Как дочь Медведева болеет за папу на US Open! Даниилу нужна поддержка в матче с Алькарасом

В ночь с 8 на 9 сентября мск третья ракетка мира Даниил Медведев проведёт один из самых важных матчей в карьере. Его ожидает полуфинал US Open с пока ещё лидером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом (с понедельника, 11 сентября, тот уступит первую строчку Новаку Джоковичу). Именно эти теннисисты в последние годы выиграли по одному трофею на последнем мэйджоре года, причём защищает титул Алькарас. В преддверии столь сложного и ответственного поединка Медведеву как никогда нужна поддержка. И просто прекрасно, что вместе с ним на турнире присутствуют его жена Дарья и дочка Алиса, которой вот-вот исполнится 11 месяцев.
Медведев ещё перед стартом US Open показал, как дочь провожает его на тренировку. И выиграл после этого пять матчей. Как же много значит поддержка любящих людей! На видео папа улыбается и прощается с дочкой, а та улыбается ему в ответ. Этот ролик, пожалуй, один из самых милых, снятых во время нынешнего турнира.
Алиса в силу возраста пока ещё не знает, что такое форхенд и тай-брейк. Но через несколько лет папа непременно объяснит ей это. При этом по ходу турнира Даниил не забывает и об отцовских обязанностях. Покормить ребёнка с ложечки — святое дело!
Даниил Медведев кормит дочку Алису с ложки
Фото: из личного архива Дарьи Медведевой
А когда папа проходит восстановительные процедуры или просто тренируется, Алиса вместе с мамой выбираются на прогулку. В таком большом городе, как Нью-Йорк, есть где погулять. Можно пойти в зоопарк и пообщаться там с неведомыми зверушками на неведомом же языке…
…а можно просто совершить променад по нью-йоркским улицам — всё это вместе с любящей мамой, конечно.
Жена Даниила Медведева гуляет с дочкой Алисой в Нью-Йорке
Фото: из личного архива Дарьи Медведевой
Если же шумные улицы надоели, можно выбраться в парк, поближе к воде.
***
Полгода назад Медведев выдал сумасшедший игровой отрезок. Тогда он завоевал четыре титула на пяти турнирах, а ещё в одном случае дошёл до финала. До рождения ребёнка в карьере Даниила не было таких периодов доминирования на корте. Неужели отцовство так повлияло? На одной из пресс-конференций в мае этого года теннисист подробно порассуждал на эту тему.
«Считаете, что с тех пор, как я стал отцом, мои результаты улучшились? Те же ощущения. Не уверен, но будем надеяться. Возможно, именно дочь повлияла на мою теннисную карьеру и стала новым импульсом. Как до её рождения, так и после я всегда много тренируюсь. Хочу и пытаюсь улучшить свою игру. Хочу выиграть как можно больше матчей и абсолютно ненавижу проигрывать.
Так что это совсем не изменилось. Но да, может быть, я не знаю. Не хочу сказать, что стал взрослее, потому что не уверен, что это правда (улыбается). Однако будем надеяться, что рождение дочери изменило что-то глубоко внутри меня, то, что, возможно, заставит меня играть в теннис лучше», — сказал Даниил.
Слова взрослого и уверенного в своих силах мужчины.
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