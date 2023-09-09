10-й финал в Нью-Йорке! Джокович дожал главную сенсацию US Open и в конце передразнил его

В пятницу, 8 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке стартовала полуфинальная встреча в мужском одиночном разряде. Первую пару составили 20-летний хозяин кортов Бен Шелтон и 23-кратный чемпион ТБШ, 36-летний сербский теннисист Новак Джокович. Это противостояние теннисная общественность уже успела окрестить как битву молодости против опыта.

20-летний левша с афроамериканскими корнями по линии отца отметился дебютом на мэйджорах лишь на прошлогоднем US Open и уже на Australian Open — 2023 показал невероятный результат, добравшись до четвертьфинала. Юное американское дарование на пути к своему первому полуфиналу в Нью-Йорке последовательно обыграл представителя Аргентины Педро Качина, чемпиона Открытого чемпионата США 2020 года Доминика Тима из Австрии, россиянина Аслана Карацева. Далее Бен в американских дерби оказался сильнее своих более именитых соотечественников – Томми Пола и Фрэнсиса Тиафо. Во всех матчах Шелтон терял по одной партии, кроме матча второго круга: Тим снялся на старте второго сета. Добавим, что ещё 18 месяцев назад американец начал сезон лишь на 572-й строчке рейтинга ATP, а после прорывного US Open – 2023 уже точно попадёт в двадцатку сильнейших теннисистов планеты.

Джокович, в свою очередь, более уверенно проходил по турнирной сетке, кроме поединка третьего круга с Джере. Второй ракетке мира в сербском дерби с Ласло даже пришлось уходить с неприятных 0-2 по сетам! Во всех остальных своих противостояниях знаменитый уроженец Белграда проблем не испытал, последовательно обыграв Александра Мюллера из Франции, Бернабе Сапата-Миральеса из Испании, Борну Гойо (Хорватия) и Тейлора Фритца (США). Победа над последним стала 250-й победой Новака над действующим игроком топ-10. В свои 36 лет серб стал самым возрастным участником 1/2 финала американского «Шлема». При этом Джокович имеет феноменальную статистику против американцев: он не проигрывает представителям этой страны вот уже 30 матчей подряд.

В предстоящем поединке юному американскому дарованию было нечего терять: он уже превзошёл всяческие ожидания простых фанатов и различных экспертов. Вот что сказал сам Бен в преддверии поединка с грозным соперником, обозначив своё самое главное преимущество.

«Победить в матче с Новаком — сложная задача. Всякий раз, когда выходишь на матч с человеком, который множество раз выступал на таком уровне и выходил победителем, не можешь выбросить это из головы. Ты просто знаешь, насколько твой соперник крепок, силён ментально и физически. Так что мне определённо нужно подготовить план. Но у меня есть преимущество — Новак будет играть с кем-то, с кем прежде не встречался на корте. Думаю, я смогу предложить ему кое-что, чего, возможно, вы не увидите в обычном матче тура. Надеюсь, я буду достаточно эффективным», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

При этом возникал главный вопрос: сможет ли дебютант полуфинальной стадии мэйджора навязать достойное сопротивление великому сербу? Своими ожиданиями в преддверии игры поделилась семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен.

«Мы все хотим увидеть битву. Мы хотим, чтобы Шелтон со своим теннисом смог озадачить Новака. Не то чтобы мы не хотим стать свидетелями победы Джоковича, мы просто с нетерпением ждём этого противостояния, этого столкновения стилей.

Сможет ли Шелтон сохранить свою беззаботность? Похоже, он уже на пути к этому. Он уже потратил много физической энергии, поэтому можно сказать, что много над этим поработал.

При этом Джокович со своим самолюбием захочет показать молодёжи, что у него есть физика и гениальность для победы», — приводит слова Энен Eurosport.

Дебютное очное сражение между теннисистами началось с того, что оба уверенно брали свои подачи. Однако первым традицию нарушил именно местное дарование. В шестом гейме американец откровенно провалился, допустив ряд невынужденных ошибок – 23-кратный чемпион ТБШ повёл со счётом 3:2. Новак, естественно, подобных оплошностей не простил и уверенно закрыл сет со счётом 6:3. Стоит отметить, Джокович действовал практически безупречно, ему был удобен стиль соперника, который хоть и старался играть интересно и атаковать, часто выходить к сетке, но допускал слишком много неточностей. За первую партию у Бена их набралось аж 15, тогда как у Новака лишь четыре. Шелтон чувствовал, что проигрывал звёздному сопернику в игре на задней линии, стремился сокращать количество ударов, однако фактически закапывал себя своими неточными действиями.

Бен Шелтон Фото: Al Bello/Getty Images

Многие эксперты отмечали, что Бен совсем не впечатлил в своём четвертьфинальном поединке против Фрэнсиса Тиафо, тогда как Новак провёл очень сильный матч с Тейлором Фритцем. Эти моменты не могли не отразиться и в полуфинальном поединке US Open. Во втором сете картина игры практически не изменилась: Шелтон не мог создать трудностей сербу двумя главными козырями: классным форхендом и могучей подачей. Как и в стартовой партии, Бен не удержал подачу в пятом гейме и вновь дал фору грозному оппоненту практически с начала партии – Джокович вновь повёл со счётом 3:2. У 23-кратного чемпиона «Шлемов», напротив, получалось на корте практически всё. Ко счёту 3:2 в свою пользу он, например, выиграл 9 (!) из 11 мячей на первой подаче. Новак спокойно вёл игру и разыгрывал свои хитрые комбинации. В концовке сета 20-летний уроженец Атланты вновь позволил брейкануть себя, а в итоге второй номер мужского мирового рейтинга закрыл сет со счётом 6:2.

Новак Джокович Фото: Al Bello/Getty Images

После очередной партии Шелтон отправился передохнуть в подтрибунное помещение и подумать над планом «Б» во встрече с Джоковичем. Американскому таланту определённо нужно было что-то менять в своей игре и искать другие способы борьбы с 36-летним уроженцем Белграда. Отец Бена с трибун советовал своему сыну играть сопернику чаще под бэкхенд (сильное оружие Новака). Уже в стартовом гейме сета прослеживалась одна из главных проблем 47-й ракетки мира в противостоянии с сербом: Шелтон не мог выполнить первый удар после подачи и очень часто играл после неё с глубокого сильного положения. Это обстоятельство и позволило великому сербу грамотно сыграть на приёме на старте третьего сета, оформив брейк – 1:0. Дальше теннисисты брали геймы на своей подаче до счёта 4:3. Стоит отдать должное Бену: он не выкинул белый флаг, боролся и всё-таки сумел оформить обратный брейк 4-4.

В девятом гейме третьей партии американец исполнил невероятный по красоте и скорости форхенд, чем привёл в восторг местную публику. Шелтон впервые повёл в этом матче и даже имел сетбол на приёме, однако Джокович, будучи великим чемпионом, собрался и выдал классную подачу в ответственный момент. В итоге Новак выстоял в труднейшем гейме, выравнял цифры на табло, а уже буквально через несколько минут и вовсе вышел вперёд, оформив брейк – 6:5. Великому сербу осталось лишь подать на матч, но в этом гейме он создал себе проблемы сам. 23-кратный чемпион «Шлемов» сначала отыграл два брейк-пойнта, затем уже сам имел матчбол, но допустил пару ошибок (в том числе исполнив на брейк-пойнте свой нелюбимый смэш) и позволил хозяину кортов спастись с практически безнадёжного положения и вернуться в поединок – 6:5. При этом на тай-брейке серб доказал своё превосходство и дожал неуступчивого соперника со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (4) за 2 часа 39 минут.

Поставив победную точку, Новак не смог отказать себе в удовольствии передразнить соперника. Серб скопировал традиционный жест Бена Шелтона, имитирующий звонок по мобильному телефону. Таким образом, 36-летний Джокович пробился в свой 36-й финал на ТБШ и 10-й в Нью-Йорке. В битве за титул Новак сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия).