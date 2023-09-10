Драма в финале! 39-летняя Звонарёва не смогла стать шестикратной чемпионкой «Шлема»

Отметившая на этой неделе 39-й день рождения – 7 сентября 2023 года – российская теннисистка Вера Звонарёва продолжает свою удивительную спортивную карьеру. Впервые в жизни титул «Большого шлема» уроженка Москвы завоевала ещё 19 лет назад, когда в смешанном дуэте с американцем Бобом Брайаном победила в миксте на US Open. С тех пор россиянка в общей сложности в различных разрядах семь раз выходила в решающую стадию ТБШ и взяла ещё четыре титула – три в паре и один в миксте. Таким образом, в сумме к 39 годам Вера успела стать пятикратной чемпионкой «Шлема».

Последний раз одна из самых опытных участниц WTA-тура побеждала на мэйджоре в 2020 году. Это произошло всё на том же US Open, где 16 годами ранее Звонарёва как раз и выиграла первый ТБШ в карьере. В 2020-м в паре с немкой Лаурой Зигемунд россиянка во второй раз в жизни выиграла парный US Open. С тех пор на американском «Шлеме» российская теннисистка до нынешнего сезона в паре больше не выступала.

Спустя три года Звонарёва и Зигемунд вновь образовали дуэт на US Open – и снова их ждал большой успех. Пять побед подряд на кортах Нью-Йорка позволили Вере и Лауре продлить совместную победную серию на американском «Шлеме» до 10 матчей и второй раз подряд (пусть и после трёхлетнего перерыва) выйти в финальную стадию. Сегодняшними соперницами российского-немецкого дуэта стали канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Раньше эти пары никогда друг с другом не играли. Впрочем, это и неудивительно, ведь дуэт Дабровски и Рутлифф вообще образовался совсем недавно – только в прошлом месяце. Они дошли до второго круга в Монреале и в Цинциннати, а затем стали полуфиналистками в Кливленде. Для 39-летней Звонарёвой сегодняшний матч в общей сложности оказался пятым финалом за карьеру на US Open. В Нью-Йорке в активе Веры два титула в паре (2006, 2020), ещё один в миксте (2004), а также поражение в финале одиночки (2010).

Любопытно, что на старте нынешнего US Open 35-летняя Зигемунд угодила под настоящую обструкцию со стороны местных трибун. В матче первого круга одиночного разряда пробившаяся в основу через квалификацию немка навязала отчаянное сопротивление местной любимице Кори Гауфф, которая в итоге накануне завоевала здесь титул. Но для 19-летней американки всё вполне могло закончиться уже на самом старте, когда она проиграла первый сет Лауре, а затем всё-таки добыла очень сложную волевую победу – 3:6, 6:2, 6:4. В том матче Кори жаловалась судье на вышке на очень медленный темп со стороны Зигемунд, и поддерживавшая её в этом местная публика своей бурной реакцией довела немку до слёз.

«Я очень разочарована тем, как люди сегодня обошлись со мной. Я боец. Никогда ничего не делала против публики, сохраняла спокойствие, даже не сделала жеста против публики. Они не уважали меня, не уважали то, как я играла, не уважали того игрока, которым я являюсь. Нет никаких сомнений в том, что я медленная. Нет никаких сомнений в том, что мне нужно быть быстрее. Но я так играю, я делаю это сама по себе, а не против соперника», – говорила Зигемунд сразу после матча.

В результате тот матч оказался едва ли не самым сложным испытанием для Гауфф на пути к решающей встрече турнира с белоруской Ариной Соболенко. А превратности судьбы для Лауры на этом не закончились. В Нью-Йорке она сыграла ещё и в миксте, где ей также дико не повезло с жеребьёвкой. Уроженка Фильдерштадта в дуэте с бельгийцем Сандером Жилле угодили на первых сеяных американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека. Матч прошёл в упорной борьбе и остался за хозяевами местных кортов, которые впоследствии дошли до финала US Open – 2023. Так что на этом турнире Зигемунд умудрилась сразу в двух разрядах вылететь в первом круге после поражений в матчах с будущими триумфатором и финалистом соревнования.

Компенсацией за вышеописанные неудачи стало попадание самой Лауры в финал в парном разряде. Начало встречи прошло в равной борьбе, где каждый из дуэтов довольно уверенно брал геймы на своих подачах. Первый по-настоящему реальный шанс на брейк представился российскому-немецкому дуэту в пятом гейме, в начале которого находившаяся у сетки Дабровски допустила ряд грубых невынужденных ошибок. Звонарёва и Зигемунд сначала заработали двойной брейк-поинт, а затем ещё и два одиночных, но Габриэла и Эрин выстояли и не потеряли подачу.

Ещё одну возможность для брейка Вера и Лаура упустили в девятом гейме, когда подача Рутлифф снова находилась на грани, однако канадка с новозеландкой опять нашли в себе силы, чтобы уйти с брейк-поинта. Так и не проиграв ни одного гейма в сете на своих подачах, девушки добрались до тай-брейка, сюжет которого получился очень причудливым и замысловатым.

Начало решающего гейма сложилось крайне неудачным образом для Звонарёвой. На старте Вера проиграла обе свои подачи, на второй из них допустив двойную ошибку. Дабровски и Рутлифф выиграли четыре розыгрыша кряду, завладев максимально комфортным преимуществом – 4:0. Приём навылет в исполнении россиянки запустил камбэк Звонарёвой и Зигемунд. Теперь уже Вера с Лаурой выиграли четыре розыгрыша кряду, что позволило им восстановить равновесие – 4:4.

Следом Габриэла и Эрин предприняли ещё один рывок и вырвались вперёд – 6:4. На первом из сетболов Рутлифф могла, как говорится, заканчивать всё, но Эрин смазала элементарный завершающий удар, а через несколько мгновений Вера исполнила идеальную кручёную свечу, и счёт опять сравнялся – 6:6. Далее канадка и новозеландка упустили третий сетбол, но и Зигемунд сорвала приём уже на первом сетболе для российско-немецкого дуэта – 8:8.

Обмен любезностями продолжился в следующих розыгрышах: Рутлифф допустила двойную, а Звонарёва грубо ошиблась с лёта при ударе с хафкорта – 9:9. Развязка сета наступила через несколько минут: новозеландка выполнила приём навылет, после чего немка ошиблась при выполнении смэша – и продолжавшийся 76 минут сет ушёл в копилку посеянных под 16-м номером Дабровски и Рутлифф.

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф Фото: Mike Stobe/Getty Images

После драматично проигранного сета Звонарёва с Зигемунд неудачно начали и второй сет, сразу же проиграв гейм на подаче россиянки. Дополнительной головной болью для Веры и Лауры была их сумасшедшая расточительность на брейковых мячах. После пяти упущенных брейк-поинтов в первом сете, россиянка и немка аналогичным образом продолжили транжирить шансы и на старте второй партии. Трёх возможностей Звонаревой и Зигемунд не хватило, чтобы совершить обратный брейк, в результате чего Дабровски и Рутлифф повели – 2:0.

Ситуация в финале развивалась всё более неприятным образом для победителей Открытого чемпионата США – 2020. Игра у российско-немецкого дуэта совсем разладилась, благодаря чему канадка с новозеландкой сделали ещё один брейк – 3:0. В этот момент Лаура вызвала на корт врача. У немки возникли проблемы со спиной, и ей потребовалась медицинская помощь.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд Фото: Mike Stobe/Getty Images

Медицинский тайм-аут определённо пошёл немке на пользу. Оказавшись в трёх геймах от поражения, Звонарёва и Зигемунд впервые в финале смогли реализовать брейк-поинт. С девятой (!) попытки. И матч заиграл новыми красками. Вера и Лаура сократили отставание до одного брейка, продолжив вести упорное сражение за титул.

При этом в седьмом гейме при счёте 4:2 в свою пользу Дабровски и Рутлифф могли фактически добить соперниц ещё одним брейком. Зигемунд подавала на протяжении 15 минут, получила два предупреждения за затяжку времени, вместе со Звонарёвой прошла через семь «ровно» и один брейк-поинт, но тяжелейший гейм-таки удержала – 4:3.

Однако произвести перелом в игре у россиянки и немки не получилось. Габриэла и Эрин довели матч до победы, выиграв его со счётом – 7:6, 6:3. Для 31-летней Дабровски этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» (первым в паре, ранее было два в миксте), тогда как 28-летняя Рутлифф и вовсе впервые в жизни одержала победу подобного статуса. Звонарёва и Зигемунд не смогли повторить успех трёхлетней давности и в этот раз остановились в шаге от титула.