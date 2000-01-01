Уотсон, Ди Каприо и Кидман. Кто из звёзд следил за триумфом Джоковича и Гауфф на US Open

Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова

US Open — 2023 — официально окончен! Джокович в драматичном матче обыграл Медведева, а Гауфф справилась с Соболенко. За финалами с трибун наблюдали Леонардо Ди Каприо и Мария Шарапова. Кто из звёзд был ещё?