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Даниил Медведев, Новак Джокович, Вера Звонарёва: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Момент истины! Что покажет Медведев в матче года с Джоковичем? Болеем и переживаем. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open 2023
Аудио-версия:
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Завершается последний в сезоне «Шлем»! В воскресенье на корты выйдут два россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного 14-го игрового дня на US Open – 2023. В воскресенье состоятся два последних финала – в женском парном разряде и мужском одиночном. До главного матча добрались 23-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, который после финала в Нью-Йорке в любом случае станет 1-й ракеткой мира, и чемпион турнира-2021 Даниил Медведев. У россиянина с сербом богатая история личных встреч – 9-5 в пользу Новака. Но из самых болезненных поражений Джокович потерпел как раз на US Open – два года назад в финале. Удастся ли Медведеву повторить тот успех? Кроме того, Вера Звонарёва сразится в паре за свой 6-й титул ТБШ. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Пары. Сетка
US Open — парный разряд (ж). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
US Open (м). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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Live Даниил Сальников

Финал получился на загляденье. Поначалу Арина Соболенко давила и быстро взяла первый сет — 6:2, однако американке удалось перевернуть ход матча, одержать волевую победу и добиться первого титула в одиночке за свою не такую продолжительную карьеру.

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15:32 Даниил Сальников

Обо всех подробностях предыдущего игрового дня читайте в нашем лайве.

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