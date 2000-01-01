Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?
Даниил Медведев в полуфинале US Open сенсационно обыграл Карлоса Алькараса. За триумфом россиянина с трибун наблюдали настоящие звёзды. Даже Джон Бон Джови аплодировал Даниилу!
Бен Стиллер
Известный американский актёр не упустил шанс посмотреть на игру Медведева и Алькараса.
Шарлиз Терон
Обладательница «Оскара» также была замечена на трибунах матча. Терон даже прикупила мерч турнира!
Джон Бон Джови
Рок-звезда решил посвятить свой день теннису.
Рами Малек
На трибунах был замечен и актёр, известный ролью Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».
Кевин Дюрант
Теннисом наслаждался и баскетболист «Финикс Санз».
Том Брэди
За матчем россиянина наблюдал и другой спортсмен — семикратный победитель Супербоула.
Хлоя Ким
Двукратная олимпийская чемпионка в хафпайпе также посвятила свой вечер полуфиналу US Open.
Анна Винтур
Легендарный редактор Vogue снова была замечена на трибунах.
Эмили Блант
За матчем Медведева наблюдала и актриса, известная по фильмам «Дьявол носит Prada» и «Оппенгеймер», вместе с семьёй.
Джон Красински
Актёр, известный по роли в сериале «Офис», и режиссёр пришёл на US Open вместе со своей супругой Блант и детьми.
Джаред Лето
На матч пришёл ещё один музыкант — солист группы Thirty Seconds to Mars и по совместительству обладатель «Оскара».
Кто из звёзд наблюдал за триумфом Медведева в матче с Алькарасом?
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