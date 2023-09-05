«Мы уже как семья». Рублёв — о дружбе с Медведевым, с которым сыграет в 1/4 финала US Open

Андрей также рассказал, почему психовал в матче с Дрэйпером и как смог снова собраться.

Андрей Рублёв в четырёх сетах и не без психов обыграл Джека Дрэйпера и вышел в четвертьфинал US Open, где сразится со своим другом Даниилом Медведевым. На пресс-конференции Рублёв ответил, почему психовал на корте, доволен ли своей игрой и рассказал об отношениях с Медведевым.

«Сделал две двойных ошибки, потерял преимущество и начал психовать»

— Довольны своей игрой на данный момент?

— Если честно, не хочу думать о своей игре. Не знаю, чувствую, что хорошо играю, и это самое важное. Поэтому не хочу обращать внимания на игру и оказывать на себя дополнительное давление. Я хорошо чувствую мяч, провёл хороший матч. Просто…

— Довольны сегодняшним матчем?

— Да, я играл на очень хорошем уровне. Просто надо вынести кое-что из этого матча и быть лучше в следующем. Но в плане игры да, был хороший матч.

— Вы всегда казались здравомыслящим, думающим человеком, но на корте можете казаться крайне непростым. Сегодня тоже было пару таких моментов. Расскажите об этой двойственности.

— Ну, это нелегко (улыбается). Когда во время игры чувствуешь, что всё под контролем, то чувствуешь, что ты лучше. Что соперник мало что может, потому что ты выигрываешь больше розыгрышей и всё такое.

Затем было пару возможностей быстро сделать брейк, несколько лёгких ударов, на которых я не сильно старался. Думал, этого будет достаточно для победы в розыгрыше, но в итоге проиграл гейм. Начинаешь злиться на себя, что не старался на 100%. Думал, достаточно будет сыграть так, как я сыграл, но оказалось иначе.

Кажется, у меня за весь матч было только две двойных ошибки, и обе – на моей подаче, которую я проиграл. Ни с того ни с сего потерял преимущество и начал винить себя, психовать.

В третьем сете я стал слушать команду и понимать, что всё делаю правильно. Я хорошо играю, всё под контролем, просто надо вернуть этот настрой. В итоге мне удалось это сделать, я смог сделать обратный брейк и выиграть третий сет. Затем Джек немного сбавил физически, это придало мотивации постараться закрыть матч.

— Такие моменты могут вам помогать?

— Нет. Я же проиграл сет и проигрывал с брейком. Это никак не помогает.

«С Медведевым мы уже как семья, я же крёстный его дочери»

— Вы всё ещё молоды, впереди как минимум 10 лет карьеры. Как думаете, ребятам вашего возраста надо как-то перестраивать свою игру, когда молодые ребята вроде Шелтона подают 240 км/ч?

— Если честно, не знаю. Есть только один-два человека, которые так мощно подают. Очень впечатлился, когда это увидел. Я знал, что у него потрясающая подача, когда ещё он только появился в туре. Это одно из его главных оружий. Всегда есть такие игроки – Ник Кирьос, например, Иснер, Раонич. С такими соперниками надо сохранять максимальную концентрацию, особенно на своей подаче, а затем ждать своего момента на приёме.

В долгих матчах невозможно постоянно подавать на такой скорости. Будет момент на тай-брейке или ещё где, и надо его ждать. Но это непросто. Жить гораздо легче, когда есть такое оружие на подаче.

— Де Минор играет с задней линии, далеко не отходит, встречает мяч на отскоке. Это более рискованно, но у него хорошо получается. Никогда не думали начать играть так же?

— Мы с Алексом играем в разных стилях, потому что у него потрясающие ноги. За счёт ног он быстрее успевает к мячу и отбивает его на подъёме. Так он создаёт мощность, к тому же он бьёт довольно плоско.

Он может бить по-разному – форхенд может завернуть, затем сыграть плоско с бекхэнда. У него бывают очень плоские удары, а мощь он обеспечивает ногами. Потрясающие ноги.

У меня по-другому. Естественная мощь идёт от рук. У меня нет быстрых ног, чтобы играть в таком же стиле. Тогда надо тормозить руки, иначе потеряю контроль и удар получится не таким мощным. Сейчас я лучше бегаю и обороняюсь, могу выигрывать розыгрыш без безумных по мощности ударов, на средней скорости с возможностью прибавить, если потребуется.

— Расскажите о вашей дружбе с Даниилом Медведевым. Помнится, в Бостоне, на Кубке Лэйвера он над вами немного подшучивал.

— Да мы уже как семья, я же крёстный отец его дочери. Наши отношения начались с тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. Мы знакомы лет с шести. Не знаю, у нас отличные отношения. Очень честные, очень непринуждённые. С ним очень легко общаться, он простой человек. И в то же время очень смешной. С ним всегда весело.