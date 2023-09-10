«Сегодня точно выпью». Соболенко — о битве с собой и поражении в финале US Open

Арина Соболенко на пресс-конференции после финала US Open – 2023 выделила трудности битвы с собой и невынужденные ошибки в ключевых моментах как основную причину поражения от Кори Гауфф. Также белорусская теннисистка рассказала, что после такого точно собирается выпить, чтобы слишком не расстраиваться, и отметила, что хочет не просто стать первой ракеткой мира, а закончить год в таком звании.

«Хорошие новости — это я против самой себя. Плохие — с этим до сих пор есть проблемы»

— Не такого результата вы хотели, но вы провели отличный турнир и уедете с него первой ракеткой мира.

— Спасибо. Да, есть позитивные моменты, есть не очень. Но всё нормально, это процесс. Мы все учимся. Я выучу этот урок и вернусь сильнее.

— Когда матч начал переворачиваться?

— В первом сете я хорошо справлялась со своими эмоциями, но во втором начала мудрить и от этого терять свою мощь. А она стала лучше двигаться, я стала не попадать лёгкие удары.

Хорошие новости в том, что это я против самой себя. Плохие – что у меня до сих пор проблемы в битве с собой (улыбается). Но это нормально. Я буду работать ещё сильнее, чтобы в следующий раз даже чуть-чуть не уставать на корте, буду лучше.

— Невынужденные ошибки — это больше ваши эмоции, физика или её игра в обороне?

— Она здорово двигалась и оборонялась, лучше, чем кто-либо другой. Мне всегда нужно было играть лишний мяч. Тут всего понемногу, но скажу, что дело больше во мне. Не весь матч, но во втором сете я проиграла несколько ключевых моментов, которые помогли ей перевернуть матч.

Потом, конечно, она невероятно оборонялась. Но я бы сказала, что проиграла матч из-за ключевых моментов, когда дело было больше во мне.

— Вы играли не только против Коко, но и против 24 тысяч зрителей. Как это ощущалось?

— Не скажу, что играла против трибун. Мне пришло много сообщений поддержки из Нью-Йорка, так что я знала… Как они могут поддерживать больше меня, чем её? Конечно, они будут за неё болеть. Она в 19 играет в финале «Большого шлема», это невероятно. Она на самом деле вошла в историю. Это было ожидаемо, я не играла против них.

Иногда поддержка может давить на игрока, на неё это давило в начале. Дело во мне, я не смогла добить важные розыгрыши, делала невынужденные ошибки. Дала им энергию, они стали громче, она стала лучше чувствовать себя на корте.

«Сейчас я не настолько расстроена, но буду. Поэтому точно пойду выпить»

— Почти всю церемонию вы сохраняли самообладание, пока не упомянули семью и не извинились за результат. За что вы извинялись? И как сильно вам помогли родные?

— Без них меня бы здесь не было. Они многое сделали, чтобы у меня был шанс стать теннисисткой. Не знаю, который там сейчас час, ночь, наверное. Мне важно, чтобы они выспались (улыбается). А они не спали, смотрели меня. Теперь надо ложиться, а хорошо поспать у них точно не получится. За это я и извинялась.

— Вы сказали, что играли против самой себя. В чём именно это заключается и с чем у вас проблемы?

— Иногда эмоции захлёстывают. Сегодня я начала мудрить и не попадала по мячам, по которым должна была попадать. Я делаю много виннеров и много невынужденных ошибок. Сегодня мои невынужденные ошибки во втором сете помогли ей поверить, что она может выиграть матч. После второго сета эмоции перехлестнули.

— Что у вас было с бедром, когда вы взяли медицинский тайм-аут?

— Почувствовала в начале третьего сета, но ничего серьёзного. Просто мышца была очень зажатой. Чувствовала большое давление на приводящую мышцу, поэтому вызвала физио в надежде, что это поможет и я смогу лучше двигаться.

— Что сказали Коко, когда обняли её? Вы тренировались с ней перед турниром, насколько она улучшила форхенд по сравнению с тренировкой и вашими прошлыми матчами?

— Она стала лучше двигаться на корте, лучше обороняться. Это помогло ей выиграть турнир.

Cоболенко и Гауфф после окончания финального матча Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вы не хотели особо говорить о звании первой ракетки, пока турнир не закончится. Что скажете теперь? Иначе воспринимается концовка турнира, когда знаете, что это достижение у вас всё равно есть?

— Поэтому, наверное, сейчас я не настолько расстроена. Но буду, так что точно пойду выпить (улыбается). Да, мы, спортсмены, тоже иногда пьём, но немного (улыбается).

Стать первой ракеткой – это большое достижение, я горжусь за все годы тяжёлой работы, которые помогли мне стать номер один в мире. Но мне важно закончить год первой ракеткой, а не просто стать ей и потерять это звание через неделю. Хорошо, что можно говорить, что была первой ракеткой, но я хочу закончить год в этом статусе. Поэтому я держусь на позитиве и мотивирована (смеётся).

— В этом году турнир отмечал 50-летнюю годовщину равной оплаты труда. Как женский теннис может повлиять на то, чтобы в других видах спорта начали платить одинаково?

— Единственное, что можно сказать, — женщины заслуживают равной оплаты с мужчинами, потому что мы многим жертвуем. Мы очень много работаем, а не то что нам платят за ничегонеделанье.

Мы заслуживаем равной оплаты с мужчинами. Да, мужчины сильнее, они всё равно будут сильнее и лучше нас, но мы же тоже пашем и заслуживаем равной оплаты.