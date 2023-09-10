Момент истины! Что покажет Медведев в матче года с Джоковичем? Болеем и переживаем. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного 14-го игрового дня на US Open – 2023. В воскресенье состоятся два последних финала – в женском парном разряде и мужском одиночном. До главного матча добрались 23-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, который после финала в Нью-Йорке в любом случае станет 1-й ракеткой мира, и чемпион турнира-2021 Даниил Медведев. У россиянина с сербом богатая история личных встреч – 9-5 в пользу Новака. Но из самых болезненных поражений Джокович потерпел как раз на US Open – два года назад в финале. Удастся ли Медведеву повторить тот успех? Кроме того, Вера Звонарёва сразится в паре за свой 6-й титул ТБШ. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Финал получился на загляденье. Поначалу Арина Соболенко давила и быстро взяла первый сет — 6:2, однако американке удалось перевернуть ход матча, одержать волевую победу и добиться первого титула в одиночке за свою не такую продолжительную карьеру.
Обо всех подробностях предыдущего игрового дня читайте в нашем лайве.
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