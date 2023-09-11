«Дерьмовый подарок жене». Шутки Медведева и извинения Джоковича после US Open

Даниил Медведев смог встать на пути Новака Джоковича к истории два года назад и не дал ему собрать календарный «Большой шлем», но на этот раз отступил. В финале US Open серб взял свой рекордный 24-й титул на мэйджорах, обыграв россиянина в трёх сетах.

«Новак, что ты всё ещё тут делаешь? Хорош уже!»

Медведев после поражения много шутил – о том, что Новак всё никак не угомонится и даже в 36 лет продолжает держать высочайшую планку. Что подарок жене на годовщину свадьбы получился дерьмовым – но он надеется однажды ещё выиграть US Open.

— Это ваш третий финал US Open за пять лет. Посмотрела на вашу статистику, в Нью-Йорке вы выступаете особенно успешно, почему?

— Во-первых, хочу спросить Новака: что ты всё ещё тут делаешь? Хорош уже! (смеётся). А если без шуток, то какой это наш финал, третий? Наверное, не последний. Надеюсь на это, потому что ты, наверное, ещё во многих будешь играть (смеётся). Не знаю, когда ты собираешься хоть чуток сбавить темп. Поздравляю тебя и твою команду, 24… Мне кажется, у меня неплохая карьера, и у меня 20 титутлов, а у тебя – 24 «шлема». Вау! Поздравляю, вы с командой просто потрясающие!

Два года назад я здесь выиграл и говорил о том, какой отличный подарок жене получился. Сегодня-то дерьмовый (смеётся). Обычно даты меняются, но сегодня опять воскресенье – годовщина свадьбы. Я думал – давай, сделай это ещё раз! Но этого не случилось (улыбается).

— Скажите пару слов о своей команде.

— Хочу поблагодарить Жиля, Эрика за то, что уже восемь лет со мной. Надеюсь, мы сможем выиграть ещё один раз на этом уровне, а может, и больше. Оливер, Лойк, Арина, Дэвид, вся моя семья, все, кто меня поддерживает – спасибо огромное!

— Что для вас значит противостояние с Новаком?

— Не знаю, потому что с одной стороны я могу говорить, что побеждал Новака в финале «Большого шлема», и это поразительно. На данный момент это высшая точка моей карьеры. Но в то же время, а если бы Новака и Рафы не существовало? Это, конечно, невозможно, но я пять финалов играл против них и смог выиграть лишь однажды. Не знаю, плохо это или хорошо, но он подстёгивает меня становиться лучше. Я уже в Австралии говорил, но скажу ещё раз.

Мы впервые встретились, когда я был где-то 500-м в рейтинге. Ничего особенного, но он был очень добр ко мне, относился ко мне как к нормальному человеку. Тогда я очень удивился, думал – вау, это поразительно. Он ничуть не изменился. 24, 30, 12 «шлемов», и он нисколько не изменился. Здорово, когда можно так сказать о человеке.

И последнее. Ребята, спасибо огромное! Вы потрясающие. Это особенный стадион. Я приехал сюда за неделю до турнира и думал – вау, я хочу хорошо здесь выступить, хочу чувствовать энергетику трибун. И мне это удалось, хотя хотелось и лучше. Но вы постоянно меня подстёгиваете, надеюсь, что ещё смогу поднять этот трофей перед вами.

«Даниил, прости! Если бы знал, что у вас с женой сегодня годовщина…»

Новак Джокович после победы плакал, обнимал дочку, а затем облачился в белую кофту с числом «24» — отпраздновать рекордный титул. Судя по расцветке, одежда была заготовлена давно, ещё к Уимблдону, но пригодилась только сейчас.

Под кофтой у Новака была футболка с Коби Брайантом – погибшему баскетболисту он посвятил часть своей речи. А также извинился перед Даниилом и его женой за испорченный праздник.

— 24, что это для вас значит?

— Не знаю, с чего начать. Это очень много значит. Я повторяюсь, но приходится говорить об этом каждый раз – я на самом деле воплощаю в реальность свою детскую мечту играть на самом высоком уровне. Теннис столько всего дал моей семье! Много трудностей и невзгод было на нашем пути, в 1990-е мы в стране пережили две войны, но смогли всё преодолеть. Особенно это касается родителей, они многим пожертвовали, чтобы я мог играть в теннис. Это очень дорогой вид спорта, но я в него влюбился. Никто в семье никогда не играл в теннис, так что это был тот ещё выбор. Но родители были несгибаемы. Они, жена, дети, команда, которые верили в меня все эти годы – это в равной степени и ваш трофей. Это ваш успех, я вас люблю! Войти в историю этого спорта – это грандиозно. Тяжело описать это словами, но в семь лет я мечтал, что стану лучшим игроком мира, выиграю Уимблдон. Больше ничего не хотел. Но потом стали появляться новые мечты и цели, но я всё равно никогда не думал, что буду стоять здесь и говорить о 24 «шлемах». Никогда не думал, что это станет реальностью. Но последние пару лет чувствовал, что у меня есть шанс войти в историю. Почему тогда не ухватиться за него?

Хватит обо мне, Даниил столько хороших слов сказал, я хочу поздравить тебя с фантастическим турниром. Прости за сегодняшний результат, пожалуйста, не пойми неправильно, но поздравляю твою жену с годовщиной свадьбы. Прости! (улыбается). Я от всей души. Если бы знал, что у вас сегодня годовщина, то может, и результат…

Если без шуток, то Даниил всегда очень добр и мил со мной и моей командой. Кажется, вы с вашим тренером начали работать ещё в юниорах, когда тебе было 14. Приятно видеть вашу эволюцию и достижения. Знаю, что впереди ещё будет много достижений, удачи тебе с этим. Ты точно выиграешь ещё «шлемы». Даниил, никогда не меняйся! Ты такой самобытный, и твои празднования, комментарии. Обожаю их, лучшие. Что ещё сказать?

Новак Джокович показывает футболку с Коби Брайантом Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

— Менталитет Мамбы.

— Мамба, да (показывает футболку с Коби Брайантом).

— Менталитет Мамбы и воля Новака к победе. Как вам это удаётся?

— Хотел сделать эту футболку на случай, если выиграю. Никому об этом не сказал, только тем, кто помогал делать футболку. Коби был моим близким другом, мы много говорили о победах, победном менталитете. Я полагался на него, когда у меня была травма и я пытался вновь выйти на топовый уровень. Он всегда был готов поддержать, дать совет. Его смерть глубоко меня задела. Я подумал, что он носил 24-й номер, когда стал легендой «Лэйкерс» и мирового баскетбола, так что будет символично вот так отдать ему должное.