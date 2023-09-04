Рублёв кричал и бросал ракетку, но пробился в четвертьфинал US Open! И ждёт там Медведева

В понедельник, 4 сентября, на US Open проходят заключительные матчи четвёртого круга. В мужском одиночном разряде до этой стадии добрались лишь двое россиян, а именно Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Первым из них на корт вышел Рублёв, и в соперниках у него оказался 21-летний британец Джек Дрэйпер, который даже не входит в первую сотню рейтинга ATP.

До 1/8 финала Рублёв, восьмой номер посева, играл на этом турнире исключительно с французами. Андрей прошёл по сетке Артура Казо, Гаэля Монфиса и Артура Риндеркнеша. А выход Дрэйпера в эту стадию стал крупной неожиданностью, если не сенсацией. Во втором круге британец смог порадовать своих поклонников, не отдав ни одной партии 17-му сеяному Хуберту Хуркачу — 6:2, 6:4, 7:5.

Перед матчем с Дрэйпером Рублёв навешал комплиментов сопернику, несмотря на то что в 2022 году дважды обыгрывал его: на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде и на харде в Вашингтоне. «Это будет очень тяжело. У меня было интервью, в котором меня спрашивали, кто станет следующим обладателем титула ATP. Я всегда называю Дрэйпера. Он очень талантливый, действительно отличный теннисист. У него есть всё, чтобы совершенствоваться и стать топ-игроком», — приводятся слова Андрея в «твиттере» The Tennis Letter.

В начале этого года Дрэйпер добрался до 38-го места в рейтинге ATP. В прошлом году Джек, финалист юниорского Уимблдона 2018 года, одержал две победы над представителями топ-10. На «Мастерсе» в Монреале ему проиграл Стефанос Циципас, а на US Open — Феликс Оже-Альяссим. Но потом молодой британец опустился за пределы первой сотни. Сейчас он 123-й в мировой классификации.

Рассуждая о шансах соперников перед матчем, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков выразил недоумение, почему прогресс Дрэйпера застопорился. «Рублёв и Дрэйпер играли в Мадриде — Андрей еле-еле отскочил. Тогда Дрэйпер был где-то двухсотый в мире. Я не понимаю, почему Дрэйпер топчется на месте, потому что он хороший игрок. Сейчас он играет здорово.

Дрэйпер хорошо подаёт и может создать проблемы Рублёву. Но всё будет зависеть от Андрея. Думаю, он будет держать Дрэйпера на задней линии. Дрэйпер будет давить Рублёва, но на скорости Андрей играет быстрее. У Дрэйпера очень неудобная подача. Но Рублёв такой игрок, что из любой точки может направить мяч куда угодно. Он может этими неожиданностями доставить большие проблемы любому игроку», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Джек Дрэйпер играет на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Елена Веснина предсказала тяжелейший матч Рублёву. «Андрея ждёт очень непростая игра. Дрэйпер обыграл Хуркача и находится в очень хорошей форме. Молодой, перспективный британец начинает по-настоящему раскрываться. Рублёва ждёт тяжелейший, возможно, даже пятисетовый матч.

Андрею очень важно выйти на игру с холодной головой и не злиться на себя лишний раз. У Рублёва один из лучших приёмов в туре после Джоковича. Если он сыграет на максимуме своих возможностей, то у Дрэйпера не будет шансов пройти дальше. Главное для Андрея — правильный психологический настрой на матч», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский рассказал, от чего, по его мнению, будет зависеть исход противостояния. «Дрэйпер — неудобный соперник: левша с хорошей косой подачей, не боится выходить к сетке. Многое будет зависеть от того, как Андрей будет принимать подачу. Важно играть без срывов. В последнем матче в первом сете подача подводила, но потом собрался и сыграл отлично», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Рублёв же после победы в третьем круге высказался о поведении болельщиков. «На каждом турнире «Большого шлема» своя атмосфера. В Нью-Йорке всегда было шумно. У меня это вызывает особые ощущения, потому что эта сумасшедшая атмосфера иногда мне помогает.

Некоторые турниры, такие как Уимблдон, проходят очень тихо. А здесь поддерживают, болеют, кричат во время розыгрышей и между ними. Все турниры хороши. Нужно принимать их такими, какие они есть, и просто наслаждаться. Думаю, прекрасно, что каждый турнир особенный», — цитирует Андрея Tennis Majors.

Андрей Рублёв играет на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Начался матч непросто для Рублёва: ему пришлось спасать брейк-пойнт в первом же гейме — к счастью, удачно. Затем россиянин прибавил на подаче, а в четвёртом гейме уже сам впервые вышел на брейк-пойнты и со второй попытки взял подачу соперника — 3:1. Тем самым он фактически обеспечил себе победу в первом сете. После того как теннисисты взяли по два своих гейма, Андрей при 5:3 подавал на партию, и у него не возникло с этим проблем — 6:3 за 36 минут. Дрэйпер ошибался почти вдвое чаще соперника (11 невынужденных против шести).

В начале второго сета инициатива также была на стороне Рублёва. Свои геймы россиянин брал под ноль, а Дрэйпер испытывал немалые проблемы на подаче. Особенно это касается напряжённого третьего гейма (пять раз было «ровно»!), в котором игроки не раз устраивали затяжные обмены на задней линии. Но британцу удалось спасти все четыре брейк-пойнта. А вот в шестом гейме Андрей, подавая, допустил две двойные ошибки, в том числе одну на брейк-пойнте, и Джек вырвался вперёд — 4:2. Рублёв же после этого закричал, бросив ракетку на корт.

Андрей Рублёв кричит, проиграв подачу в матче с Джеком Дрэйпером на US Open — 2023 Фото: Кадр из трансляции

Заполучив преимущество, Дрэйпер тут же стал ошибаться и едва не растерял его, но ушёл с двойного брейк-пойнта в седьмом гейме. Рублёв, раздосадованный сорвавшимся брейком, вновь не сдержал эмоций, что, однако, не помешало ему затем под ноль забрать свой гейм. Дрэйпер же при 5:3 уверенно подал на сет — 6:3 за 47 минут.

В третьей партии Рублёв в первом же гейме проиграл свою подачу, но в четвёртом наконец-то реабилитировался за эту и за предыдущие неудачи, вернув брейк, — 2:2. В шестом гейме россиянин за счёт ошибок Дрэйпера заработал двойной брейк-пойнт, но британец собрался и не дал сопернику уйти в отрыв, закрыв гейм двумя эйсами, — 3:3. Однако концовка сета всё же осталась за Андреем. Сперва он под ноль выиграл свой гейм, исполнив три эйса, после этого взял чужую подачу со второго брейк-пойнта, хотя началось всё с 40:0 на подаче Джека, а в девятом гейме легко подал на партию — 6:3 за 42 минуты. Расподавался в этом гейме Рублёв, записавший на свой счёт восемь подач навылет.

В четвёртом сете Рублёв явно вознамерился дожать оппонента. В третьем гейме он заработал брейк-пойнт, но не смог его реализовать. А в пятом гейме Андрей сделал брейк под ноль, после чего защитил свою подачу — 4:2. Затем игроки выиграли по гейму на подаче (5:3), а в девятом гейме Рублёв упустил два матчбола на приёме. Несмотря на локальную неудачу, Андрей уже в следующем гейме подал на матч — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 46 минут.

В итоге эйсов у Дрэйпера оказалось даже больше, чем у Рублёва, — 18 против 14. Но его подкосило слишком большое количество невынужденных ошибок: 36 против 24.

Так Рублёв во второй раз подряд и в четвёртый раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Для него это уже девятый выход в восьмёрку лучших на турнирах «Большого шлема». А вот в полуфинал ТБШ он пока не выходил никогда. В 1/4 финала US Open Андрей может сыграть с Даниилом Медведевым (3), если тот в ночь с 4 на 5 сентября мск победит австралийца Алекса де Минора (13).

US Open закончится 10 сентября. За всеми событиями турнира в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».