моргадо.

«Арина на вершине мира! Соболенко впервые станет номером один, сместив Свёнтек», — напомнили в Tennis.com.

«Добро пожаловать на первое место, Арина», — а это реакция пресс-службы WTA.

«Сдала ли Свёнтек по сравнению с 2022-м? Да. Успешно ли она проводит 2023-й? Тоже да. И то, и то может быть правдой, если учесть возраст/перспективы», — написал журналист Бастьен Фашан.

«Свёнтек вылетела с US Open! Большой шок вечером в Нью-Йорке. Действующую чемпионку остановила Елена Остапенко», — так отреагировали журналисты из We Are Tennis.