Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

«Хаос и безумие»: Арина Соболенко – о грандиозном камбэке и выходе в финал US Open – 2023

«Уволены! Они больше не в моей команде». Соболенко пошутила, зачем кричала на тренера
Елена Кузнецова
Соболенко пошутила, зачем кричала на тренера
Аудио-версия:
Комментарии
Они заранее договорились, что Арина будет выпускать пар, чтобы не съедать себя изнутри.

Без пяти минут первая ракетка мира Арина Соболенко совершила грандиозный камбэк в матче с американкой Мэдисон Кис и вышла в финал US Open – 2023. Ей не помешали ни задержка игры из-за беспорядка на трибунах в первом матче сессии, ни «баранка» в первой партии, ни то, что она слишком рано начала праздновать победу на решающем тай-брейке.

Материалы по теме
Камбэк после «баранки»! Соболенко материлась, но сотворила чудо и вышла в финал US Open
Камбэк после «баранки»! Соболенко материлась, но сотворила чудо и вышла в финал US Open

В интервью на корте Арина с шутками-прибаутками объяснила, зачем материлась на свою команду:

«Команда иногда даже смеялась надо мной? Они уволены! Они больше не в моей команде (смеётся). Это всё они виноваты. Да нет, мы много говорили после полуфинала о том, что, если мне надо будет выпустить пар, надо это делать, иначе я себя съем. Поэтому я кричала и ругалась на них. Они знают, что я всё равно их люблю и делала это для дела. Уже очень поздно, мне уже трудно говорить, особенно по-английски.

Почему я начала праздновать при счёте 7:3 на тай-брейке? Я думала, что тай-брейк до семи… Не знаю, это был хаос и безумие. Спасибо команде, они напомнили, что играем до 10».

«Говорила себе – ну, кто-то уже начнёт показывать свой лучший теннис?»

На пресс-конференции Арина назвала эту победу одним из своих лучших камбэков и поделилась ожиданиями от финала с Кори Гауфф.

— Невероятный матч, она показала невероятный теннис. И я горжусь, что смогла перевернуть игру и одержать победу. Это просто невероятно.

— О чём думали в первом и втором сетах? И что говорили себе, чтобы отпустить всё и начать возвращаться в матч?
— Это было безумие. Думала – что же мне делать? Она играет невероятно, всё попадает. А я ничего не могу поделать, вообще не контролирую матч. Говорила себе – ну что, кто-то уже начнёт показывать свой лучший теннис?

Надо было продолжать пытаться, держаться в игре, давить. И, может, смогу перевернуть матч. К счастью, каким-то волшебным образом я смогла перевернуть игру.

— У вас было много непростых полуфиналов, где соперницы отыгрывались. Приятно самой сейчас отыграться и изгнать этого демона?
— Я напоминала себе, что проиграла много тяжёлых матчей и что однажды это должно мне как-то помочь. Эти мысли помогли остаться в игре, давали надежду, что смогу перевернуть матч, что ничего не закончено, пока не сыграно последнее очко, что надо бороться, искать ритм, искать свою игру, себя. И наконец я волшебным образом нашла свою игру и перевернула матч.

— Можно к таким ситуациям подготовиться на тренировках?
— Лучшая тренировка – это матч. Поэтому мы играем турниры перед US Open, чтобы попрактиковать разные сложные ситуации перед «Шлемом». На тренировке можно попробовать поставить себя в такую ситуацию – например, начинать играть сет со счёта 1:4 и стараться выиграть его.

Можно смоделировать такую ситуацию, но всё равно лучшая тренировка – это матч. Просто надо тренировать это на турнирах перед «Шлемом».

Материалы по теме
«Выгоните их!» Протестующие едва не сорвали первый женский полуфинал US Open
«Выгоните их!» Протестующие едва не сорвали первый женский полуфинал US Open

«Думала, если проиграю, не смогу спать несколько дней. А мне надо поспать»

— Это ваш лучший камбэк? Задержка первого матча, необычные обстоятельства повлияли на ваш старт?
— Нет, во время задержки я говорила себе, что не могу это контролировать. Поэтому не тратила энергию попусту. Была с командой, мы разговаривали, всё было нормально. Думаю, она показала невероятный теннис.

Что до камбэков, то в прошлом году у меня был невероятный камбэк с 1:5 против Канепи. Но все камбэки разные, этот – точно один из лучших (улыбается). Горжусь, что смогла перевернуть матч.

— Вы уже обыгрывали Коко в этом году. На чём будете фокусироваться?
— Она играет гораздо лучше, чем в том матче в Индиан-Уэллсе. Сильно прибавила, стала другим игроком. Мы о том матче не думаем.

Мне надо фокусироваться на себе, готовиться к ещё одной битве. Что бы ни случилось, надо продолжать бороться, продолжать показывать свой лучший теннис. А что ещё можно сделать? Надо быть готовой и биться.

— Ещё один матч на «Эше» против американки. Вы уже знаете, как это будет.
— Конечно, лучше бы был кто-то другой, чтобы трибуны болели за нас поровну. Но сегодняшний матч поможет мне в финале, со мной всё будет в порядке.

Однако я всё равно надеюсь, что кто-то из болельщиков будет меня поддерживать. Хотя бы немного, хотя бы иногда. Пожалуйста (смеётся).

— Почему Коко Гауфф такой непростой соперник? Как думаете, ваш победный опыт в Австралии вам поможет?
— Коко очень хорошо двигается. Она голодна, ей нечего терять. Она знает, что трибуны будут её поддерживать. Это делает её сложным соперником. И она очень хорошо подаёт.

Финал Australian Open мне точно поможет, много эмоций было в том финале. В этом будет по-другому. Не знаю. Слишком поздно уже, я еле говорю. Правда, крыша уже едет.

Но тот финал точно мне поможет, я уже знаю, каких эмоций ожидать. И знаю, как с ними справляться. В эмоциональном плане тот финал мне поможет.

Материалы по теме
Кори Гауфф — самая молодая американка в финале US Open с 1999 года

— Вы сказали, что думали, матч закончился, а оставалось сыграть ещё три очка. Как вернуться в настрой после такого и доиграть эти очки?
— Я думала, что если проиграю этот полуфинал, то несколько дней не смогу заснуть. Я такого не хотела. Мне нужно поспать, нужно быть в порядке. И думала – давай, продолжай давить, сделай ещё что-то. Просто постарайся перевернуть этот матч. Эти мысли помогли мне оставаться в игре и продолжать давить, верить, что у меня есть шанс.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android