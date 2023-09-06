Огуречный рассол творит чудеса — его используют многие звёзды спорта

Сумасшедший накал в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем привёл к судорогам у молодого испанца в третьем сете. «Первый и второй сет получились очень интенсивными, у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета уже сводило все части тела, обе руки, ноги. Я превратился в один сплошной спазм», – сокрушался Карлос.

Финал Уимблдона месяц спустя против всё того же Джоковича получился не менее напряжённым. Встреча продолжалась 4 часа 46 минут, но на этот раз Алькарас не только выдержал физически, но и взял реванш у живой легенды тенниса. В определённой степени взять «Шлем» ему помогло содержимое крохотной бутылочки, к которой он прикладывался в течение матча. Оказалось, что это обыкновенный огуречный рассол, и он отлично помогает при судорогах.

Рассол помог Бадосе победить, после употребления она даже стала сильнее бить по мячу

«Ну как же так?! Вам за что вообще платят? В Цинциннати был напиток, в Майами – тоже, а на турнире «Большого шлема» его у вас нет!» – закатывал глаза французский теннисист Корентен Муте по ходу матча первого круга US Open — 2023 с Энди Марреем. Муте разозлило, что у физиотерапевтов, которых он вызвал на корт после судорог во втором сете, не оказалось бутылочки с рассолом. Француз не смог прийти в себя и проиграл встречу в трёх партиях, в очередной раз доказав, насколько необходимы подобные простые средства типа рассола теннисистам (да и другим спортсменам).

Алькарас не справился с судорогами в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Antonio Borga/Getty Images

В начале этого года испанка Паула Бадоса сражалась в Австралии с британкой Хэрриет Дарт в рамках United Cup. Поединок продолжался больше трёх часов, и у Бадосы от такой нагрузки во второй партии начались судороги в левой ноге. Казалось, что Пауле придётся сняться с матча и поберечься перед Australian Open, но ситуацию спас физиотерапевт. Он принёс бутылочку с рассолом, и – вуаля, судороги отпустили, Бадоса воспарила и вырвала победу в решающей партии со счётом 6:1. Более того, оказалось, что испанка после приёма чудодейственного напитка стала пробивать с форхенда гораздо сильнее – скорость увеличилась на 10 км/ч.

«Я провёл несколько исследований и обнаружил, что несколько глотков этого напитка действительно могут облегчить интенсивность спазмов, – подтвердил доктор Эллиот Таппер, специалист по печени в программе гепатологии Мичиганского университета. – Я начал исследовать рассол как способ лечения мышечных спазмов после того, как заметил, что его используют велосипедисты и другие спортсмены».

В исследовании Таппера, опубликованном в 2022 году в Американском журнале гастроэнтерологии, приняли участие люди с повреждением печени, которые часто испытывают неприятные для жизни мышечные судороги. В ходе исследования почти 70% пациентов, которые пили маринованный сок в начале приступа, сообщили, что их судороги прекратились, по сравнению с 40%, которые пили воду.

«Люди могут предположить, что спортсмены пьют рассол, чтобы повысить уровень электролитов, но это не так – на самом деле эффект обусловлен кислотой в рассоле, вызывающей нервный рефлекс в горле. Поэтому действие происходит ещё до того, как напиток попадает в желудок. Когда кислота соприкасается с задней стенкой глотки, то действует на расположенный там нервный рецептор. Он передаёт информацию в спинной мозг, где возникает судорога, и происходит блокировка спазма», – объяснил Таппер.

Игроки «Монреаля» растирали ноги рассолом, форвард «Калгари» сделал на напитке бизнес

Доктор Джордан Метцл, врач спортивной медицины в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке, в процессе своих исследований пришёл к выводу, что рассол с высоким содержанием натрия полезен для людей, занимающихся спортом, особенно в жаркую и влажную погоду. Это наблюдение подтвердил и участник 1/4 финала US Open — 2023 Фрэнсис Тиафо: «Как-то мы играли в Австралии при ужасной жаре, и у меня стало сводить ноги на тренировке. Тренер посоветовал рассол – сказал, что его пьют легкоатлеты и он помогает. Мне тоже помог – теперь я всегда вожу с собой бутылочку рассола».

Пару лет назад Медведев употреблял рассол, но сейчас спасается энергетиками Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Бутылочку с маринадом также использует и Даниил Медведев. В 2019 году во время матча с Кеем Нисикори россиянин, который забыл взять с собой рассол, попросил принести ему соль. Бросил щепотку в рот, запил водой и выиграл. «В последнее время я не пью рассол – во многом из-за мерзкого вкуса. Мне больше помогают энергетические напитки», – признался Даниил.

Солёная жидкость приобретает всё бóльшую популярность и у других спортсменов. В 2021 году в кадр матча АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» попал физиотерапевт «канониров» – он дал бутылочку с рассолом травмировавшемуся Лукасу Торрейре. Уругваец покривился, прополоскал жидкостью рот и выплюнул.

«Рассол содержит натрий, калий и уксус и особенно незаменим при занятиях спортом в жаркой и влажной среде. Наши исследования показывают, что при попадании рассола в организм центральная нервная система настолько шокируется, что у спортсменов прекращаются спазмы. Кроме того, рассол возмещает потерю жидкости в несколько раз быстрее питьевой воды», – убеждён Майур Ранчордас, профессор университета Шеффилда, который изучает влияние спортивного питания на организм.

Большую популярность рассол получил и в хоккее – игроки НХЛ употребляют его уже несколько десятилетий. «Рассол включает в себя примерно в 10 раз больше электролитов, чем в других напитках, и снимает спазмы в течение получаса. Я пью его ещё с колледжа. Он очень популярен у студентов. Некоторые парни едят солёные огурцы, но я единственный, кто пьёт сок. Могу выпить с полбанки за матч, но обычно меньше. В команде у меня прозвище Солёный», – признался нападающий «Калгари Флэймз» Блейк Коулман.

Блейк Коулман превратил зависимость от рассола в бизнес Фото: coleman20.com

Хоккеист пошёл ещё дальше и решил монетизировать своё увлечение рассолом. В 2018-м он с помощью сестры зарегистрировал торговую марку P20 (Pickles – солёный, 20 – игровой номер Коулмана) и сегодня успешно продаёт маринад собственного рецепта, а также эксклюзивный мерч. «Помню, мы как-то играли против «Монреаля», и я увидел, что несколько игроков соперника растирают ноги рассолом. Я подошёл к ним и сказал, что его вообще-то нужно пить. Как же мы тогда смеялись!» – рассказал байку Блейк.

Рассол противопоказан диабетикам и гипертоникам

Учёные университета Гарварда предупреждают, что рассол полезен в малых количествах – поэтому обычно спортсмены лишь пригубляют напиток из крошечных бутылочек. Нужно быть осторожным, потому что уксусная кислота не только бодрит, но и может вызвать расстройство кишечника и обморок. В прошлом году неважно почувствовал себя после матча игрок сборной Индии по крикету Четешвар Пуджара – его свалила судорога, а когда он глотнул рассола, то потемнело в глазах.

Частный поставщик медицинской информации Healthline считает рассол идеальным источником микроэлементов, в том числе такого дефицитного, как медь. Напиток снимает интоксикацию при инфекционных заболеваниях, тонизирует и возбуждает аппетит. Существуют и предостережения – продукт противопоказан диабетикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Австралийская футболистка Меган Макдональд бодрит себя рассолом Фото: Michael Willson/Getty Images

«Существует два типа рассола, – отмечает дипломированный диетолог Медицинского центра Векснера штата Огайо Мэтью Блэк. – Один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков. Другой – раствор соли и уксуса, который не требует ферментации и не содержит пробиотиков. В любом случае нужно быть очень осторожным и не пить слишком много и часто».

Рассол лучше воды?

Евгений Машковский Кандидат медицинских наук, эксперт по доказательным практикам и управлению здоровьем «Восполнение потерь электролитов в организме после физической нагрузки является одной из приоритетных задач восстановления у спортсменов. Любые жидкости с растворёнными в них микроэлементами (вода с солью, вода с содой, вода с сахаром, рассол или минерализованная вода) восстанавливают лучше, чем просто чистая питьевая вода как раз за счёт содержания там электролитов, которые уходят с пóтом во время физической нагрузки».

Конечно, такие жидкости можно использовать для восстановления, но проблема заключается в том, что если ты сам не приготовил эту жидкость и точно не знаешь её содержание, а просто используешь кем-то приготовленный рассол, то он может тебе не подойти. Ведь рассолы отличаются друг от друга по составу. Кому-то может больше подходить рассол с содержанием уксуса, а кому-то – без уксуса. Поэтому в профессиональном спорте лучше использовать напитки с точно известным электролитным составом – так называемые изотонические или гипотонические напитки, которые продаются в готовом виде или в виде порошка для приготовления смеси.

Нужно отметить, что такой напиток можно изготовить и самому, используя ингредиенты, которые имеются в каждом доме: соль, сахар, сода, можно добавить для вкуса какие-то подсластители или натуральные сахара, например варенье. Тогда человек должен точно рассчитать, что будет содержаться в таком напитке. В готовом спортивном напитке, напомню, состав уже известен.

Таким образом, можно использовать натуральные средства восстановления, только если сам их приготовил, точно знаешь состав и понимаешь, как те или иные ингредиенты действуют на твой организм. Лучше использовать готовую смесь, которая соответствует требованиям безопасности и качества, чем неизвестно кем приготовленный напиток.

Действительно ли огуречный рассол помогает при судорогах и в целом за счёт содержания натрия полезен спортсменам?

Рустем Садыков Врач-диетолог, гастроэнтеролог «Судороги — это необычные сокращения мышц, которые могут возникать из-за различных причин, включая физическую нагрузку и недостаток электролитов, таких как натрий. Именно поэтому огуречный рассол может стать эффективным способом снятия судорог».

Основная причина, по которой огуречный рассол полезен для спортсменов, — его содержание натрия. Натрий — минерал, который играет ключевую роль в балансе жидкостей в организме и правильном функционировании нервной системы. При интенсивных тренировках и сильном потоотделении уровень натрия в организме может снизиться, что может привести к судорогам.

Если рассол чистый, без уксуса, сахара и прочих консервантов – соль, вода и огурцы (которые в нем были) – пожалуйста. Но мне кажется, что проще выпить минеральную воду.

Не стоит забывать, что всё индивидуально. Перед употреблением огуречного рассола или любых других продуктов в целях улучшения состояния организма и снятия судорог рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом. Дело в том, что не только недостаток натрия может вызывать судороги. Дефицит магния, к примеру, может давать такой же симптом. Врач сможет выяснить причину, оценить вашу потребность в натрии и порекомендовать оптимальную дозировку.