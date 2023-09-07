«И Рафу на грунте обыгрывали, а это почти невозможно». Медведев – о встрече с Алькарасом

После победы над Андреем Рублёвым и выхода в полуфинал US Open Даниил Медведев сравнил погодные условия на матчах в Нью-Йорке с тем, что чувствуют пилоты Формулы-1 во время гонки, порассуждал о том, можно ли что-то изменить в проведении турнира, и рассказал, что нужно для победы над следующим соперником Карлосом Алькарасом.

«Могли бы сыграть пять сетов, и ничего. А могли и упасть на жаре, как У Ибин»

— Сложные три сета, 2 часа 48 минут. Вам не раз приходилось отыгрываться, условия были непростыми. Теперь вы в полуфинале.

— Да, тяжело, условия были жёсткими для нас обоих. Не знаю, видно ли было по трансляции, но мы много потели и использовали много полотенец. У меня на носу кожи не осталось – смотрите, он красный. Это не на солнце он сгорел. Видел Андрея в раздевалке, у него очень красное лицо, тоже не от солнца. Это говорит само за себя, мы полностью отдали себя на корте.

Суть в том, что, если бы матч длился дольше, мы бы отдали ещё больше. Не уверен, что у меня остались какие-то силы, но, если бы матч продолжился, я бы где-то их нашёл. Единственная опасность была в том, как далеко мы могли зайти? Может, смогли бы сыграть пять сетов, и ничего. На следующий день было бы несладко, однако в целом нормально. А могли как У Ибин, который упал в Вашингтоне от жары. Это вопрос.

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— Хотели бы каких-то изменений в проведении турнира в таких погодных условиях?

— Я не уверен, что именно мы можем сделать. Наверное, мы не можем остановить турнир на четыре дня – потому что уже три-четыре дня такие жёсткие условия. Но остановка всё испортит – ТВ, билеты, всё. Не думаю, что такое возможно сделать. Могли бы мы играть матч из трёх сетов в таких условиях? Тоже не все будут довольны, нет. Проиграл два первых сета, и всё, а ты думаешь – чёрт, я хотел сделать камбэк.

Я говорю, потому что, возможно, ничего не случится, когда я закончу карьеру. Всё будет в порядке, значит, я говорил просто так. Но вопрос в том, что, если что-то случится, мы не хотим говорить — боже мой, Медведев же пару лет назад об этом говорил.

Но решения у меня нет, потому что даже если ставить матчи на вечер, на разных стадионах, то мы видели матч Синнера со Зверевым. Им было не легче, чем нам с Андреем сегодня, потому что даже вечером в Нью-Йорке может быть жарко и влажно.

У меня нет реальных решений, но лучше говорить об этом, прежде чем что-то случится.

«Я гоняю на карте, но не представляю, каково быть в кокпите болида Формулы-1»

— Что делали после матча, чтобы прийти в себя?

— Действительно, сейчас я уже нормально себя чувствую, разве что вымотанным. Сразу дал пару интервью, это было тяжело. На мне было полотенце со льдом, всё было как в тумане, я не мог чётко видеть. Матч закончился, адреналин ушёл.

Немного потряхивало, потом пошёл в раздевалку, и хотелось просто сидеть там часами. Но понимаешь, что это не лучший вариант для восстановления. Я посидел минут 10-15, потом залез в ледяную ванну. Переоделся, поел. Уровень сахара пополз вверх, я начал потеть, голова закружилась. Сказал команде, чтобы принесли что-то поесть.

Сидел, потел как ненормальный, хотя кондиционер был включён, потом мне принесли еды, и мне стало лучше. Так иногда бывает.

— Вы любите Формулу-1. Чувствовали себя сегодня Максом Ферстаппеном или Льюисом Хэмилтоном, которые даже в горячем кокпите могут доминировать?

— Пилоты Формулы-1 говорили, что самое жёсткое – это Гран-при Малайзии. Говорили, что после гонки они как расплавленные. Скажу честно, я очень рад, что выиграл матч, но даже не мог выразить радость. Думал – давайте уйдём куда-нибудь, посидим, подумаем о жизни.

Я гоняю на карте, и это очень тяжело, но не представляю, каково быть в болиде в Малайзии. В любом спорте бывает тяжело, а бывает полегче.

«Люди и Рафу на грунте обыгрывали, а это почти невозможно»

— Вы оценили свою форму на 10 из 10. Если дальше Алькарас, этого будет достаточно для победы над ним?

— Должно быть 11 из 10, потому что Карлос очень силён. Даже здесь он проиграл один сет, но я смотрел его матчи, иногда на брейк-поинтах он бежит на обводящие удары. Невероятно.

Посмотрим вечером, как Саша восстановился. Два дня назад он был не в лучшей форме, так что будет интересно посмотреть. Кажется, последний раз Саша обыгрывал его на «Ролан Гаррос», так что это может быть интересно. Но если выйду на Карлоса, то последние два матча я ему довольно легко проиграл. Я бьюсь, хочу быть лучше, и мне нужно быть на 11 из 10, чтобы попытаться его обыграть.

— Сравните свой нынешний уровень игры с тем, когда вы выиграли турнир? Сравните ваш уровень с Алькарасом?

— Тяжело сказать, пока не встретишься с ним. Хочется думать, что его достаточно, потому что я потрясающе играю. Я и на корте говорил, что, начиная с третьего сета против О’Коннелла, соперники зверски хорошо играли против меня.

И Андрей сегодня тоже начал с того, что выиграл 10 очков подряд, попадал по линии. Я думал – ладно, мне надо играть ещё лучше. И так в каждом матче было. Де Минор разделал меня 6:2, тогда я тоже думал, что должен начать лучше играть.

Я этим горжусь. Иногда непросто отыгрываться, держаться в таких тяжёлых условиях. Андрей и Алекс, пожалуй, одни из лучших ребят в туре по физике, и мне удалось заставить их страдать. Я и сам страдал, но и их заставил, это добавляет уверенности.

Если сравнивать себя с тем, что было два года назад, то точно не хуже. Два года назад этого было достаточно. Сейчас, чтобы продолжать в том же духе, нужно ещё два матча.

— Вы сказали, что надо играть на 11 из 10, чтобы обыграть Алькараса. Почему с ним так тяжело сделать брейк?

— Потому что у него есть любые удары, он мощнее других. Со многими я могу играть на 97%, и им всё равно будет сложно, потому что я в игре, всегда бегу, всегда стараюсь успеть на мяч. Он это делает, потому что у него есть эта мощь, мы видели его виннер с форхенда на скорости 160 км/ч и всё такое. Некоторые так не смогут, даже если будут стараться.

Он хорош в форхенде, бэкхенде, на резаных, укороченных – во всех ударах. Но в теннисе всегда можно обыграть. Люди обыгрывали Новака. Обыгрывали даже Рафу на грунте. Это почти невозможно, но кому-то удавалось.

То же самое с Карлосом. Каждый раз я хочу постараться выиграть у него, так что мне нужно подавать лучше, чем в прошлых матчах. Подавать по линии, если потребуется. Надо быть готовым на 100% и быть лучше.

«Первый урок тенниса – всё может быстро измениться. Второй – надо биться до конца»

— Вы здесь выигрываете 49% геймов на приёме.

— Вау.

— Это один из лучших ваших сезонов в плане приёма?

— Тяжело сказать, почему так, потому что я всегда работал над приёмом, с 18 лет. Ничего не изменилось. В этом году поменял струны, мячик теперь легче отскакивает.

Обычно я хорошо играл на US Open со старыми струнами. После Торонто и Цинциннати подумал, что стоит вернуться к ним на US Open. А может, и нет.

Возможно, я играю глубоко на приёме, и мяч легче летит через корт, что доставляет проблемы соперникам. Или я просто лучше играю и бегаю. Так что не знаю почему, но приятно слышать, что на приёме у меня идёт.

— Чему вас научил теннис, назовите пару вещей?

— Это не пару, а скорее 55. Подумаем, какой самый важный. Теннис, теннис, теннис. Я каждый день в него играю. Тяжело ответить. Стараюсь искать положительные вещи, а самое положительное в теннисе, что всё может очень быстро измениться. Этот урок и в жизни пригодится.

Можно проиграть – как в Австралии в этом году, когда я проиграл в третьем раунде. Чувствовал себя ужасно. Впервые за три-четыре года выпал из топ-10. Игра совсем не шла, я чувствовал, что скверно играю. Потом четыре титула на четырёх или пяти турнирах, и я на седьмом небе. Великолепные ощущения. Теннис – он такой. Так и в жизни, всякое случается. Ты можешь расстраиваться, но завтра новый день, и может случиться что-то хорошее.

Второй урок – надо биться до конца. Не знаю, применимо ли это в жизни, но в теннисе надо биться до самого конца. Я проиграл несколько матчей, когда соперник бился до конца, и потом думал, что, возможно, сделал недостаточно. И выигрывал матчи, когда бился до последнего очка. Сегодня у меня было пять матчболов, четыре он отыграл, и я думал – боже мой, хочется уже закрыть матч, победить. Но если счёт станет 5:5, надо быть готовым. Готовым играть следующее очко. Это теннис.