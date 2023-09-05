Есть реванш! Медведев обыграл неудобного австралийца и оформил русский четвертьфинал

Даниил Медведев на нынешнем US Open выступает достаточно ровно. Да, случаются погрешности, как в третьем сете с О'Коннеллом, но в целом претензий к Даниилу немного. Россиянин – эмоциональный теннисист, поэтому многое в его игре зависит от настроя и психологии.

«Спасибо всем зрителям, которые не кричали между первой и второй подачей. Вы прекрасны. Но был один парень… Не знаю, есть ли у него девушка или жена. Я не знаю, как она будет спать, ведь он так завёлся, что теперь всю ночь будет кричать: «Vamos, vamos, vamos!». Мне его жаль», – вот, например, реакция Медведева после матча с Баэсом. Со зрителями в Нью-Йорке у Даниила вообще особые отношения.

Интересно, что россиянин потерял даже теоретические шансы подняться на вторую строчку рейтинга ATP по итогам US Open – 2023. Это произошло после того, как двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал американского мэйджора. В матче 1/8 финала Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл 61-ю ракетку мира, итальянца Маттео Арнальди.

Сегодняшний соперник Даниила, Алекс де Минор, в последнее время набрал очень приличную форму. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Медведева, но есть нюанс. Даниил выиграл первые четыре матча, начиная с финала Сиднея-2018, где он завоевал свой первый титул ATP в карьере, а два последних поединка — в 1/16 «Мастерса» в Париже 2022 года и в четвертьфинале Торонто-2023 — остались за Алексом. Так что Медведеву было впору задуматься о реванше, сейчас для этого самое время. У де Минора, разумеется, были совершенно иные планы.

В первом сете Даниил проиграл свою подачу при счёте 2:2 по геймам, зачем-то выполнил ненужный укороченный удар, хотя нужно было просто заколачивать мяч в корт. В итоге Даниил «поплыл», де Минор сделал ещё один брейк и легко забрал первую партию – 6:2. Россиянин ушёл в подтрибунное помещение.

Мало того что Алекс играл разнообразнее, выходил к сетке, укорачивал и так далее, так ещё и ошибок у Даниила очень много, особенно во второй половине сета. 3/10 у россиянина по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 8/5 у австралийца.

В третьем гейме второго сета соперники выдали классный розыгрыш. Догнав укороченный, Даниил после этого добежал до свечи и выполнил твиннер по линии, после чего Алекс уже неудачно укоротил с лёта. Медведев нанёс плотный удар слева по линии, а затем обвёл соперника кроссом с полулёта. Именно такие розыгрыши обычно заводят россиянина и придают ему дополнительных сил. Так и случилось. Даня завёлся и прибавил в нужный момент: при счёте 5:4 наш соотечественник сделал важнейший брейк и забрал второй сет. Удалось Медведеву прибавить в этой партии. Собрался он, наладил свою подачу и стал к тому же цепляться на приёме время от времени. Одну подачу с брейк-пойнтов де Минор спас, а вот во втором гейме Даниил сразу использовал свой шанс. В целом плотнее и интереснее стал играть россиянин по сравнению с первым сетом. 10/9 у Даниила по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 11/10 у Алекса.

В третьем сете де Минор рассыпался, а Медведев поймал кураж и заиграл в свой теннис. Если на старте поединка Даниил выглядел уставшим, то теперь сложилось впечатление, что Алекс слишком набегался, в то время как россиянин, напротив, явно пришёл в себя. В длинных розыгрышах у россиянина преимущество, и подавал он по-прежнему здорово. Статистика сета: 6/5 у Медведева, 7/13 у де Минора по ударам навылет / невынужденным ошибкам. Как итог – 6:1. Без шансов, как говорят в таких случаях.

В четвёртом сете Медведев повёл 2:1 с брейком, а затем и 4:1. Складывалось впечатление, что Алекс окончательно сдался, но недооценивать соперника даже в такой ситуации ни в коем случае нельзя. Даниил в любом случае продолжил играть на классном уровне и добил соперника – 6:2.

В четвертьфинале турнира нас ждёт российское противостояние Медведев – Рублёв. Счёт личных встреч – 5-2 в пользу Даниила.