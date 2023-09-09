«Мне нужно было сыграть на 11 из 10. Я сыграл на 12». Медведев — о победе над Алькарасом

Даниил Медведев – в финале US Open – 2023! В полуфинальном поединке он отбросил в сторону сомнения, выложился на 120% и обыграл действующую первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Дальше ему предстоит не менее сложное испытание – великий Новак Джокович. Но кто знает? Он уже обыгрывал серба в этом году, да и единственный свой «Шлем» брал как раз против Новака на US Open. В интервью на корте Даниил рассказал о непростой победе и грядущем финале.

«Мне нужно было сыграть на 11 из 10. Я сыграл на 12»

— Невероятный матч. Что для вас значит третий выход в финал US Open?

— Это потрясающе, особенно обыграть такого теннисиста, как Карлос. В этом году я дважды легко ему проиграл, так что перед матчем, конечно, было много сомнений. Смогу ли я навязать ему свою игру? Что мне надо делать лучше? Но я провёл потрясающий матч и очень рад быть здесь в воскресенье.

— Вы говорили, что должны быть лучше, чтобы обыграть Карлоса. Что сделали по-другому, чтобы одержать эту победу?

— Я сказал, что мне нужно сыграть на 11 из 10. Я сыграл на 12 из 10, если не считать третьего сета. А иначе никак. Не помню, ему ещё 20 или уже 21, но в таком молодом возрасте у него уже два «Шлема», звание первой ракетки мира. Это просто невероятно, думаю, никому прежде такое не удавалось. Так что, чтобы его обыграть, надо быть лучше самого себя. И мне это удалось.

— Вы вели 2:0 по сетам, потом Карлос поддавил. Что сказали себе перед четвёртым сетом?

— Третий сет был не таким уж плохим, я проиграл одну свою подачу. У меня было не очень много возможностей на его подаче, но я был рядом. Думал, что надо продолжать давить, лучше играть на своей подаче. Я смог отыграть пару брейк-пойнтов при счёте 1:1, это был важный момент. Потом был очень длинный гейм, когда мне удалось взять несколько потрясающих розыгрышей, чтобы остаться в игре. И тогда он начал не всегда попадать, что редко от него увидишь. Потрясающе!

— Повторение финала двухлетней давности, в чём главный вызов?

— Вызов в том, что мне играть с человеком, у которого 23 «Шлема». А у меня только один. Когда я здесь его обыгрывал, то смог сыграть лучше самого себя. Мне нужно сделать это ещё раз, по-другому никак.

— Расскажите о болельщиках?

— Трибуны сегодня были невероятными. Я серьёзно. У нас были сумасшедшие розыгрыши, и я ощущал любовь к обоим игрокам. Только 1000 испанцев при счёте 5:3 начали кричать между первой и второй подачей. Не слишком любезно, но они были в отчаянии. Рад, что это им не помогло, теперь они могут идти спать.

«Настрой на финал — идти на войну, биться до конца, победить»

На пресс-конференции Даниил рассказал, как смог справиться с Алькарасом, как будет готовиться к финалу и как он отвлекался на звёздных зрителей на трибунах.

— Эпичная победа. Вы говорили, что должны сыграть лучше, как вам это удалось?

— Удалось. Я играл великолепно все четыре сета, но в третьем… Я говорил, что должен сыграть на 11 из 10, и в трёх выигранных сетах мне это удалось. В третьем сете я сыграл на 9 с половиной, может, на 10 из 10. И, как мы увидели, против Карлоса этого было недостаточно.

Мне удалось хорошо сыграть, хорошо подавать, попадать по линиям в важные моменты. Я очень рад, но турнир не закончен.

— Впереди — повторение финала-2021.

— Да, против Новака будет то же самое. Он всегда лучше, чем в предыдущем матче. Например, я обыграл его в финале US Open, он обыграл меня в Берси. Карлос обыграл его на Уимблдоне, он обыграл его в Цинциннати.

В воскресенье Новак будет лучшей версией себя, и мне надо быть лучшей версией себя, если я хочу его обыграть.

— Под конец трибуны были очень громкими, как держали концентрацию? Очень напряжённая была концовка.

— Я даже не знаю, что делал в концовке. Не хочется подавать, когда шумят. Шум значит, что либо трибуны хотят победы сопернику, либо это просто крутой момент. Я не люблю отбивать мяч по 15 раз, это выбивает из ритма. Если я отбиваю мяч три раза и чувствую, что шум утихает, то подаю. Может, поэтому я подавал быстрее, а может, потому что немного нервничал.

Да, у меня были двойные ошибки, но были и хорошие подачи даже при таком давлении, так что думаю, что я хорошо с ним справился. Главное – это победа. Всегда можно сказать, что мне надо было сделать эйс при первом матчболе, но какая разница? Главное, что один матчбол я реализовал, чему очень рад.

— Как оцените свои действия в обороне? Вы, пожалуй, давно так много не бегали.

— Великолепно. Даже в проигранных розыгрышах были моменты, когда я успевал на очень сложные мячи и думал – ладно, это хорошо. Значит, в следующем розыгрыше я тоже так смогу. Может, он не попадёт или я смогу получше ударить. Я был в ударе.

А когда я в ударе, я великолепно обороняюсь. Хорошо бегаю, хотя были моменты, когда казалось, что можно бежать и быстрее, потому что иногда смотришь за тем, что делает соперник. Но против Карлоса это опасно, потому что он играет очень быстро, так быстро делает укороченные, что у тебя нет времени посмотреть. Я становился медленнее каждый раз, когда смотрел. И думал – в следующий раз надо быть лучше. И мне это удавалось.

— Вам не впервой играть в финале «Большого шлема». У вас есть особый распорядок на день перед финалом?

— Нет. Проведу тренировку в то же время, что и обычно. Но не из-за суеверий, а потому что это удобное время и чтобы поспать подольше, и чтобы вечером было время. Так что буду делать всё как обычно. Дело в ментальной подготовке, хочешь пойти на войну, биться до конца, победить. Такой настрой должен быть в финале «Большого шлема».

Даниил Медведев Фото: Tim Clayton/Getty Images

«Я посматривал — кто там на трибунах? Кажется, увидел всех звёзд»

— Насколько важно было сейчас обыграть Алькараса, учитывая, что в предыдущих двух матчах вы не взяли у него ни сета?

— Очень важно для уверенности и самооценки. Но фишка тенниса в том, что я выиграл этот матч, и это здорово, но если я проиграю в воскресенье, то очень расстроюсь до чёртиков, хотя по идее это всё равно будет хороший турнир.

Так что да, отличная победа, прибавит уверенности. Надеюсь, впереди у меня ещё много лет карьеры. И каждый раз это придаёт уверенности, ты знаешь, что способен так играть в важнейших матчах. Знаешь, что можешь сделать это снова. И хочешь сделать это снова. Хочешь снова испытать это чувство. Важно использовать это, но в то же время забыть и идти за следующей победой.

— Вам в ментальной подготовке пригодится финал-2021 против Новака? И как он повлияет вас в этом финале?

— Единственное, что может пригодиться, это знание того, что Новак никогда не бывает прежним после поражений. Он не такой, другая ментальность. Поэтому у него 23 «Шлема» и всё остальное – «Мастерсы», тысячники», недели в ранге первой ракетки. Мне пригодится понимание, что он будет в 10 раз лучше, чем тогда. И мне надо быть в 10 раз лучше, чем тогда, если я хочу его обыграть. Попробую это сделать.

— Карлос очень хвалил ваш форхенд. А вы что о нём скажете?

— Не знаю почему, но на US Open я обычно играю более агрессивно, быстрее и хорошо подаю. Наверное, скорость корта помогает. В Индиан-Уэллсе, например, очень круто, что я вообще дошёл до финала, потому что там я практически не мог бить по мячу. Это не имеет отношения к форхенду. Я там обыгрывал хороших теннисистов, но, как только дошёл до Карлоса и его стиля игры, для меня всё было окончено.

Сказал бы, что в Майами я смог бы так же, как сегодня. У меня был план, но такой же план был на Уимблдоне или в Индиан-Уэллсе, просто на некоторых кортах его сложнее воплотить. Трава – это вообще другое, на траве тяжелее попадать форхендом. Так что рад, что смог залезть ему в голову.

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— Карлос сказал, что вы здорово играли глубоко на приёме. Что об этом скажете и о том, как справлялись с трибунами, где было много звёзд вроде Тома Брэди или Кевина Дюранта?

— Действительно, постоянно показывали разных звёзд. Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал – кто там? Кажется, увидел всех, действительно, там были большие звёзды. Здорово, что людям нравится теннис, ведь это мой любимый спорт. Приятно, что матч доставил удовольствие людям, которых я вижу по телевизору, чьим поклонником я являюсь, которых я вижу в фильмах.

Что касается Карлоса, то я доволен, потому что в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне он хорошо справлялся с моим приёмом из глубины. Но, на мой взгляд, тогда я не только из-за этого проиграл и считал, что всё равно могу доставить ему проблем, играя глубоко. Сегодня я это доказал. Приятно осознавать, что я могу так играть и выигрывать даже против одного из лучших в укороченных и подачах с выходом к сетке.

«Мне всё равно, он уже первый или ещё второй. Это всё ещё Джокович»

— В шестом гейме четвёртого сета семь раз было «ровно». Карлос заводил трибуны, они неистовствовали, потом вы сами показали свой жест. Это вы показывали в духе – а как вам такое? Или успокаивали нервы?

— Это был совершенно потрясающий гейм. У него было шесть гейм-пойнтов, а я смог реализовать свой второй брейк-пойнт. И каждый раз, когда у него было «больше», я говорил себе, что могу взять этот гейм. И брал потрясающие мячи. Мы оба заводили трибуны, потому что розыгрыши были невероятными.

Когда я выиграл гейм, то думал – давай, попробуй закончить этот матч. И мне это удалось. Трибуны были невероятными, особенная энергетика. Но на последнем гейме 1000 испанцев начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень любезно, но что тут можно сделать? Если после завершения карьеры я приду на матч и кто-то так будет кричать, я покажу на таких людей, типа их надо выгнать с турнира. Даже матч смотреть не буду, только показывать – это они, вышвырните их (смеётся)! Ну а на корте надо сохранять концентрацию и стараться выиграть.

— Главное воспоминание от финала-2021?

— Последняя подача, потому что у меня было две или три двойных ошибки на матчболах, важных розыгрышах. Двойная ошибка на 40:15, счёт становится 40:30. Мне надо подавать и играть розыгрыш. Я подаю, мне кажется, что дело сделано, он далеко от мяча, но всё равно как-то его достаёт и почти попадает. О боже, не попал. Это главное воспоминание.

— Что было ключевым в вашей подаче сегодня?

— Она хорошо работала. Против Карлоса нужно хорошо подавать, другого выбора нет. Если он не даёт тебе продыха на твоей подаче, то он и в целом не даёт тебе продыха. Мне удавались хорошие подачи, я попадал в нужные места. Вторые подачи были удачными, для них нужна удача, потому что это риск, и тебе повезло, если он оправдывается. Сегодня было здорово, в воскресенье нужно, чтобы было так же.

— Вот вам безумная статистика – когда Новак является первой ракеткой, вы лучше против него играете. Это даёт вам дополнительную мотивацию? Сейчас, получается, серая зона, потому что первым он станет только в понедельник.

— Забавная статистика, потому что пока он ещё не первая ракетка. Но если шутить на эту тему, то я буду думать – знаете что, в понедельник он станет первой ракеткой, так что как будто я буду играть с первой ракеткой.

Не знаю, почему такая статистика, не думаю, что дело в том, что происходит в матчах. В воскресенье мне будет всё равно, первый он или второй. Это всё ещё Новак Джокович, и я хочу выиграть.