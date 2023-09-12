Медведев и Алькарас продолжат разборки в Пекине! Расписание турниров сентября

Отгремел последний в сезоне турнир «Большого шлема», а теннисный тур на этом не собирается останавливаться. Топ-игроки возьмут небольшую паузу после US Open, а основная часть спортсменов либо продолжит колесить по Америке и потом отправится в Азию, либо же сразу полетит в крупнейшую часть света как по территории, так и по численности населения и плотности.

Кубок Дэвиса. Групповая стадия. Болонья (Италия), Манчестер (Великобритания), Валенсия (Испания), Сплит (Хорватия). 12-17 сентября

Хард, помещение.

Список участников: Австралия (финалист-2022), Канада (чемпион-2022), Италия (WC), Испания (WC), Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Нидерланды, Сербия, Швеция, Швейцария, США (все – победители квалификации).

У мужчин первая неделя после US Open полностью отдана командным соревнованиям. На групповом этапе Кубка Дэвиса – 2023 16 команд разделены на четыре группы по четыре команды. По круговой системе в каждом квартете определяются по две лучшие сборные, который отправятся в «Финал восьми» в Малаге (21-26 ноября). Рафаэль Надаль анонсировал, что если испанцы пробьются в плей-офф, то он постарается сыграть за свою команду в решающих матчах. Напомним, что сборные России (чемпион-2021) и Беларуси с марта 2022 года отстранены ITF от всех командных турниров.

WTA-500. Сан-Диего (США). 11-16 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Онс Жабер (пятая ракетка мира на момент заявки на турнир), Каролин Гарсия (6), Мария Саккари (8), Барбора Крейчикова (11), Белинда Бенчич (14), Вероника Кудерметова (16), Беатрис Хаддад-Майя (19), Елена Остапенко (20), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (27).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Сан-Диего впервые был проведён в 1971 году, и его чемпионкой стала Билли Джин Кинг. С 1979-го турнир возобновился на регулярной основе. Четырёхкратными чемпионками становились Трэйси Остин (1979-1982) и Штеффи Граф (1989, 1990, 1993, 1994). С 2004 года соревнования получили высочайшую I категорию, и дважды в те годы отличилась Мария Шарапова (2006, 2007), финалисткой была Анастасия Мыскина (2004). С 2010 по 2013 год турнир понизил свою категорию до Premier tournament. Тогда чемпионкой была Светлана Кузнецова (2010), а финалисткой – Вера Звонарёва (2011). В 2015-м турнир понизился до статуса «челленджера» WTA 125, после чего исчез на семь лет из календаря. И только после появления мужского турнира женский снова возник в календаре WTA в 2022-м, причём сразу как WTA-500. Чемпионкой обновлённой версии турнира стала Ига Свёнтек. Сетку розыгрыша-2023 возглавили Онс Жабер и Каролин Гарсия. Значатся в ней и три россиянки – Вероника Кудерметова (шестой номер посева), Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Причём Анастасия уже справилась на старте с Алисией Паркс и сыграет во втором круге с первым номером посева Онс Жабер.

WTA-250. Осака (Япония). 11-17 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Чжу Линь (47), Линда Фрухвиртова (56), Синьюй Ван (57), Татьяна Мария (58), Надия Подороска (69), Диан Парри (75), Анна Калинская (76), Юлия Путинцева (79), Диана Шнайдер (87), Валерия Савиных (179/Q).

Полный заявочный лист.

Второй по значимости японский женский турнир Japan Open разыгрывается с 1970 года. Дважды на заре своей карьере здесь первенствовала россиянка Мария Шарапова (2003, 2004). С 2009 по 2014 год турнир проводился в Осаке, затем снова в Токио (2015-2017), потом дважды в Хиросиме (2018-2019). Три сезона соревнования не разыгрывались из-за ковида, а потом из-за финансовых проблем, в этом сезоне они снова возобновились в Осаке. Сетку возглавили китаянка Чжу Линь (первый номер посева) и немка Татьяна Мария (2). В числе участниц оказались и три россиянки – Анна Калинская, Диана Шнайдер и победительница квалификации Валерия Савиных. Савиных на старте основы победила немку Анну-Лену Фридзам и дальше сыграет с Юлией Путинцевой (6), которая выбила из сетки Шнайдер. Калинская разобралась с ещё одной немкой – Юле Нимайер и дальше встретится с британкой Хэрриет Дарт.

WTA-1000. Гвадалахара (Мексика). 17-23 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Онс Жабер (5), Каролин Гарсия (7), Мария Саккари (8), Петра Квитова (11), Мэдисон Кис, Дарья Касаткина, Белинда Бенчич, Елена Остапенко, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова.

Полный заявочный лист.

Гвадалахару можно назвать главным бенефициаром ковида в женском туре. В 2021 году этот мексиканский город временно приютил Итоговый чемпионат WTA, права на который на 10 лет принадлежат Китаю, но при этом антиковидные правила не позволяли теннисисткам туда приезжать три года подряд. В 2022-м Итоговый переехал в американский Форт-Уэрт, а Гвадалахаре достался «тысячник», который по тем же причинам не разыгрывался в Пекине с 2020-го. Первой чемпионкой WTA-1000 в Гвадалахаре в 2022-м стала Джессика Пегула. Сетка соревнований рассчитана на 56 участниц, и среди них снова окажутся почти все сильнейшие теннисистки мира. В том числе и россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Джессика Пегула – чемпионка Гвадалахары-2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

WTA-250. Гуанчжоу (Китай). 18-24 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Магда Линетт, Сорана Кырстя, Чжу Линь, Синьюй Ван, Татьяна Мария, Кэйти Бултер, Лючия Бронцетти, Ребекка Масарова, Анна Калинская, Диана Шнайдер.

Полный заявочный лист.

Турнир появился в WTA-туре в 2004 году и относился к III категории. В 2006 году чемпионкой стала россиянка Анна Чакветадзе, а в 2008-м – Вера Звонарёва. С 2009 года турнир входил в категорию International, впоследствии переименованную в WTA-250. Единственной двукратной победительницей турнира является китаянка Чжан Шуай (2013, 2017). В 2019-м отличилась американка Софья Кенин, после чего три сезона (2020-2022) в Китае не проводились соревнования. В списке участниц этого года значатся две россиянки – Анна Калинская и Диана Шнайдер.

Кубок Лэйвера. Ванкувер (Канада). 22-24 сентября

Хард, помещение.

Список участников: Хольгер Руне (4), Стефанос Циципас (5), Андрей Рублёв (6), Каспер Рууд (9), Хуберт Хуркач (16), Гаэль Монфис (SR – все Европа), Тейлор Фритц (8), Фрэнсис Тиафо (11), Томми Пол (13), Феликс Оже-Альяссим (14), Бен Шелтон (19), Франсиско Серундоло (21 – все Мир).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 2017 году как показательный, но постепенно стал официальным участником ATP-тура. Правда, рейтинговые очки за него игрокам не начисляются, а вот поединки между соперниками входят в официальный реестр противостояний теннисистов. Регламент за эти годы остался практически неизменным. Сборная Европы под руководством капитана Бьорна Борга и сборная Мира под руководством Джона Макинроя раз в год встречаются в разных городах Европы и Америки (Прага-2017, Чикаго-2018, Женева-2019, Бостон-2021, Лондон-2022, Ванкувер-2023). В команду попадает по шесть топовых игроков, которые проводят в течение дня три одиночных поединка и один парный. Матч длится три дня, и каждый день ценность победы возрастает. В первый день одно очко, во второй – два, в третий – три. По сумме баллов и определяется чемпион. Первые четыре розыгрыша неизменно побеждали европейцы, в том числе чемпионами-2021 стали Даниил Медведев и Андрей Рублёв. А вот когда в 2022-м в Лондоне провожали из тенниса Роджера Федерера и за сборную Европы выступила в полном составе Big-4 – Федерер, Надаль, Джокович и Маррей — чемпионами стала сборная Мира. В этом году в числе участников оказался Андрей Рублёв.

ATP-250. Чжухай (Китай). 20-26 сентября

Хард, открытые корты.

Список участников: Даниил Медведев (3), Карен Хачанов (11), Кэмерон Норри (16), Ян-Леннард Штруфф (22), Таллон Грикспор (25), Томас Мартин Этчеверри (32), Себастьян Корда (33), Энди Маррей (37), Аслан Карацев (76), Александр Шевченко (84).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в ATP-туре в 2019 году, когда шла экспансия азиатских турниров. Но затем наступил трёхлетний перерыв из-за ковида, так что тот первый розыгрыш, который остался за австралийцем Алексом де Минором, был пока единственным. В нынешнем году заявка на турнир во главе с Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым выглядит внушительно. Вот только успеет ли финалист US Open – 2023 Медведев восстановиться после заключительного в сезоне «Шлема», пока остаётся загадкой. Также в заявочном списке значатся россияне Аслан Карацев и Александр Шевченко.

ATP-250. Чэнду (Китай). 20-26 сентября

Хард, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (12), Лоренцо Музетти (18), Григор Димитров (19), Александр Бублик (27), Даниэль Эванс (28), Роберто Баутиста-Агут (41), Миомир Кецманович (45), Макс Пёрселл (47), Роман Сафиуллин (61).

Полный заявочный лист.

Турнир в Чэнду появился в 2016 году и первым чемпионом стал юный россиянин Карен Хачанов. Вслед за ним отличились Денис Истомин, Бернард Томич и Пабло Карреньо-Буста. Три года соревнования не проводились из-за ковида (2020-2022), и вот они снова появились в 2023-м. Список участников возглавили Александр Зверев и Лоренцо Музетти. Значится в этом списке и россиянин Роман Сафиуллин.

WTA-500. Токио (Япония). 25 сентября – 1 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Каролин Гарсия (7), Мария Саккари (8), Маркета Вондроушова (9), Каролина Мухова (10), Барбора Крейчикова (12), Белинда Бенчич (13), Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (20).

Полный заявочный лист.

Главный женский японский турнир Pan Pacific Open разыгрывается с 1973 года. В 1993-м он получил высочайшую I категорию WTA. Среди прочих чемпионками тут были россиянки Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012). Финалистками были Светлана Кузнецова (2008), Дементьева (2010), Вера Звонарёва (2011). Из-за финансового кризиса в 2014-м турнир понизил статус до обычного Premier, а его лицензия Premier 5 перешла Уханю (Китай). В новом статусе турнир в 2019 году переехал в Осаку, который по забавному совпадению в тот год выиграла японка Наоми Осака, но потом на два года был перерыв из-за ковида, после чего турнир в 2022-м оказался снова в Токио, и чемпионкой в тот год стала россиянка Людмила Самсонова. До финала на этом отрезке истории турнира ещё дважды добиралась Анастасия Павлюченкова (2017, 2019). Людмила Самсонова попытается в этом году защитить прошлогодний титул. Также в заявке значатся другие россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

WTA-250. Нинбо (Китай). 25-30 сентября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Петра Квитова, Сорана Кырстя, Анастасия Потапова, Элисе Мертенс, Маяр Шериф, Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Алисия Паркс.

Полный заявочный лист.

С 2010 по 2012 год турнир относился к категории ITF100K, затем с 2013 по 2014 год уже имел статус «челленджера» WTA 125. И вот в 2023 году соревнование вошло в календарь WTA-тура. Среди заявленных на турнир теннисисток значатся россиянки Анастасия Потапова и Анна Блинкова.

ATP-500. Пекин (Китай). 28 сентября – 4 октября

Хард, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (1), Даниил Медведев (3), Хольгер Руне (4), Каспер Рууд (5), Янник Синнер (6), Стефанос Циципас (7), Андрей Рублёв (8), Тейлор Фритц (9), Карен Хачанов (11).

Полный заявочный лист.

«Пятисотник» в Пекине, как и другие теннисные турниры в Китае, возвращается в тур после трёхлетнего перерыва. Мужчины определяют чемпиона с 1993 года, и первые три розыгрыша остались за американцем Майклом Чангом. В 2004 году был проведён российский финал – Марат Сафин победил Михаила Южного. Дважды в Пекине побеждал Рафаэль Надаль (2005, 2017). Но безусловным рекордсменом является Новак Джокович – шесть титулов (2009, 2010, 2012-2015). В нынешнем году в столице Китая ожидаются почти все сильнейшие теннисисты, кроме чемпиона US Open Новака Джоковича, который взял небольшую паузу в выступлениях после успеха в Нью-Йорке. А вот финалист последнего «Шлема» Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас, которого он сенсационно выбил из сетки в полуфинале, должны в Китае сыграть. Так что не исключено, что два бывших лидера мирового рейтинга продолжат разборки уже через пару-тройку недель.

ATP-250. Астана (Казахстан). 27 сентября – 3 октября

Хард, открытые корты.

Список участников: Борна Чорич (15), Таллон Грикспор (24), Александр Бублик (27), Иржи Легечка (29), Себастьян Корда (31), Себастьян Баэс (32), Адриан Маннарино (35), Ласло Джере (38).

Полный заявочный лист.

Турнир в столице Казахстана появился в туре в 2020-м году, и тогда этот город назывался Нур-Султан. В 2022-м турнир в Астане на год поднял статус до уровня топ-500, и тогда сетка получилась на загляденье. В финале Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, а в полуфинале серб сражался с Даниилом Медведевым, но тот после второго сета снялся. В этом сезоне турниру вернули категорию 250. Наивысший рейтинг у Борны Чорича и Таллона Грикспора.