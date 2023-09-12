Новак стал настоящим ментальным монстром на корте при помощи легенды НБА. Символично, что свой 24-й «Шлем» он выиграл на его родине.

«Он тот, на кого я больше всего полагался». Почему для Джоковича так важен Коби Брайант

В финале US Open – 2023 Новак Джокович обыграл Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3). Это 24-я победа на турнирах «Большого шлема» для Новака, что является рекордом для мужского тенниса. Останавливаться Джокович не собирается. В этом году 36-летний серб выиграл три из четырёх возможных мэйджоров, и только досадное поражение в пятисетовой финальной битве с Карлосом Алькарасом на Уимблдоне не позволило собрать календарный «Шлем». Так зачем думать о завершении карьеры?

Джокович прекрасно чувствует себя физически, несмотря на солидный для теннисистов возраст. В плане психологии ему и вовсе нет равных. О победном настрое и силе духа Новака можно слагать легенды. Большинство соперников проигрывают ему ещё в раздевалке. Джокович долго работал над тем, чтобы стать ментальным монстром на корте. Он брал уроки у других великих спортсменов. В частности, у пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, которому посвятил победу на US Open.

Брайант помог Джоковичу стать ментальным монстром

Сразу после завершения матча Новак предстал перед публикой в футболке с надписью «Мамба навсегда» на груди, дополненной совместным фото теннисиста с Брайантом. Сзади размещалось число 24. Мамба – прозвище Коби, 24 — один из знаковых номеров баскетболиста, а также количество «Больших шлемов», выигранных сербом после победы над Медведевым.

Новак Джокович в футболке в память о Коби Брайанте Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Брайант начинал карьеру под №8, но в 2006-м, уже будучи трёхкратным чемпион НБА, умножил его на три. Вскоре в нём завоевал ещё два титула (2009 и 2010), стал MVP сезона (2008) и финальных серий (2009 и 2010). Кевин Гарнетт, легенда «Бостон Селтикс», друг и по совместительству принципиальный соперник Коби, утверждает, что у №24 есть скрытый подтекст.

«Многие даже не знают, что означает 24-й номер. Это был знак для всех, что Коби на ступень выше, чем 23. Вот почему он взял 24-й номер. Это был укол в сторону Майкла Джордана. Он открыто говорил: «Я лучше, чем ты». Он пытался превзойти любое достижение, любой рекорд, который был у Майкла Джордана», — считает Гарнетт.

Тем не менее сам Брайант давал более приземлённое объяснение выбору этой цифры.

«№24 стал моим ростом. Пусть физические кондиции были уже не такими, но вот зрелость выше. Семья, дети, взгляд одного из самых опытных игроков в команде в противовес молодости. Всё развивается», — утверждал Коби.

Брайант был зациклен на самосовершенствовании и величии, так что версия Гарнетта вполне жизнеспособна, хоть Коби прямо и не мог признать её. Но вернёмся к US Open и Новаку Джоковичу. Сложно представить лучший способ почтить память Брайанта, трагически погибшего вместе с дочерью Джианной в авиакатастрофе в 2020 году. Новак мог взять свой 24-й «Шлем» ещё на Уимблдоне, но судьба распорядилась так, чтобы это произошло именно в США, на родине Коби.

«Я где-то неделю назад подумал о том, что надену такую футболку, если мне выпадет шанс выиграть турнир. Ни с кем этим не делился до последних дней, когда попросил своих людей помочь с изготовлением футболки. Коби был моим близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы и я пытался вернуться в топ, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, по-дружески поддержать. Его смерть сделала мне очень больно. 24 – номер, который Коби носил, когда стал легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» и баскетбола в целом. Поэтому я решил, что таким способом мы можем почтить его память, а я могу подчеркнуть, насколько значимым человеком для меня он был», — объяснил своё решение Джокович.

№24 на футболке Новака Джоковича Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак заслуживает всяческой похвалы за то, что у него возникла данная идея. Ванесса Брайант, вдова Коби, после финала US Open опубликовала в соцсетях фото Джоковича в этой футболке: поздравила теннисиста и написала «Mamba Forever» («Мамба навсегда». — Прим. «Чемпионата»).

Когда заходит речь о Коби Брайанте, то регулярно упоминается термин Mamba mentality или мамба-мышление. Очень долго можно описывать его суть, но если вкратце — это образ жизни, в основе которого лежат повышенные требования к себе и постоянное стремление к совершенству Мамба — самая ядовитая змея в мире, именно такое прозвище было у Коби. Он не давал спуску не только себе, но и соперникам, старался залезть им «под кожу» и в голову, подавить ментально. По сути, этим же занимается Новак на корте. Причём настолько успешно, что Брайант определённо восхищался бы им, если бы видел его последние достижения.

Джокович и Брайант близко общались с начала 2010-х. Гибель Коби стала настоящей личной трагедией для Новака. Авиакатастрофа с вертолётом Коби случилась в январе 2020-го, когда Джокович играл на Australian Open. Новак вышел на четвертьфинальный матч с Милошем Раоничем (6:4, 6:3, 7:6) в куртке с надписью «KB 8, 24» и сердцем, оформленной специально в память о Брайанте. После матча Джокович не смог сдержать слёзы.

«Коби вдохновлял меня и многих людей по всему миру. Последние десять лет у нас были личные отношения. Он был моим наставником, моим другом», — сказал Новак.

Новак Джокович не смог сдержать слёз, когда узнал о гибели Коби Брайанта Фото: Jack Thomas/Getty Images

В итоге Джокович выиграл Australian Open — 2020, а победу посвятил Брайанту. Отношения между Новаком и Коби с каждым годом действительно становились только более прочными и развивались бы дальше, не будь той злосчастной трагедии. Брайант завершил карьеру в 2016 году, поэтому у него появилось намного больше свободного времени. И он с удовольствием проводил какую-то его часть с Джоковичем.

«Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович – святая троица тенниса. Но Новак – мой парень. У нас давно сложились близкие отношения. Новак всегда был моим любимым игроком. Я много с ним общался, особенно в последние несколько лет, когда в его карьере были перемены из-за травмы. Я знаю, что с ним происходило, потому что переживал похожую ситуацию. Мы больше всего рассуждали о том, что нужно забыть произошедшее как можно раньше, сосредоточиться на настоящем. Я говорил ему, что он уже не будет таким же игроком, но станет второй версией себя прежнего. Сейчас он лучше, чем когда-либо», — говорил Брайант, когда наблюдал за матчами Новака на US Open – 2019, последнем ТБШ, который он смог посетить.

Коби Брайант и Новак Джокович Фото: из личного архива Новака Джоковича

Уроки Брайанта оказались очень ценными. Джокович регулярно использует высказывания Брайанта. Только в этом году отмечено два знаковых случая.

«У Коби Брайанта была отличная цитата: «Ненавистники – это хорошая проблема. Никто не ненавидит хороших. Они ненавидят великих». Я никого не ненавижу в жизни, и я не испытываю таких эмоций и не воспитываю своих детей подобным образом. Ненависть – ужасно негативная эмоция, и, если кто-то испытывает её по отношению ко мне, это многое говорит о таком человеке», — сказал Новак в мае этого года, отвечая на вопрос о большом количестве хейтеров.

«Настрой? Менталитет Мамбы Коби Брайанта. Ты уже знаешь, что произойдёт, до того, как всё случается на самом деле. Искренне верю в эту силу. Силу менталитета, который помогает воплотить мысли в реальное будущее», — вот так Джокович описал лёгкую победу над Каспером Руудом в финале «Ролан Гаррос» — 2023, сделавшую его рекордсменом по выигранным «Шлемам».

Джоковича вдохновляет не только Брайант

Новак Джокович – великий и, возможно, даже величайший спортсмен современности. Тем не менее он не стесняется учиться чему-то у своих коллег. Не только теннисных легенд. Его самый близкий друг из другого вида спорта — легенда американского футбола Том Брэди. Коби в своё время помог Новаку стать сильнее ментально, а Том, выигравший рекордные 7 Супербоулов и только в феврале завершивший карьеру в 45-летнем возрасте, даёт дельные советы по сохранению долговечности.

«Я был близок с Коби Брайантом, а также с Моникой Селеш, Андре Агасси, Борисом Беккером и Питом Сампрасом. Я часто говорил с ними о достижениях в спорте. А сейчас регулярно общаюсь с Томом Брэди о тренировках и восстановлении. Не стесняюсь задавать вопросы тому, кто достиг абсолютной вершины в своём виде спорта», — утверждает Джокович.

Том Брэди и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Брэди присутствовал в ложе Новака на финале «Ролан Гаррос», когда серб выиграл 23-й мэйджор и опередил Рафаэля Надаля. На US Open – 2023 Том тоже пересёкся с Новаком после того, как серб в полуфинала разобрался с его дерзким соотечественником Беном Шелтоном. Сам матч Брэди не смог посмотреть, поскольку живёт во Флориде и воспитывает троих детей. Успел прибыть в Нью-Йорк только к полуфиналу между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом. В раздевался Том поздравил Джоковича, пожелал и дальше разделываться со всеми соперниками. Новак в ответ подарил его 10-летней дочери Вивиан свою именную кепку, в которой она затем смотрела полуфинал Алькарас – Медведев.

Новак Джокович, Том Брэди и 38-летний баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – главные примеры долговечности в спорте за последние годы. Брэди только завершил карьеру, но с высоты своего опыта может помочь Новаку дельным советом. Леброн всё ещё выступает, поддерживает «Лейкерс» на конкурентоспособном уровне и собирается вести сборную США к золотым медалям на Олимпиаде в Париже в следующем году. Новак пристально следит за ним и отмечает важные детали.

«Знаю, что я не единственный. Есть много великих чемпионов в разных видах спорта, которые преуспевают в том, чтобы совершенствовать себя, свой подход, свою игру, свои результаты, своё восстановление каждый божий день. Вот почему Леброн Джеймс продолжает доминировать в своём возрасте. Том Брэди – ещё один великий человек, который меня вдохновляет», — сказал Джокович после победы на US Open.

Джокович с уважением относится к другим спортсменам. Общение с Коби Брайантом и Томом Брэди определённо сделало его лучше. В итоге Новак берёт что-то от них и создаёт собственное уникальное наследие. Неизвестно, когда Джокович решит завершить карьеру и сколько «Шлемов» к тому моменту будет на его счету. Уже сейчас его можно назвать величайшим спортсменом современности. Не исключено, что к моменту ухода из тенниса эта характеристика будет применима к временному отрезку «за всю историю».