«Будущее тенниса». 15-летняя россиянка покорила невообразимое достижение на US Open — 1996

Анна Курникова дошла до четвёртого раунда в Нью-Йорке, будучи совсем ребёнком. После неё подобное никто так и не смог сделать.

Российская теннисистка Анна Курникова впервые сыграла на турнире «Большого шлема», когда ей едва исполнилось 15 лет. Приезд Анны в Нью-Йорк на US Open – 1996 ознаменовался огромным успехом.

Юная россиянка сенсационно дошла до четвёртого раунда, где уступила одной из самых титулованных теннисисток всех времён немке Штеффи Граф. Именно тогда о Курниковой впервые заговорили всерьёз.

В 14 лет Курникова доказала всем окружающим, что готова переходить на взрослый уровень. Анна выиграла юниорские чемпионат Европы и Открытый чемпионат Италии, взяла кубок на престижном соревановании Orange Bowl, где выступали теннисистки возрастной категории до 18 лет. После этого не возникало сомнений, что пора дебютировать в WTA-туре, что и произошло в сентябре 1995 года на турнире Moscow Ladies Open.

В феврале-марте 1996 года Курникова выиграла два титула ITF в Мидленде и Рокфорде, а в апреле, всё ещё будучи 14-летней девушкой, выступила на Кубке Федерации в составе сборной России, став самой молодой теннисисткой в истории, когда-либо участвовавшей и выигравшей матч на таком уровне. Затем последовала игра на Олимпиаде в Атланте, после чего встал вопрос о дебюте на турнирах «Большого шлема». Впервые попробовать силы в борьбе с лучшими теннисистками мира Анна смогла на US Open — 1996. Ещё в 10-летнем возрасте Курникова получила стипендию теннисной академии Ника Боллетьери в Брадентоне. Россиянка прекрасно освоилась в США, была достаточно узнаваемой в стране за счёт ранних успехов на корте и никаких проблем с адаптацией за океаном не испытывала.

Анна Курникова на US Open — 1996 Фото: Simon Bruty/Allsport

Курникова занимала 144-е место в рейтинге WTA перед стартом US Open — 1996, поэтому проходила квалификацию. Анна уверенно обыграла малоизвестных канадку Яну Неедлы, венгерку Вираг Чурго и гречанку Кристину Пападаки, не отдав соперницам ни сета. В основной сетке лёгкой прогулки для Курниковой не ожидалось, но россиянка смогла удивить.

Свою первую победу на ТБШ 15-летняя Анна Курникова одержала в матче с чешкой Людмилой Рихтеровой, которая была старше на четыре года. Счёт – 7:6 (7:4), 6:3. Отчасти Анне повезло со жребием, поскольку квалифаеру в стартовом раунде могла попасться куда более грозная оппонентка. Хотя в любом случае россиянка в дальнейшем доказала, что готова к сложным вызовам.

«Почему я выиграла сегодня? Хороший вопрос. Думаю, я просто хорошо сыграла, хоть была очень взволнована своим первым матчем на «Шлеме». Я просто вышла и сделала всё, что могла. Впервые я приехала сюда в 91 году. Я была здесь, просто смотрела на корт. Я подумала, что было бы здорово сыграть здесь и всё такое. Думаю, моя мечта сбылась», — сказала Курникова.

Во втором раунде US Open Курникова разобралась с 24-летней итальянкой Натали Бодон (6:3, 6:3). Очередная пусть и не именитая, но достаточно опытная соперница была повержена в лёгком и непринуждённом стиле.

На этом простые оппоненты уже точно закончились. Далее по сетке Анна встретилась с 14-й сеяной австрийкой Барбарой Паулюс, которая в середине 1990-х показывала лучший теннис в карьере и даже поднималась в топ-10 рейтинга WTA. Паулюс была старше Курниковой на 11 лет. Казалось, что Барбара легко обыграет Анну, но юная россиянка сумела добыть волевую победу – 3:6, 6:2, 6:4. А далее по сетке ёё ждала первая ракетка мира, на тот момент 19-кратная чемпионка ТБШ и действующая US Open Штеффи Граф (всего за карьеру 22 выигранных мэйджора).

«Я с нетерпением жду встречи со Штеффи. Надеюсь, буду играть так же, как в матче с Барбарой, когда я двигалась очень хорошо, не потеряла концентрацию и не пала духом, проиграв первый сет. Очень воодушевлена выходом в четвёртый раунд дебютного «Шлема». Как уже говорила, после Олимпийских игр я очень усердно тренировалась в академии Ника Боллетьери. Я ожидала чего-то добиться, и для меня это определённо хорошее достижение. Надеюсь, я смогу навязать борьбу Штеффи. Я старалась учиться у лучших игроков — Штеффи Граф и Моники Селеш. Смотрела их матчи по телевизору. Сыграть со Штеффи определённо было моей мечтой», — заявила Анна.

Курникова действительно впечатлила на дебютном US Open. Выход в четвёртый раунд превзошёл самые смелые ожидания самой теннисистки, но на этом сказка закончилась. Чуда в виде победы над Граф не произошло. Анна без шансов уступила первой ракетке мира со счётом 2:6, 1:6.

Штеффи Граф на US Open — 1996 Фото: Simon Bruty/Allsport

Штеффи хоть и не испытала особых трудностей на корте, но отдала должное молодой сопернице.

«Приятно сознавать, что будущее тенниса показывает себя. У Анны есть характер, она может выполнить любой удар. Ей нужно лишь побольше терпения и опыта», — сказала Граф.

В ситуации Курниковой на US Open — 1996 как никогда уместно употребить заезженную спортивную фразу: «Главное не победа, а участие». Сам факт игры с лучшей теннисисткой планеты на второй неделе дебютного «Шлема» — огромное достижение 15-летней Анны. Россиянка вообще не расстроилась из-за поражения.

«Играть против Штеффи действительно здорово. Я чувствовала себя очень комфортно на корте. Думаю, я сыграла нормально. Штеффи тоже играла очень хорошо. Знаете, она всегда была сосредоточена. Она сделала то, что делает всегда. После матча с ней я поняла, что могу быть здесь, играть с такими теннисистками. Это был действительно хороший опыт для меня. Мне бы хотелось играть со Штеффи снова и снова. Я очень рада, несмотря на поражение. Я сыграла с одной из лучших теннисисток в истории», — заявила Курникова.

Штеффи Граф в итоге выиграла US Open – 1996. В полуфинале немка одолела 15-летнюю швейцарку Мартину Хингис (7:5, 6:3), ещё одну юную теннисистку, которая считалась будущим женского тенниса наряду с Курниковой. А в решающем матче Штеффи легко справилась со второй ракеткой мира Моникой Селеш (7:5, 6:4).

Что касается Курниковой, то выход в четвёртый раунд US Open – её лучший результат в Нью-Йорке за всю карьеру. Впервые она сделала это в 15-летнем возрасте, а затем ещё раз повторила через два года. Конечно, в 1996 году достижение выглядит более впечатляющим. Анна не стала самой молодой теннисисткой в истории, дошедшей до этой стадии в Нью-Йорке, поскольку ранее всевозможные возрастные рекорды переписывали Моника Селеш, а затем Дженнифер Каприати и Мартина Хингис. Та же Каприати играла в полуфинале «Ролан Гаррос», четвёртом раунде Уимблдона и US Open вообще в 14 лет.

Юная Анна Курникова в 1996 году Фото: Clive Brunskill/ALLSPORT

Тем не менее Анна младше Моники, Дженнифер и Мартины. И её достижение всё равно впечатляет в исторических масштабах. Она стала последней из юного поколения конца прошлого века, кто необычайно успешно выступал на корте, по сути, в детском возрасте.

Даже сёстры Винус и Серена Уильямс не могли с ней сравниться и делали первые успехи на корте только в районе 17 лет. Курникова до сих пор является последней 15-летней теннисисткой, пробившейся в четвёртый раунд US Open. В XXI веке никто подобного не делал и в ближайшие годы вряд ли сделает. Ближе всего к Анне подобралась американка Кори Гауфф, которая в 2019-м в аналогичном возрасте смогла добраться до третьего круга в Нью-Йорке.

Штеффи Граф назвала Курникову «будущим тенниса». Аналогичную характеристику ей давали журналисты и болельщики. На тот момент вполне оправданно. В 1997-м Анна дошла до полуфинала Уимблдона, показав свой лучший результат на ТБШ за карьеру в 16 лет. Было ещё несколько выходов в поздние стадии мэйджоров, попадание в топ-10 мирового рейтинга, но в целом россиянка возложенных ожиданий не оправдала. Анна вместе с Мартиной Хингис дважды выиграла Australian Open (1999, 2002), однако в одиночном разряде не побеждала не то что на мэйджорах, а вообще на любых турнирах WTA. Карьеру Курникова завершила в 2003-м, когда ей было 22 года.

Как бы то ни было, Анна Курникова являет собой редкий пример, когда ранние успехи в спорте не привели к витанию в облаках и последующему краху. Анна сполна реализовалась в жизни, просто не в теннисе. Хотя без этой игры она бы действительно ничего не добилась. Её достижения в 15-16 лет заложили мощнейшую основу для перехода в другую область. Привлекательная теннисистка стала моделью и на спонсорских сделках заработала намного больше, чем могла получить на корте. Она познакомилась с популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом, с которым живёт уже более 20 лет и воспитывает троих детей. Конечно, любителям тенниса хотелось бы видеть в резюме Курниковой победы на крупных турнирах, но она всё равно многого добилась. Кажется, очень не скоро в туре появится теннисистка, которая сможет дойти до четвёртого раунда US Open всего лишь в 15 лет.