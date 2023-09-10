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US Open — 2023, Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд проиграли финал в парном разряде, как это было, отчёт о матче

Драма в финале! 39-летняя Звонарёва не смогла стать шестикратной чемпионкой «Шлема»
Сергей Емельянов
Звонарёва и Зигемунд проиграли финал US Open
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В паре с немкой Лаурой Зигемунд россиянка проиграла в решающей стадии US Open.

Отметившая на этой неделе 39-й день рождения – 7 сентября 2023 года – российская теннисистка Вера Звонарёва продолжает свою удивительную спортивную карьеру. Впервые в жизни титул «Большого шлема» уроженка Москвы завоевала ещё 19 лет назад, когда в смешанном дуэте с американцем Бобом Брайаном победила в миксте на US Open. С тех пор россиянка в общей сложности в различных разрядах семь раз выходила в решающую стадию ТБШ и взяла ещё четыре титула – три в паре и один в миксте. Таким образом, в сумме к 39 годам Вера успела стать пятикратной чемпионкой «Шлема».

Последний раз одна из самых опытных участниц WTA-тура побеждала на мэйджоре в 2020 году. Это произошло всё на том же US Open, где 16 годами ранее Звонарёва как раз и выиграла первый ТБШ в карьере. В 2020-м в паре с немкой Лаурой Зигемунд россиянка во второй раз в жизни выиграла парный US Open. С тех пор на американском «Шлеме» российская теннисистка до нынешнего сезона в паре больше не выступала.

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Спустя три года Звонарёва и Зигемунд вновь образовали дуэт на US Open – и снова их ждал большой успех. Пять побед подряд на кортах Нью-Йорка позволили Вере и Лауре продлить совместную победную серию на американском «Шлеме» до 10 матчей и второй раз подряд (пусть и после трёхлетнего перерыва) выйти в финальную стадию. Сегодняшними соперницами российского-немецкого дуэта стали канадка Габриэла Дабровски и представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

Раньше эти пары никогда друг с другом не играли. Впрочем, это и неудивительно, ведь дуэт Дабровски и Рутлифф вообще образовался совсем недавно – только в прошлом месяце. Они дошли до второго круга в Монреале и в Цинциннати, а затем стали полуфиналистками в Кливленде. Для 39-летней Звонарёвой сегодняшний матч в общей сложности оказался пятым финалом за карьеру на US Open. В Нью-Йорке в активе Веры два титула в паре (2006, 2020), ещё один в миксте (2004), а также поражение в финале одиночки (2010).

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Любопытно, что на старте нынешнего US Open 35-летняя Зигемунд угодила под настоящую обструкцию со стороны местных трибун. В матче первого круга одиночного разряда пробившаяся в основу через квалификацию немка навязала отчаянное сопротивление местной любимице Кори Гауфф, которая в итоге накануне завоевала здесь титул. Но для 19-летней американки всё вполне могло закончиться уже на самом старте, когда она проиграла первый сет Лауре, а затем всё-таки добыла очень сложную волевую победу – 3:6, 6:2, 6:4. В том матче Кори жаловалась судье на вышке на очень медленный темп со стороны Зигемунд, и поддерживавшая её в этом местная публика своей бурной реакцией довела немку до слёз.

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«Я очень разочарована тем, как люди сегодня обошлись со мной. Я боец. Никогда ничего не делала против публики, сохраняла спокойствие, даже не сделала жеста против публики. Они не уважали меня, не уважали то, как я играла, не уважали того игрока, которым я являюсь. Нет никаких сомнений в том, что я медленная. Нет никаких сомнений в том, что мне нужно быть быстрее. Но я так играю, я делаю это сама по себе, а не против соперника», – говорила Зигемунд сразу после матча.

В результате тот матч оказался едва ли не самым сложным испытанием для Гауфф на пути к решающей встрече турнира с белоруской Ариной Соболенко. А превратности судьбы для Лауры на этом не закончились. В Нью-Йорке она сыграла ещё и в миксте, где ей также дико не повезло с жеребьёвкой. Уроженка Фильдерштадта в дуэте с бельгийцем Сандером Жилле угодили на первых сеяных американцев Джессику Пегулу и Остина Крайчека. Матч прошёл в упорной борьбе и остался за хозяевами местных кортов, которые впоследствии дошли до финала US Open – 2023. Так что на этом турнире Зигемунд умудрилась сразу в двух разрядах вылететь в первом круге после поражений в матчах с будущими триумфатором и финалистом соревнования.

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Компенсацией за вышеописанные неудачи стало попадание самой Лауры в финал в парном разряде. Начало встречи прошло в равной борьбе, где каждый из дуэтов довольно уверенно брал геймы на своих подачах. Первый по-настоящему реальный шанс на брейк представился российскому-немецкому дуэту в пятом гейме, в начале которого находившаяся у сетки Дабровски допустила ряд грубых невынужденных ошибок. Звонарёва и Зигемунд сначала заработали двойной брейк-поинт, а затем ещё и два одиночных, но Габриэла и Эрин выстояли и не потеряли подачу.

Ещё одну возможность для брейка Вера и Лаура упустили в девятом гейме, когда подача Рутлифф снова находилась на грани, однако канадка с новозеландкой опять нашли в себе силы, чтобы уйти с брейк-поинта. Так и не проиграв ни одного гейма в сете на своих подачах, девушки добрались до тай-брейка, сюжет которого получился очень причудливым и замысловатым.

US Open — парный разряд (ж). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 20:05 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		3
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Начало решающего гейма сложилось крайне неудачным образом для Звонарёвой. На старте Вера проиграла обе свои подачи, на второй из них допустив двойную ошибку. Дабровски и Рутлифф выиграли четыре розыгрыша кряду, завладев максимально комфортным преимуществом – 4:0. Приём навылет в исполнении россиянки запустил камбэк Звонарёвой и Зигемунд. Теперь уже Вера с Лаурой выиграли четыре розыгрыша кряду, что позволило им восстановить равновесие – 4:4.

Следом Габриэла и Эрин предприняли ещё один рывок и вырвались вперёд – 6:4. На первом из сетболов Рутлифф могла, как говорится, заканчивать всё, но Эрин смазала элементарный завершающий удар, а через несколько мгновений Вера исполнила идеальную кручёную свечу, и счёт опять сравнялся – 6:6. Далее канадка и новозеландка упустили третий сетбол, но и Зигемунд сорвала приём уже на первом сетболе для российско-немецкого дуэта – 8:8.

Обмен любезностями продолжился в следующих розыгрышах: Рутлифф допустила двойную, а Звонарёва грубо ошиблась с лёта при ударе с хафкорта – 9:9. Развязка сета наступила через несколько минут: новозеландка выполнила приём навылет, после чего немка ошиблась при выполнении смэша – и продолжавшийся 76 минут сет ушёл в копилку посеянных под 16-м номером Дабровски и Рутлифф.

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф

Фото: Mike Stobe/Getty Images

После драматично проигранного сета Звонарёва с Зигемунд неудачно начали и второй сет, сразу же проиграв гейм на подаче россиянки. Дополнительной головной болью для Веры и Лауры была их сумасшедшая расточительность на брейковых мячах. После пяти упущенных брейк-поинтов в первом сете, россиянка и немка аналогичным образом продолжили транжирить шансы и на старте второй партии. Трёх возможностей Звонаревой и Зигемунд не хватило, чтобы совершить обратный брейк, в результате чего Дабровски и Рутлифф повели – 2:0.

Ситуация в финале развивалась всё более неприятным образом для победителей Открытого чемпионата США – 2020. Игра у российско-немецкого дуэта совсем разладилась, благодаря чему канадка с новозеландкой сделали ещё один брейк – 3:0. В этот момент Лаура вызвала на корт врача. У немки возникли проблемы со спиной, и ей потребовалась медицинская помощь.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Медицинский тайм-аут определённо пошёл немке на пользу. Оказавшись в трёх геймах от поражения, Звонарёва и Зигемунд впервые в финале смогли реализовать брейк-поинт. С девятой (!) попытки. И матч заиграл новыми красками. Вера и Лаура сократили отставание до одного брейка, продолжив вести упорное сражение за титул.

При этом в седьмом гейме при счёте 4:2 в свою пользу Дабровски и Рутлифф могли фактически добить соперниц ещё одним брейком. Зигемунд подавала на протяжении 15 минут, получила два предупреждения за затяжку времени, вместе со Звонарёвой прошла через семь «ровно» и один брейк-поинт, но тяжелейший гейм-таки удержала – 4:3.

Однако произвести перелом в игре у россиянки и немки не получилось. Габриэла и Эрин довели матч до победы, выиграв его со счётом – 7:6, 6:3. Для 31-летней Дабровски этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» (первым в паре, ранее было два в миксте), тогда как 28-летняя Рутлифф и вовсе впервые в жизни одержала победу подобного статуса. Звонарёва и Зигемунд не смогли повторить успех трёхлетней давности и в этот раз остановились в шаге от титула.

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