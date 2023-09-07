Российское дерби и битва испанца со Зверевым подарили немало ярких моментов, которые заставили визжать от восторга американских зрителей.

Виннерс Рублёва против Медведева и трюки Алькараса. Эти видео с US Open разошлись по Сети

Заключительные четвертьфинальные поединки Открытого чемпионата США, состоявшиеся 6 сентября, удались на славу. Первой встречей дня было российское дерби с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, посеянного под третьим номером, и Андрея Рублёва (8). Матч проходил в жаркую и душную погоду, и победитель — а им оказался Медведев — может быть только рад, что ему удалось одержать верх в трёх партиях.

В первом сете участники были ещё полны сил, насколько это вообще возможно на таком тяжёлом турнире, как US Open. И потому смогли подарить зрителям затяжной розыгрыш с обменом ударами на задней линии. Рублёв, бывший на подаче, старался атаковать, и в конце концов его усилия были вознаграждены. В решающий момент Андрей мощным форхендом пробил точно в угол, на что Медведев уже не смог ответить. Вот как это было:

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале US Open.

«Андрей забрал этот колоссальный розыгрыш», — так подписала видео пресс-служба турнира. За 13 часов ролик просмотрели более 42 тысяч раз.

«Медди такой: поздравляю с выигрышем очка, Андрей, теперь покажи мне, что ты можешь делать это весь матч. Спойлер: Медди победил в трёх сетах», — написал один из пользователей в комментариях.

Да, Рублёв не смог преодолеть заколдованный барьер — 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Медведева. Для Андрея это был уже девятый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» — и девятое поражение. Прямо мистика какая-то!

Во втором и последнем матче дня сошлись первая ракетка мира Карлос Алькарас, защищающий титул на US Open, и бывший второй номер рейтинга ATP Александр Зверев. Пресс-служба турнира порадовала публикацией прекрасного виннерса испанца из первого сета. Зверев мощно подал — если бы на другой стороне корта был не Алькарас, не исключено, что это был бы эйс. Но Карлос принял. Немец провёл атаку вторым темпом, направив мяч в другой угол, но его соперник добежал и пробил вдоль линии — Александр лишь едва дёрнулся к мячу, после чего расстроенно опустил голову.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале US Open.

«Он [Алькарас] действительно играет ради публики. Спасибо», — написал один из пользователей в комментариях.

«Только что смотрел этот матч вживую. Скажу вам, он наносит такие удары, что все вскакивают со своих мест. С ума сойти», — добавил другой. За шесть часов это видео посмотрели более 27 тысяч раз.

Мастерство 20-летнего испанца и впрямь поражает. Он прекрасно обращается с ракеткой не только непосредственно во время розыгрышей, но и во внеигровые моменты. Только посмотрите, какие трюки он вытворяет! Далеко не каждый циркач в состоянии продемонстрировать подобное.

Права на видео принадлежат US Open. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале US Open.

«Мастерство Роджера, выносливость Рафы, менталитет Новака — и всё это есть в одном Карлосе», — такой комментарий оставил один из пользователей. За пять часов ролик собрал более 12 тысяч просмотров.

И этот матч закончился победой теннисиста, изначально считавшегося фаворитом. Алькарас расправился со Зверевым в трёх партиях — 6:3, 6:2, 6:4. И теперь они с Медведевым вышли друг на друга в полуфинале. Ожидаем суперзрелищной игры от таких мастеров!

Полуфиналы US Open Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) и Бен Шелтон (США) — Новак Джокович (Сербия, 2) пройдут в пятницу, 8 сентября. Финал состоится в воскресенье, 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».