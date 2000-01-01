Кто из звёзд наблюдал за триумфом Медведева в матче с Алькарасом?

Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?

Даниил Медведев в полуфинале US Open сенсационно обыграл Карлоса Алькараса. За триумфом россиянина с трибун наблюдали настоящие звёзды. Даже Джон Бон Джови аплодировал Даниилу!