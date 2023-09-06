Соболенко бьётся за 1/2 финала US Open! А впереди русское дерби Медведев — Рублёв. LIVE!

Завершается стадия четвертьфиналов последнего в сезоне «Шлема»! В среду на корты выйдут двое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на US Open – 2023. В среду на кортах Нью-Йорка запланированы четыре матча четвертьфинальной стадии – по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корт выйдут двое оставшихся в одиночных сетках россиян – Даниил Медведев (третий номер посева) и Андрей Рублёв (8), которые в очном сражении разыграют место в полуфинале. Попробует пробиться в полуфинал и белоруска Арина Соболенко, которая гарантированно после US Open станет первой ракеткой мира. Также за место в четвёрке лучших на турнире сразится прошлогодний чемпион Карлос Алькарас. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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