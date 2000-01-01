Уотсон, Ди Каприо и Кидман. Кто из звёзд следил за триумфом Джоковича и Гауфф на US Open

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Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
US Open — 2023 — официально окончен! Джокович в драматичном матче обыграл Медведева, а Гауфф справилась с Соболенко. За финалами с трибун наблюдали Леонардо Ди Каприо и Мария Шарапова. Кто из звёзд был ещё?
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Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи
Актёр, известный ролями в фильмах «Далласский клуб покупателей» и «Интерстеллар», активно поддерживал в финале Новака Джоковича. Он даже сидел на трибуне вместе с его семьёй!
Николь Кидман
Николь Кидман
Обладательница «Оскара» наблюдала с трибун и за женским, и за мужским финалом US Open.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Известная модель следила за мужским финалом вместе со своим бойфрендом, актёром, известным ролями в «Маленьких женщинах» и «Дюне».
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Легендарный актёр приехал посмотреть на битву Джоковича и Медведева.
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Гермиона Грейнджер смотрела мужской финал.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Обладательница «Оскара» вновь была замечена на трибунах. Теперь — во время матча между Гауфф и Соболенко.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Российская звезда тенниса решила насладиться финалом в женской сетке.
Билли Джин Кинг
Билли Джин Кинг
Легендарная теннисистка посетила оба финала. В женском она проводила церемонию награждения, в мужском – просто наблюдала с трибуны.
Мартина Навратилова
Мартина Навратилова
Экс первая ракетка мира наблюдала за финалом между Гауфф и Соболенко.
Стэн Смит
Стэн Смит
Теннисист и создатель известных кроссовок от adidas посетил оба финала US Open.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Как личный фанат Коко Гауфф баскетболист «Финикс Санз» следил за финалом женского турнира.
Джимми Батлер
Джимми Батлер
Баскетболист «Майами Хит» зачастил на US Open — 2023. Пропустить финал Джокович — Медведев он не мог.
Sting
Sting
На матче между Джоковичем и Медведевым был замечен и легендарный музыкант.
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Известный певец наслаждался мужским финалом.
Lil Wayne
Lil Wayne
Популярный рэпер пришёл специально ради матча Медведева и Джоковича.
Зак Брафф
Зак Брафф
Джей Ди из «Клиники» следил за триумфом Джоковича.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Популярная модель была замечена на трибунах на матче Даниила и Новака.
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Актриса, известная ролями в сериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика», наблюдала за розыгрышем мужского титула.
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Актриса, известная ролями в экранизациях романов о Перси Джексоне, а также в фильмах «Разлом Сан-Андреас» и «Спасатели Малибу», пришла посмотреть мужской финал US Open.
Уотсон, Ди Каприо и Кидман. Кто из звёзд следил за триумфом Джоковича и Гауфф на US Open
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