Завершается стадия полуфиналов последнего в сезоне «Шлема»! В пятницу на корты выйдут двое россиян. Подробности – в трансляции.

Звонарёва в паре с Зигемунд рвётся в финал US Open! Джокович, Медведев следом. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на US Open – 2023. В пятницу на кортах Нью-Йорка запланированы мужские полуфиналы. Начнут сражение главная надежда теннисной Америки Бен Шелтон и 35-кратный финалист ТБШ Новак Джокович (второй номер посева), которые ранее не встречались.

А в вечерней программе по местному времени встретятся чемпионы US Open двух последних лет Карлос Алькарас (1) и Даниил Медведев (3). Россиянин дважды уступил испанцу в этом сезоне – в Индиан-Уэллсе и Уимблдоне. Удастся ли взять реванш? За место в финале поборется в этот день и россиянка Вера Звонарёва, успешно выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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