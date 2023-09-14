Медведев и Алькарас отдыхают, а Джокович рвётся в бой! И сыграет за Сербию на Кубке Дэвиса

Только-только отгремел Открытый чемпионат США, а теннисный сезон и не думает прекращаться. На этой неделе в четырёх городах проходит групповой этап Кубка Дэвиса. На турнире сыграют многие топовые теннисисты — подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Однако из первой тройки мирового рейтинга на Кубке Дэвиса сыграет только один её представитель. Даниил Медведев, занимающий третью строчку в мировой классификации, заведомо не мог играть, поскольку сборные России отстранены от всех командных турниров. А в среду, 13 сентября, стало известно, что Медведев не сыграет на выставочном турнире серии Ultimate Tennis Showdown (UTS) во Франкфурте (Германия). Мероприятие пройдёт с 15 по 17 сентября.

UTS, международная индивидуальная теннисная лига, впервые была проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.

«Предыдущие две недели были очень тяжёлыми для меня и моего тела — возможно, самыми трудными за всю историю моего выступления в туре. Это действительно разочаровывает, потому что я хотел сыграть перед вами. Мне нравится это мероприятие и его формат, поэтому я желаю всем участникам и организаторам удачи», — приводит слова Даниила пресс-служба соревнований.

Не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса и Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. Об этом стало известно 9 сентября, на следующий день после того, как Алькарас в напряжённой борьбе проиграл Медведеву в полуфинале US Open. Зато на турнире сыграет Новак Джокович! Серб, который теперь вновь возглавляет рейтинг ATP, решил помочь национальной команде, несмотря на крайне плотный график.

После US Open Джокович прилетел в родной Белград, где состоялись празднования в честь его победы. Новака ожидал невероятно тёплый приём со стороны тысяч болельщиков, и он так расчувствовался, что не смог сдержать слёз. «Детская мечта сбылась. Однажды я тоже был среди вас и праздновал», — сказал Джокович.

Новак Джокович Фото: Nebojsa Parausic/IMAGO/ТАСС

На церемонии чествовали не только Джоковича, но и баскетбольную сборную Сербии. Национальная команда остановилась в шаге от золота, проиграв в финале немцам. Празднуя с баскетболистами, Новак буквально разрыдался:

А выплеснув эмоции, Новак отправился в Валенсию — этот город принимает матчи сборной Сербии и её конкурентов по групповому этапу Кубка Дэвиса. Его встретил директор турнира Фелисьяно Лопес:

По словам Джоковича, изначально он предполагал, что Алькарас не станет сниматься, и рассчитывал с ним сыграть. «По правде говоря, я ожидал сыграть с Карлосом здесь, в Валенсии. Он игрок, которого я очень уважаю. Когда бы я ни встречался с ним, у нас были очень тяжёлые матчи. Он невероятный человек и игрок. Сначала Рафа [Надаль], теперь Алькарас — у Испании большие традиции в теннисе. Но я из Сербии — и в эти дни сделаю всё возможное, чтобы победить Испанию», — цитирует Новака Tennis up to Date.

С кем Сербия играет в группе?

Во-первых, разумеется, с испанцами, хозяевами группы C. За Сербию, помимо Джоковича, выступят Ласло Джере, Миомир Кецманович, Душан Лайович и Никола Чачич, а за Испанию — Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Бернабе Сапата-Миральес, Альберт Рамос-Виньолас и Марсель Гранольерс. Также в этой группе играют Чехия во главе с Иржи Легечкой и Республика Корея.

Как сыграли 1-й тур?

Первые матчи в этой группе состоялись во вторник, 12 сентября. Сербы ожидаемо выиграли все три встречи у корейцев: две одиночные и одну парную. А в среду, 13 сентября, испанцы проиграли матчевую встречу чехам. Сапата-Миральес уступил Томашу Махачу, Давидович-Фокина — Легечке, а Давидович-Фокина и Гранольерс — Якубу Меншику и Адаму Павлашеку.

Когда сыграет Джокович?

Если всё пойдёт по плану, то в пятницу и/или в субботу. Вот как выглядит календарь оставшихся матчей в группе C:

14 сентября, четверг

Чехия — Республика Корея

15 сентября, пятница

Испания — Сербия

16 сентября, суббота

Сербия — Чехия

17 сентября, воскресенье

Испания — Республика Корея.