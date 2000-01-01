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Почему фанаты Синнера ходят в костюмах моркови?
Почему фанаты Синнера ходят в костюмах моркови?
Пожалуй, Янник Синнер обзавёлся самыми необычными фанатами на свете. Его активная группа болельщиков ходит на матчи в костюмах морковки! Почему они делают это?
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Морковки-путешественницы
Морковки-путешественницы
Основной фан-клуб Синнера называется «Карота Бойс». Главный его символ — морковь. В костюмы этого овоща одеваются фанаты Янника и путешествуют за теннисистом по миру.
Простой перекус
Простой перекус
Почему морковь? Дело в том, что в 2019 году на матче Vienna Open Янник настолько проголодался, что в перерыве съел морковь. Это очень зацепило фанатов и стало мемом.
Знакомство с кумиром
Знакомство с кумиром
Впервые «Карота Бойс» пришли на матчи Янника на Italian Open. Затем фанаты поехали на «Ролан Гаррос», Уимблдон, а теперь добрались и до US Open, где наконец-то познакомились с Синнером лично.
Оригинальный фан-клуб
Оригинальный фан-клуб
«Приятно видеть их каждый раз на матчах. Я встретился с ними после игры и впервые пожал руки. Наше общение ещё в самом начале. Я знал, что они немного отличаются от остальных фанатов. Здорово, что они у меня есть», — сказал Янник.
У Янника Синнера есть забавные фанаты. Они ходят в костюмах моркови
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