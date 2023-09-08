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Даниил Медведев, Новак Джокович, Вера Звонарёва: онлайн-трансляция US Open 2023, результаты, сетки, где смотреть

Звонарёва в паре с Зигемунд рвётся в финал US Open! Джокович, Медведев следом. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open 2023
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Завершается стадия полуфиналов последнего в сезоне «Шлема»! В пятницу на корты выйдут двое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на US Open – 2023. В пятницу на кортах Нью-Йорка запланированы мужские полуфиналы. Начнут сражение главная надежда теннисной Америки Бен Шелтон и 35-кратный финалист ТБШ Новак Джокович (второй номер посева), которые ранее не встречались.

А в вечерней программе по местному времени встретятся чемпионы US Open двух последних лет Карлос Алькарас (1) и Даниил Медведев (3). Россиянин дважды уступил испанцу в этом сезоне – в Индиан-Уэллсе и Уимблдоне. Удастся ли взять реванш? За место в финале поборется в этот день и россиянка Вера Звонарёва, успешно выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Пары. Сетка
US Open — парный разряд (м). Финал
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Не начался
1 2 3
         
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 20:30 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Брэйди Л. Стефани
US Open (м). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
US Open (м). 1/2 финала
09 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Опрос: финал у мужчин Матчи пятницы
Live Даниил Сальников

Нашёл свой отклик у поклонников тенниса и скандал с эко-активистами. Читайте нашу подборку.

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Опрос: финал у мужчин

Сегодня пройдут два мужских полуфинала. Предлагаем вам пройти опрос — чем завершатся сегодняшние матчи?

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

15:15 Даниил Сальников

Матчи пятницы

Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

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