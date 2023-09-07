«Я уже мяча не видел. Думал — да когда ты устанешь?» Медведев — о победе на страшной жаре

Это была битва на невыносимой жаре и пределе возможностей, но Даниил Медведев сломил отчаянное сопротивление Андрея Рублёва (который отыграл четыре матчбола). Третьей ракетке мира пришлось дважды вызывать врача, дышать через ингалятор, ругаться, что всё закончится тем, что кто-то умрёт, но в итоге он – в полуфинале US Open – 2023. В интервью на корте после матча Медведев рассказал, насколько ему было тяжело и как мечтал о холодном душе.

— Вы оба такой уровень тенниса показали – в таких тяжёлых условиях! Потрясающий матч, как вам удалось? Таких тяжёлых условий, наверное, вообще никогда не было!

— Да, здесь и на Олимпиаде в Токио. Жесть. Единственное, что хорошо в таких условиях – страдают оба. Да, были взлёты и падения, но это нормально. В конце первого сета я уже мяча не видел. Играл просто на ощущениях, старался бежать на мяч, попасть по нему. Он делал то же самое. Иногда казалось, что он уже не может бегать, а он на все мячи успевал! Я уже думал – чёрт, да когда ты уже устанешь? На самом деле, мы оба были уставшими из-за жары. Победа далась очень тяжело.

— Что скажете о бойцовском духе Андрея? Не было мысли — да сдайся ты уже! Дай мне закончить в трёх сетах.

— Он никогда не сдаётся! Но дело в том, что он знает, что и я никогда не сдаюсь (смеётся). В третьем сете, когда он несколько раз вёл с брейком, я думал – ну, по крайней мере будет десятиминутный перерыв, так хочется в холодный душ!

А холодный душ – такая штука. Насколько я слышал, после него ты либо ты вообще не можешь двигаться, или, наоборот, тебе станет лучше. Но я уже думал – всё равно, просто хочу в холодный душ! К счастью, не пришлось это делать. Ну, сейчас схожу!

— Что думаете о своей игре?

— 10 из 10. Начиная с О’Коннелла, мне никто вообще ничего просто так не давал. Это нормальное дело, конечно, они хотят победить, но, начиная с третьего сета с О‘Коннеллом, мне никто ни одно очко не хотел отдавать и каждый матч был той ещё битвой. Но я в полуфинале, это здорово. Вечером посмотрю матч и буду готовиться к его победителю.