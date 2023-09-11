24 «Шлема» — невероятно! Джокович победил Медведева в финале US Open

В воскресенье, 10 сентября, состоялся финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Участниками решающего противостояния стали третья ракетка мира Даниил Медведев и второй номер рейтинга ATP Новак Джокович, который 11 сентября вернётся на первую строчку, сместив Карлоса Алькараса. Медведев в полуфинале вышел победителем из тяжелейшего сражения с Алькарасом, выиграв матч со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Джокович же затратил куда меньше сил — в том числе и потому, что оппонент у него был попроще. Серб уверенно разобрался с 20-летним американцем Беном Шелтоном, который даже не был сеяным. Новак одержал верх со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

Медведев и Джокович уже встречались в финале US Open. Было это в 2021 году, и тогда россиянин не отдал сопернику ни сета — 6:4, 6:4, 6:4. Тем самым Даниил помешал Новаку собрать так называемый «Календарный шлем». Вообще же, Джокович, который на «Ролан Гаррос» этого года завоевал 23-й титул на турнирах «Большого шлема», в прежние годы трижды побеждал на US Open — в 2011, 2015 и 2018 годах. Медведев же нацеливался на второй титул на мэйджорах.

Несмотря на столь значимую победу, в личных встречах россиянин уступал сербу 5-9. После поражения на US Open — 2021 Новак выиграл у Даниила четыре матча подряд, хотя в одном из них, в Астане-2022, Медведев перед решающим сетом снялся из-за травмы. А вот последняя игра, состоявшаяся в полуфинале Дубая этой весной, осталась за россиянином — 6:4, 6:4. Серб в том матче насобирал аж 38 невынужденных ошибок.

Что говорили Медведев и Джокович перед матчем

Медведев на пресс-конференции после выхода в финал рассказал, что ему нужно сделать для победы над Джоковичем. «В воскресенье Новак будет лучшей версией себя, и мне надо быть лучшей версией себя, если я хочу его обыграть. Единственное, что может пригодиться с финала 2021 года — знание, что Новак никогда не бывает прежним после поражений. Он не такой, другая ментальность. Поэтому у него 23 «Шлема» и всё остальное – «Мастерсы», недели в ранге первой ракетки. Мне пригодится понимание, что он будет в 10 раз лучше, чем тогда. И мне надо быть в 10 раз лучше, чем тогда, если я хочу его обыграть. Попробую это сделать», — сказал Даниил.

И признался, что расстроится, если проиграет: «Если я проиграю в воскресенье, то расстроюсь до чёртиков. Хотя, по идее, это всё равно будет хороший турнир».

Даниил Медведев играет на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Джокович же был настроен на философский лад. «Знаю, что могу стать самым возрастным теннисистом, который здесь выигрывал. Но постараюсь подойти к этому финалу, как к любому другому матчу. С намерением победить. Это будет самое большое испытание не только потому, что это финал, но и потому, что впереди соперник, которому я проиграл, когда мы в последний раз встречались в финале «Шлема». Даниил обыграл меня в финале US Open – 2021. Осознаю важность, он находится в отличной форме. Но я тоже в отличной форме. И мне нравятся мои шансы.

Каждый финал «Большого шлема» — ещё одна заявка на попадание в историю, я это понимаю и горжусь этим. Но я не позволяю себе об этом размышлять или слишком уж задумываться об истории. Потому что когда думал об этом в прошлом, в том же финале US Open – 2021, то не смог совладать с этим и выступил ниже своего уровня. Я не хочу, чтобы это повторилось, поэтому постараюсь сфокусироваться на том, что надо сделать, подготовиться тактически», — сказал он на пресс-конференции после выхода в финал.

Новак Джокович подаёт на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как эксперты оценивали шансы соперников

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выражал надежду, что Медведев не перегорит эмоционально. «Как играть с Джоковичем — понятно. Главное, чтобы не перегорел эмоционально. По игре Даня точно может побеждать. Главное — быть свежим эмоционально и физически. А всё остальное у Дани в игре есть. Подача нужна, но тоже зависит от свежести. Так что будем болеть», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Елена Веснина предположила, что всё решит психология. «В первую очередь будет психологическое противостояние. Чем сильнее нервы, тем лучше будет игра. Роддик однажды сказал: «Новак сначала забирает твои ноги, а затем твою душу!» Фаворита в этом финале не будет. Шансы 50 на 50», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников считал Джоковича явным фаворитом. «Хочется, чтобы Медведев победил. Я не смотрел ни одного матча Дани на этом турнире. Попробую посмотреть сегодня финал. В полуфинале Медведев сыграл сильнее Алькараса, выдал блестящий матч. Он заслуженно победил испанца и прошёл дальше. Но Джокович — явный фаворит финала US Open. Это просто очевидно, по-другому быть не может», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский подметил любопытный тактический момент. «Если Медведев вынудит Джоковича предпринимать что-то неординарное, как порой бывало в их матчах… С задней линии Джокович не находил противоядия для защиты от Медведева и был вынужден идти вперёд. У Медведева в таком случае будут хорошие шансы, потому что Новак не так уверенно играет с лёта», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Медведев победит Джоковича. «Я уверен, что Медведев одолеет Джоковича. Во-первых, Даниил не раз обыгрывал Новака, в том числе на этом турнире. Во-вторых, время работает против Джоковича: сербу — 36, Медведеву — 27. Эта разница сказывается. Медведев сыграл блестяще последний матч. Думаю, он не потеряет задорного настроя на победу. Даниил будет играть не только от обороны, но и от нападения. Медведев стал сам очень часто атаковать. Думаю, победа будет за Даниилом. Он выдержит психологически. Джокович должен помнить, что он уже получал уроки от Медведева. Это будет сказываться на игре серба», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Новак Джокович и Даниил Медведев после финала US Open — 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

То, что финал обещает стать ярким, стало ясно не то что с первого гейма — с первого же розыгрыша, где Джокович, выигравший жеребьёвку и выбравший подачу, взял очко после ралли из 19 ударов. Серб взял этот гейм, закрыв его двумя эйсами, а затем выдал брейк под ноль и вырвался вперёд — 2:0. Таким образом, Медведев сразу же очутился в положении догоняющего, и ему нужно было не только забирать свои геймы, но и придумывать что-то на подаче соперника.

В начале третьего гейма россиянин прибавил в активности, и Новак получил 0:30 на своей подаче, но развить успех Даниилу не удалось — оппонент вновь закончил эйсом. Затем Медведев, подавая, размочил счёт — 3:1. Но этого было мало. Джокович не подпускал соперника к брейк-пойнтам, да и «ровно» на подаче серба было лишь однажды. В восьмом гейме у Новака при счёте 5:2 в его пользу было два сетбола на приёме, но Даниил, у которого тогда стали проскакивать двойные ошибки, оба раза спасался. А в девятом гейме Джокович, на протяжении всей партии игравший лучше соперника на задней линии, успешно подал на сет — 6:3 за 48 минут.

Даниил Медведев играет финал с Новаком Джоковичем на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

В начале второй партии теннисисты брали свои геймы. Джокович в этот игровой отрезок выглядел в высшей степени уверенно, не отдавая оппоненту очков на своей подаче, а вот Медведев собирал невынужденные ошибки; кроме того, у него уже в первом гейме были две двойные. В пятом гейме россиянину пришлось ещё сложнее, но он сумел уйти с 0:30. А в напряжённом седьмом гейме Новак, продолжавший извлекать выгоду из ошибок Даниила, вышел на брейк-пойнт, но упустил его. Проиграв очко в одном из затяжных розыгрышей, серб рухнул на корт.

Новак Джокович рухнул на корт в финале с Даниилом Медведевым на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Восьмой гейм оказался не менее долгим, чем предыдущий. Медведев попытался переломить ход поединка. Он впервые в матче имел брейк-пойнт, но Джокович, ставший чаще ошибаться, в нужный для себя момент прибавил и не позволил оппоненту уйти вперёд — 4:4. Затем соперники взяли по гейму на подаче (5:5), а в 11-м гейме состоялся розыгрыш, заслуживающий отдельного описания. При счёте 40:30 на подаче россиянина игроки устроили шикарное ралли из 26 ударов. Серб после долгого обмена укоротил, выполнил свечу с задней линии, а затем блестяще среагировал на смэш и обвёл кроссом.

В 12-м гейме, также оказавшемся весьма напряжённым, Новак допустил две двойные ошибки. У Даниила был сетбол на приёме, но он его не реализовал, и пришлось играть тай-брейк. В нём теннисисты при 4:4 подарили ещё один потрясающий розыгрыш, на сей раз из 23 ударов. Медведев вёл атаку, мощно бил по углам, Джокович всякий раз отвечал, затем по диагонали укоротил под сетку, Даниил добежал и сам сыграл под сетку, а Новак ошибся по ширине — так счёт стал 5:4 в пользу Медведева. Несмотря на это, тай-брейк, а вместе с ним и сет остались за Джоковичем, взявшим следующие три очка после ошибок соперника, — 7:6 (7:5). 1 час 45 минут продолжалась эта партия!

Новак Джокович играет финал с Даниилом Медведевым на US Open — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Перед началом третьего сета Медведев взял медицинский перерыв, во время которого ему массировали левое плечо. В первых геймах соперники уверенно держали свою подачу. В третьем гейме Медведев в одном из моментов пробил с лёта, потом запнулся и упал у сетки. Джокович даже перешагнул после этого через сетку и по-дружески похлопал лежащего соперника по плечу. Тот сказал, что всё в порядке.

Новак Джокович подошёл к Даниилу Медведеву в финале US Open — 2023 Фото: Getty Images

А в четвёртом гейме Новак как-то буднично взял чужую подачу, отдав неудачно действовавшему в эти моменты Даниилу лишь один розыгрыш, — 3:1. Но тот не сдался и совершил обратный брейк. Тут уже Джокович наошибался, допустив, помимо прочего, одну двойную. Однако в шестом гейме серб сполна реабилитировался и, оформив второй брейк после 30:0 на подаче россиянина, повёл 4:2. От такого удара Медведев уже не оправился. При 5:3 Джокович, подавая на титул, реализовал первый же чемпионшип-бол — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 за 3 часа 16 минут.

Вот так Джокович взял реванш у Медведева за поражение в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Даниил потерпел четвёртое поражение в пятом финале на турнирах «Большого шлема». Новак же стал 24-кратным чемпионом мэйджоров — у женщин столько же титулов лишь у Маргарет Корт — и ещё дальше оторвался от Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20). А по количеству титулов на US Open (4) он догнал Джона Макинроя и того же Надаля. Чаще в Открытую эру у мужчин турнир выигрывали только Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Федерер (у всех по пять титулов).

US Open подошёл к концу. На следующей неделе у мужчин пройдёт групповой этап Кубка Дэвиса, а у женщин состоятся «пятисотник» в Сан-Диего, где выступят Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, и турнир WTA-250 в Осаке — там сыграют Диана Шнайдер, Анна Калинская и Валерия Савиных. За всеми событиями следите на «Чемпионате».