«Проучил надменного паренька». Фанатов потряс дерзкий жест Джоковича в матче с американцем

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович без проблем обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6) в полуфинале US Open и сразится с Даниилом Медведевым в битве за титул.

Результат противостояния Джоковича и Шелтона вполне предсказуемый, хотя любители тенниса всё-таки ожидали больше интриги на корте. В итоге относительно напряжённым получился только третий сет, да и то в основном это не заслуга Бена, а следствие излишней расслабленности и непривычного количества брака в исполнении Новака. Данный полуфинал быстро стёрся бы из памяти как проходной и неинтересный, если бы не действия Джоковича после матча. Серб показал жест с телефонной трубкой, которым до этого победы праздновал Шелтон.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Троллинг получился зачётным, если выражаться на молодёжном сленге. 36-летний Новак в очередной раз доказал, что умеет как следует эпатировать публику. Просматривается ли в жесте Джоковича неуважение к Шелтону? Кому-то может показаться, что да. Но для начала уместно послушать мнение самих теннисистов о случившемся.

«Мне просто нравится празднование Бена (улыбается). По-моему, оно очень оригинальное. Так что я его скопировал. Украл его празднование (улыбается)», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Рукопожатие Бена Шелтона и Новака Джоковича со стороны казалось холодным Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После игры Шелтон и Джокович обменялись достаточно холодным рукопожатием и не перекинулись даже парой слов, как это часто бывает между теннисистами. Создалось впечатление, что Бена задело «украденное» празднование Новака. Тем не менее во время общения с прессой американец опроверг это предположение.

«Я только после матча его увидел. Мне не нравится, когда в соцсетях мне рассказывают, как я могу или не могу праздновать. Если ты выигрываешь матч, то заслуживаешь право делать всё, что хочешь. И в детстве меня учили, что подражание – самая искренняя форма лести. Я узнал, что Новак – этот тот парень, который может соревноваться на самом высоком уровне. Знаете, у него такой же менталитет, как и у меня. Он хочет преследовать соперника, быть агрессивным и показывать свои эмоции на корте. Было действительно здорово сыграть с ним впервые. С нетерпением жду возможности снова встретиться с Новаком», — заявил Шелтон.

Зрелые слова 20-летнего парня. Шелтону предстоит много работы, чтобы на стабильной основе доходить до поздних стадий турниров «Большого шлема». Мощная подача – это хорошо, но нужно срочно улучшать приём, с которым у Бена серьёзные проблемы. С рвением у молодого американца всё в полном порядке, так что можно рассчитывать на его дальнейший прогресс.

Ментальный аспект тоже следует развивать, но по этому направлению Шелтон для своего возраста вполне неплох. Конечно, он даже близко не такой монстр, как Новак, но задиристость парня впечатляет. Скромностью и неуверенностью в себе Бен не отличается. Авторитетов на корте для него нет, включая Джоковича. Бен гнёт свою линию и пытается залезть сопернику в голову за счёт агрессии и эмоционального празднования каждого удачного действия. Уже ставший знаменитым жест с телефоном яркий, хотя оппонентам Шелтона он вряд ли нравится. Вот как объясняет его Бен.

«В детстве наш домашний телефон в Атланте был именно таким, как я показываю. Если я хотел поговорить с друзьями, узнать об их желании выйти на улицу и поиграть в футбол, я именно это и делал. А на корте я показываю, что меня набрали и я важен. Вот что это значит для меня. Я близко дружу со многими легкоатлетами, которые тренируются в университете Флориды, рядом с моим домом в Гейнсвилле. Там я впервые увидел подобное. Грант Холлоуэй выиграл чемпионат мира три раза подряд, это своего рода его фирменный стиль. Ему нравится делать это, когда он побеждает. Многие другие спортсмены в команде начали делать это после него. Грант только что выиграл чемпионат мира, так что поздравляю его. Похвалите его. Этот жест также связывает меня с моими друзьями», — признался Шелтон перед полуфиналом с Джоковичем.

Знаменитое празднование Бена Шелтона Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак сказал, что ему нравится празднование Бена и он считает его оригинальным. Не исключено, что он делал это с долей сарказма. Хотя, опять же, празднование Шелтона действительно оригинальное и привлекающее к себе внимание. Джокович выиграл матч, поэтому имел полное право позволить себе слегка оторваться.

Потерпевший поражение Бен с этим не спорил и даже принял как знак уважения от легенды на свой счёт.

Любители тенниса разделились в своём отношении к жесту Джоковича. Кому-то он однозначно не понравился и показался проявлением неуважения к молодому сопернику. Мнения критиков под постами популярного аккаунта Tennis Letter:

«Вот почему Новак никогда не будет рассматриваться в том же свете, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер»;

«Совершенно ненужное празднование со стороны 36-летнего Джоковича после победы над 20-летним Беном Шелтоном, который играл самый важный матч в своей карьере перед родной публикой и ранее никогда не делал никаких выпадов в адрес Новака»;

«Было ли так необходимо праздновать победу именно этим жестом?»;

«Невежество со стороны Новака. Ничего нового».

Британский теннисист Лиам Броэди предположил, что у Джоковича что-то личное с Шелтоном. Но всё-таки большинство фанатов с пониманием и даже восторгом восприняли жест Новака.

«Когда Новак хочет сыграть роль теннисного злодея, он делает это чрезвычайно хорошо»;

«Джокович в качестве антинародного угодника — мой любимый Джокович. Спортсмен с невероятно ярко выраженной индивидуальностью»;

«Если кто-то до этого не считал Новака легендой, вот вам ещё одна причина. Только культовая личность может так круто сделать нечто подобное»;

«Я ненавижу «милого Новака». И вы все тоже, хоть и не признаётесь в этом. Он уничтожил Бена на корте, а затем красиво поиздевался над ним. Хватит жаловаться и обвинять его»;

«Я плачу от смеха. Это прекрасно. Я не являюсь большим фанатом Джоковича, но как же круто он поставил Шелтона на место»;

«Джокович унизил Шелтона. Мне нравится за этим наблюдать. Парень слишком дерзко вёл себя до и во время матча»;

«Боже мой, как я обожаю артистичность Новака»;

«Проучил надменного паренька. Новак просто хотел показать Шелтону, что нужно быть скромнее. Бен вёл себя непрофессионально»;

«Самое адское действие Новака, которое я когда-либо видел. Это было эпично»;

«Шелтон вёл себя отвратительно на протяжении всего матча, ругался после рутинных ошибок, громко праздновал каждое очко и тому подобное. Если есть возможность проучить его, то нужно ею пользоваться. Новак просто похоронил его. Мне это нравится. Малыш научится манерам»;

«Новак не подражал Шелтону. Он высмеивал то, как надменно ведёт себя этот молодой человек. В теннисе принято, что любое празднование выигранного очка или победы в матче должно происходить без прямого пренебрежения к сопернику. То, что делал этот молодой человек, является неуважением. Он всегда вёл себя непочтительно во многих отношениях. Пришёл в тур с якобы непобедимым настроем, но терпел унизительные поражения. Новак только что показал Бену, насколько сильно раздражает его поведение».

Как видно, жест Новака создал серьёзную шумиху. Что можно сказать по итогу? В первую очередь Джокович сделал шоу и превратил в целом унылый матч в активно обсуждаемый. Возможно, ему реально понравился жест Шелтона.

А может, Новак действительно хотел проучить Бена. И в этом случае тоже нет ничего плохого. Шелтон проиграл и заслуживал «порку» от ветерана за свою порой излишнюю заносчивость. Это хорошая мотивация для молодого американца. Он понял, что не готов сражаться на равных с Новаком. Теперь будет работать усерднее, чтобы при следующей встрече с легендой выступить лучше и взять хотя бы один сет. Да и спеси на корте, возможно, поубавится в матчах со всеми соперниками.