Алькарас дважды побеждал Медведева в этом сезоне! Почему игра Даниила подходит испанцу?

На Открытом чемпионате США – 2023 наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 8 сентября, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Последними на корт Артур Эш Стэдиум выйдут первая ракетка мира Карлос Алькарас и Даниил Медведев, который сейчас занимает третье место в мужской мировой табели о рангах.

20-летний уроженец Эль-Пальмара является действующим чемпионом американского ТБШ, однако уже с новой недели потеряет звание лидера рейтинга ATP вне зависимости от выступления в нынешнем розыгрыше турнира. При этом Алькарас продолжает демонстрировать невероятную форму в текущем сезоне. К очному противостоянию с первой ракеткой России Карлос подходит с серией из 12 побед подряд в Нью-Йорке и из 12 побед подряд на «Шлемах». Стоит добавить, что испанский вундеркинд выиграл 24 из 25 последних поединков на мэйджорах. Отметим, что на US Open – 2023 юный теннисист проиграл в стартовых четырёх матчах лишь одну партию: это случилось в игре 1/8 финала с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом. В матчах с немцем Кёпфером, южноафриканцем Харрисом и итальянцем Арнальди подобной вольности Алькарас себе не позволял. Четвертьфинальной битвы с олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде Александром Зверевым как таковой не получилось: Алькарас уверенно закрыл 26-летнего уроженца Гамбурга со счётом 3:0 по партиям и шагнул в свой четвёртый полуфинал на ТБШ за последние 12 месяцев.

Путь Карлоса Алькараса к полуфиналу US Open — 2023:

Первый круг. Алькарас (1) – Кёпфер (75) – 6:2, 3:2/отказ;

Второй круг. Алькарас – Харрис (177) – 6:3, 6:1, 7:6;

Третий круг. Алькарас – Эванс (28-й в рейтинге/26-й номер посева) – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3;

Четвёртый круг. Алькарас – Арнальди (61) – 6:3, 6:3, 6:4;

Четвертьфинал. Алькарас – Зверев (12) – 6:3, 6:2, 6:4.

Медведев продвигался по турнирной сетке куда труднее. 27-летний уроженец Москвы после не самых удачных выступлений на хардовых турнирах перед стартом заключительного мэйджора в сезоне пытается реабилитироваться на одном из двух основных соревнований на этом покрытии. По ходу Открытого чемпионата США – 2023 Даниил потерял две партии: это произошло во втором и четвёртом раундах в противостояниях с представителями Австралии Кристофером О'Коннеллом и Алексом де Минором соответственно. Однако наиболее утомительным матчем в физическом плане у третьей ракетки планеты стала четвертьфинальная битва с соотечественником Андреем Рублёвым. Спортсмены играли при 35-градусной жаре с открытой крышей центрального стадиона Нью-Йорка, однако победителем из этой битвы вышел именно Медведев. Даниил записал в свой актив 28-ю победу на американском «Шлеме» в карьере – в Нью-Йорке за карьеру у него 85% побед. Медведев смог сравняться с другим россиянином, Маратом Сафиным, по количеству выходов в полуфиналы турниров «Большого шлема» – теперь в активе чемпиона US Open 2021 года их семь.

Путь Даниила Медведева к четвертьфиналу US Open — 2023:

Первый круг. Медведев (3) – Балаж – 6:1, 6:1, 6:0;

Второй круг. Медведев – О'Коннелл (69) – 6:2, 6:2, 6:7, 6:2;

Третий круг. Медведев – Баэс (32) – 6:2, 6:2, 7:6;

Четвёртый круг. Медведев – де Минор (13) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2;

Четвертьфинал. Медведев – Рублёв (8) – 6:4, 6:3, 6:4.

История очных противостояний

История личных встреч Карлоса и Даниила не самая богатая. За карьеру на официальных турнирах они встречались всего лишь три раза. Причём дебютное очное сражение между теннисистами произошло на Уимблдоне-2021. Тогда уже долгое время державшийся в топе Медведев в трёх партиях справился с ещё совсем юным испанцем. В нынешнем сезоне Алькарас взял реванш у россиянина за поражение двухлетней давности. Произошло это в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где победитель Открытого чемпионата США – 2022 буквально вынес своего оппонента с корта. Последняя битва между первой и третьей ракетками мира состоялась совсем недавно – в июле 2023 года 20-летний уроженец Эль-Пальмара в трёх партиях с одинаковым счётом 6:3 в каждой закрыл Даниила в полуфинале Уимблдона.

История личных встреч. Алькарас — Медведев — 2:1

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2021 Уимблдон Трава Второй круг Медведев 6:4, 6:1, 6:2 2 2023 Индиан-Уэллс Хард Финал Алькарас 6:3, 6:2 2 2023 Уимблдон Трава Полуфинал Алькарас 6:3, 6:3, 6:3

Новое сражение

После российского дерби с Рублёвым Медведев высказался о предстоящем поединке против лидера рейтинга ATP. «Нужно играть на 11 из 10, чтобы одолеть Алькараса, потому что он очень силён. Думаю, на этом турнире он проиграл один сет. Это невероятно. В двух последних встречах Карлос обыграл меня, скажем так, довольно легко. Я не бросаю борьбу и постараюсь стать лучше, но мне нужно быть готовым на 11 из 10, чтобы попытаться обыграть Карлоса.

Он обладает всеми ударами, и это усложняет игру против Карлоса. У него есть дополнительная мощь. Но в теннисе всегда можно обыграть кого угодно. Есть игроки, побеждавшие Новака Джоковича. Есть те, кто обыгрывал Рафу Надаля даже на грунте, что практически невозможно. То же самое и с Карлосом. Каждый раз, играя с ним, я стараюсь победить», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы над Андреем Рублёвым.

Знаменитый россиянин также отметил удивительную вещь. Он заявил, что со многими теннисистами он может играть на 97%, и им всё равно будет трудно, но испанский вундеркинд является кардинально другим игроком. Сам отечественный спортсмен отметил силу ударов и вариативность технического арсенала испанца, приведя в пример недавний виннер с форхенда на скорости 160 км/ч.

Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

Карлос тоже дал свой комментарий о будущем оппоненте. «В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо, так что, думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил. Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ещё в марте этого года высказался о дебютном поражении россиянина от испанца. Эксперт выделил причины неудачи своего соотечественника в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обозначив слабые стороны чемпиона US Open – 2021. «Я считаю, что всё было вполне ожидаемо. К сожалению, по результату даже спорить бессмысленно — всё довольно однозначно. Самое печальное, что Даня совсем не мог перестроить свою игру в финале — Алькарас переиграл Медведева. У Даниила есть свой собственный стиль, но на другой переключиться он никак не может. Ему по ходу игры нужно было что-то делать. Зачем было тупо стоять четыре метра за задней линией? Нужно было нейтрализовать лучшие качества Алькараса, который всю игру выходил к сетке», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Отечественные эксперты также высказались в преддверии полуфинальной битвы нынешней первой и третьей ракеток мира. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон считает, что его соотечественник демонстрирует одно из самых уверенных выступлений на турнирах «Большого шлема», однако для достижения успеха необходимо внимательно изучить игру соперника. Камельзон также отметил профессиональную зрелость Медведева и способность работать с публикой.

«Даниилу деваться некуда — надо выигрывать, и я верю в его победу! Медведеву не нужно везение, он должен продемонстрировать мастерство, которое у него есть», — сказал Владимир Камельзон RT.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев посоветовал Медведеву, как нужно пытаться нейтрализовать грозного оппонента. По мнению функционера, Даниилу нужно будет стараться не давать рвать испанцу игру и не давать ему выходить к сетке. Одним из факторов успеха россиянина в грядущем матче может служить и покрытие на американском «Шлеме», которое является удобным для 27-летнего уроженца Москвы.

Предстоящее противостояние между испанцем и россиянином станет самым настоящим испытанием на прочность для Медведева. Испанец, у которого в арсенале есть пушечные удары вместе с хитрыми дропшотами, почти всегда добивается поставленных целей. В грядущей игре отечественному теннисисту нужно будет остро контрактовать и не засиживаться в глухой обороне, давая себе возможность держать соперника на задней линии. Полуфинал US Open – 2023 пройдёт в ночь с пятницы на субботу по московскому времени и начнётся не ранее 2:00 мск. Карлос попытается выйти в свой второй финал в Нью-Йорке, Даниил – в третий. Битва между топовыми мастерами большой ракетки однозначно будет жаркой. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».