Они заранее договорились, что Арина будет выпускать пар, чтобы не съедать себя изнутри.

«Уволены! Они больше не в моей команде». Соболенко пошутила, зачем кричала на тренера

Без пяти минут первая ракетка мира Арина Соболенко совершила грандиозный камбэк в матче с американкой Мэдисон Кис и вышла в финал US Open – 2023. Ей не помешали ни задержка игры из-за беспорядка на трибунах в первом матче сессии, ни «баранка» в первой партии, ни то, что она слишком рано начала праздновать победу на решающем тай-брейке.

В интервью на корте Арина с шутками-прибаутками объяснила, зачем материлась на свою команду:

«Команда иногда даже смеялась надо мной? Они уволены! Они больше не в моей команде (смеётся). Это всё они виноваты. Да нет, мы много говорили после полуфинала о том, что, если мне надо будет выпустить пар, надо это делать, иначе я себя съем. Поэтому я кричала и ругалась на них. Они знают, что я всё равно их люблю и делала это для дела. Уже очень поздно, мне уже трудно говорить, особенно по-английски.

Почему я начала праздновать при счёте 7:3 на тай-брейке? Я думала, что тай-брейк до семи… Не знаю, это был хаос и безумие. Спасибо команде, они напомнили, что играем до 10».

«Говорила себе – ну, кто-то уже начнёт показывать свой лучший теннис?»

На пресс-конференции Арина назвала эту победу одним из своих лучших камбэков и поделилась ожиданиями от финала с Кори Гауфф.

— Невероятный матч, она показала невероятный теннис. И я горжусь, что смогла перевернуть игру и одержать победу. Это просто невероятно.

— О чём думали в первом и втором сетах? И что говорили себе, чтобы отпустить всё и начать возвращаться в матч?

— Это было безумие. Думала – что же мне делать? Она играет невероятно, всё попадает. А я ничего не могу поделать, вообще не контролирую матч. Говорила себе – ну что, кто-то уже начнёт показывать свой лучший теннис?

Надо было продолжать пытаться, держаться в игре, давить. И, может, смогу перевернуть матч. К счастью, каким-то волшебным образом я смогла перевернуть игру.

— У вас было много непростых полуфиналов, где соперницы отыгрывались. Приятно самой сейчас отыграться и изгнать этого демона?

— Я напоминала себе, что проиграла много тяжёлых матчей и что однажды это должно мне как-то помочь. Эти мысли помогли остаться в игре, давали надежду, что смогу перевернуть матч, что ничего не закончено, пока не сыграно последнее очко, что надо бороться, искать ритм, искать свою игру, себя. И наконец я волшебным образом нашла свою игру и перевернула матч.

— Можно к таким ситуациям подготовиться на тренировках?

— Лучшая тренировка – это матч. Поэтому мы играем турниры перед US Open, чтобы попрактиковать разные сложные ситуации перед «Шлемом». На тренировке можно попробовать поставить себя в такую ситуацию – например, начинать играть сет со счёта 1:4 и стараться выиграть его.

Можно смоделировать такую ситуацию, но всё равно лучшая тренировка – это матч. Просто надо тренировать это на турнирах перед «Шлемом».

«Думала, если проиграю, не смогу спать несколько дней. А мне надо поспать»

— Это ваш лучший камбэк? Задержка первого матча, необычные обстоятельства повлияли на ваш старт?

— Нет, во время задержки я говорила себе, что не могу это контролировать. Поэтому не тратила энергию попусту. Была с командой, мы разговаривали, всё было нормально. Думаю, она показала невероятный теннис.

Что до камбэков, то в прошлом году у меня был невероятный камбэк с 1:5 против Канепи. Но все камбэки разные, этот – точно один из лучших (улыбается). Горжусь, что смогла перевернуть матч.

— Вы уже обыгрывали Коко в этом году. На чём будете фокусироваться?

— Она играет гораздо лучше, чем в том матче в Индиан-Уэллсе. Сильно прибавила, стала другим игроком. Мы о том матче не думаем.

Мне надо фокусироваться на себе, готовиться к ещё одной битве. Что бы ни случилось, надо продолжать бороться, продолжать показывать свой лучший теннис. А что ещё можно сделать? Надо быть готовой и биться.

— Ещё один матч на «Эше» против американки. Вы уже знаете, как это будет.

— Конечно, лучше бы был кто-то другой, чтобы трибуны болели за нас поровну. Но сегодняшний матч поможет мне в финале, со мной всё будет в порядке.

Однако я всё равно надеюсь, что кто-то из болельщиков будет меня поддерживать. Хотя бы немного, хотя бы иногда. Пожалуйста (смеётся).

— Почему Коко Гауфф такой непростой соперник? Как думаете, ваш победный опыт в Австралии вам поможет?

— Коко очень хорошо двигается. Она голодна, ей нечего терять. Она знает, что трибуны будут её поддерживать. Это делает её сложным соперником. И она очень хорошо подаёт.

Финал Australian Open мне точно поможет, много эмоций было в том финале. В этом будет по-другому. Не знаю. Слишком поздно уже, я еле говорю. Правда, крыша уже едет.

Но тот финал точно мне поможет, я уже знаю, каких эмоций ожидать. И знаю, как с ними справляться. В эмоциональном плане тот финал мне поможет.

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— Вы сказали, что думали, матч закончился, а оставалось сыграть ещё три очка. Как вернуться в настрой после такого и доиграть эти очки?

— Я думала, что если проиграю этот полуфинал, то несколько дней не смогу заснуть. Я такого не хотела. Мне нужно поспать, нужно быть в порядке. И думала – давай, продолжай давить, сделай ещё что-то. Просто постарайся перевернуть этот матч. Эти мысли помогли мне оставаться в игре и продолжать давить, верить, что у меня есть шанс.