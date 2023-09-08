Звонарёва в паре с Зигемунд рвётся в финал US Open! Джокович, Медведев следом. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на US Open – 2023. В пятницу на кортах Нью-Йорка запланированы мужские полуфиналы. Начнут сражение главная надежда теннисной Америки Бен Шелтон и 35-кратный финалист ТБШ Новак Джокович (второй номер посева), которые ранее не встречались.
А в вечерней программе по местному времени встретятся чемпионы US Open двух последних лет Карлос Алькарас (1) и Даниил Медведев (3). Россиянин дважды уступил испанцу в этом сезоне – в Индиан-Уэллсе и Уимблдоне. Удастся ли взять реванш? За место в финале поборется в этот день и россиянка Вера Звонарёва, успешно выступающая в паре с немкой Лаурой Зигемунд. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Нашёл свой отклик у поклонников тенниса и скандал с эко-активистами. Читайте нашу подборку.
После такой феерической победы Арина Соболенко наговорила много интересного на пресс-конференции.
Бурно себя вела Арина Соболенко в матче с американкой Мэдисон Кис. Белоруска проиграла первый сет — 0:6, потом постоянно была в роли догоняющей, но в итоге на двух тай-брейках вырвала путёвку в финал.
Поединки накануне ночью завершились необычно. Во время первого женского полуфинала Гауфф — Мухова активисты из экодвижения устроили так, что матч был прерван почти на час.
Опрос: финал у мужчин
Сегодня пройдут два мужских полуфинала. Предлагаем вам пройти опрос — чем завершатся сегодняшние матчи?
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Матчи пятницы
Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
- 8 сентября 2023
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15:15
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14:49
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13:23
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13:13
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12:32
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12:00
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11:40
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11:38
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11:30
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11:22
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10:57
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10:51
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10:40
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10:24
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10:16
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09:56
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09:31
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09:10
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08:30
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08:29
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08:22
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07:57
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06:53
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06:46
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06:19
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06:14
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06:11
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05:00
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04:51
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04:14
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03:52
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03:24
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00:39
- 7 сентября 2023
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23:25
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22:38