Соболенко бьётся за 1/2 финала US Open! А впереди русское дерби Медведев — Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на US Open – 2023. В среду на кортах Нью-Йорка запланированы четыре матча четвертьфинальной стадии – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корт выйдут двое оставшихся в одиночных сетках россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (8), которые в очном сражении разыграют место в полуфинале. Попробует пробиться в полуфинал и белоруска Арина Соболенко, которая гарантированно после US Open станет первой ракеткой мира. Также за место в четвёрке лучших на турнире сразится прошлогодний чемпион Карлос Алькарас. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Изучаем подробно расписание на сегодня в нашем материале.
Опрос: кто победит
Сегодня один из ключевых дней для российских игроков на турнире. Нам важно ваше мнение!
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Разобрали шансы Андрея Рублёва на победу в сегодняшнем российском дерби.
Матчи среды
Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
- 6 сентября 2023
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15:05
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14:20
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13:35
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13:29
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13:00
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12:31
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12:18
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12:05
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11:36
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11:04
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10:51
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10:50
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10:39
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10:20
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10:00
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09:00
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08:30
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07:34
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07:09
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06:37
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05:22
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04:29
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03:25
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00:34
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00:23
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00:13
- 5 сентября 2023
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23:56
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23:31
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22:43
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22:20
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22:17
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21:41
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21:12
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20:31
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20:25