Секрет прогресса Медведева раскрыт? Американец подглядел за Даниилом и всем разболтал

Перед началом Открытого чемпионата США Даниил Медведев, чемпион US Open 2021 года, если и входил в число претендентов на победу по версии экспертов, то далеко не в первых рядах. Большинство специалистов в один голос предрекали, что в финале турнира сойдутся Карлос Алькарас и Новак Джокович, первые два номера рейтинга ATP. Джокович-то со своей частью задачи справился, а вот Алькарас — нет. Карлос проиграл как раз Медведеву, несмотря на то что суперкомпьютер Opta Sports оценивал шансы соперников как 74 на 26 в пользу испанца.

Почему в Даниила не верили? Дело в том, что он, мягко говоря, не лучшим образом провёл североамериканские «Мастерсы», которые по традиции проходят перед US Open. В Торонто он вылетел в четвертьфинале, проиграв Алексу де Минору, а в Цинциннати закончил борьбу уже в третьем круге, уступив своему давнему сопернику Александру Звереву. Да, это замечательные теннисисты, стремящиеся попасть в топ-10 мирового рейтинга (Зверев, напомним, и второй ракеткой мира успел побывать). Но фаворитом-то считался Медведев, который тогда не оправдал свой статус.

Так как же тогда Даниил смог столь резко прибавить на US Open? Обыграть Алькараса — это вам не шутки! Пользователь социальной сети Reddit под ником Realsan рассказал историю о том, как Медведев тренировался после вылета от Зверева. По словам этого любителя тенниса, россиянин, вместо того чтобы сразу же отправиться в Нью-Йорк, остался в Цинциннати. И что же он там делал? Тренировался, тренировался и ещё раз тренировался. И в основном тренировал подачу.

«После поражения от Зверева в Цинциннати Медведев, вместо того чтобы улететь в Нью-Йорк, как все остальные, забронировал корт 17 на все дни до своего рейса в воскресенье или в понедельник. Алькарас и Джокович продолжали борьбу, а он просто тренировался. И в основном он всё время тренировал подачу. Подал невероятное количество раз», — рассказал пользователь.

Даниил Медведев на подаче в полуфинале с Карлосом Алькарасом на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В комментариях поинтересовались, что служит источником этой информации. На это автор коротко ответил: «Мои глаза».

Эту историю пользователь рассказал полторы недели назад, когда Медведев со счётом 6:1, 6:1, 6:0 разгромил Аттилу Балажа в первом круге US Open. А сегодня, после победы Даниила над Алькарасом, напомнил о ней: «После поражения от Зверева Медведев включил максимально жёсткий режим».

А теперь попробуем разобраться: действительно ли подача Медведева стала лучше? Для этого обратимся к статистике, сравнив показатели из его матчей со Зверевым и с Алькарасом. В полуфинале US Open россиянин девять раз подал навылет, однако допустил целых 10 двойных ошибок. Это можно объяснить излишним усердием: Даниил порой и на второй подаче лупил так, как не всякий игрок подаёт на первой. В игре со Зверевым эйсов и двойных было пять и семь соответственно.

А вот процент попадания первой подачи существенно вырос: во встрече с Александром он составлял 53%, а в поединке с Карлосом — уже 64%. И второй важный момент: в матче со Зверевым Медведев, подавая, забрал 67% очков, а в игре с Алькарасом этот показатель вырос до 71%.

***

О том, что пользователь Reddit не выдумал всю эту историю, косвенно свидетельствуют и слова самого Медведева. Вот что говорил Даниил на пресс-конференции перед началом US Open: «Что в моей игре было не так в последние недели? Определённо подача. Прямо сейчас работаем над этим. Это сложный удар, так как порой всё решает незначительная разница. Это самый важный удар в теннисе. Подача не раз может тебя спасти. Можешь сыграть не лучший матч, но подача тебя спасёт. Заходишь на тай-брейк и начинаешь играть лучше… Такое не раз бывало со мной. Все проходят через это. Порой это длится всего неделю, а порой месяц, когда вдруг подаёшь чуть хуже».

Даниил Медведев на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

А на пресс-конференции после победы над Алькарасом заявил, что подача хорошо работала. «Не знаю почему, но на US Open я обычно играю агрессивнее, быстрее и хорошо подаю. Наверное, скорость корта помогает. В Индиан-Уэллсе, например, очень круто, что я вообще дошёл до финала, потому что там я практически не мог бить по мячу. Это не имеет отношения к форхенду. Я там обыгрывал хороших теннисистов. А как только дошёл до Карлоса и его стиля игры, для меня всё было кончено.

Что сегодня было ключевым в подаче? Она хорошо работала. Против Карлоса нужно хорошо подавать, другого выбора нет. Если он не даёт тебе продыха на твоей подаче, то он и в целом не даёт тебе продыха. Мне удавались хорошие подачи, я попадал в нужные места. Вторые подачи были удачными, для них нужна удача, потому что это риск. И тебе повезло, если он оправдывается. Сегодня было здорово. В воскресенье нужно, чтобы было так же», — сказал Медведев.

В финале US Open Медведев сразится с Новаком Джоковичем. Два года назад он победил титулованного соперника в решающем матче — 6:4, 6:4, 6:4. Чтобы 10 сентября история повторилась, Даниилу как никогда нужна подача. Ведь приём Новака — один из лучших в истории.