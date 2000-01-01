У Янника Синнера есть забавные фанаты. Они ходят в костюмах моркови

Оригинальный фан-клуб

«Приятно видеть их каждый раз на матчах. Я встретился с ними после игры и впервые пожал руки. Наше общение ещё в самом начале. Я знал, что они немного отличаются от остальных фанатов. Здорово, что они у меня есть», — сказал Янник.