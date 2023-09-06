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Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Арина Соболенко: онлайн-трансляция US Open 2023, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко бьётся за 1/2 финала US Open! А впереди русское дерби Медведев — Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open 2023
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Завершается стадия четвертьфиналов последнего в сезоне «Шлема»! В среду на корты выйдут двое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на US Open – 2023. В среду на кортах Нью-Йорка запланированы четыре матча четвертьфинальной стадии – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корт выйдут двое оставшихся в одиночных сетках россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (8), которые в очном сражении разыграют место в полуфинале. Попробует пробиться в полуфинал и белоруска Арина Соболенко, которая гарантированно после US Open станет первой ракеткой мира. Также за место в четвёрке лучших на турнире сразится прошлогодний чемпион Карлос Алькарас. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
23
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
US Open (м). 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 20:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (ж). 1/4 финала
07 сентября 2023, четверг. 02:00 МСК
Маркета Вондроушова
9
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2023, четверг. 03:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
12
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

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Опрос: кто победит Матчи среды
Live Даниил Сальников

Изучаем подробно расписание на сегодня в нашем материале.

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15:26 Даниил Сальников

Опрос: кто победит

Сегодня один из ключевых дней для российских игроков на турнире. Нам важно ваше мнение!

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

15:16 Даниил Сальников

Разобрали шансы Андрея Рублёва на победу в сегодняшнем российском дерби.

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Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

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