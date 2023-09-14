Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Новак Джокович на Кубке Дэвиса — 2023: сыграет ли в Валенсии, кто соперники, празднование в Белграде, смотреть видео

Медведев и Алькарас отдыхают, а Джокович рвётся в бой! И сыграет за Сербию на Кубке Дэвиса
Александр Насонов
Джокович сыграет за Сербию на Кубке Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии
Новак решил помочь национальной команде на групповом этапе. Один из соперников — сборная Испании.

Только-только отгремел Открытый чемпионат США, а теннисный сезон и не думает прекращаться. На этой неделе в четырёх городах проходит групповой этап Кубка Дэвиса. На турнире сыграют многие топовые теннисисты — подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Материалы по теме
Кубок Дэвиса выкарабкивается из кризиса. В группах играет куча топов во главе с Джоковичем
Кубок Дэвиса выкарабкивается из кризиса. В группах играет куча топов во главе с Джоковичем

Однако из первой тройки мирового рейтинга на Кубке Дэвиса сыграет только один её представитель. Даниил Медведев, занимающий третью строчку в мировой классификации, заведомо не мог играть, поскольку сборные России отстранены от всех командных турниров. А в среду, 13 сентября, стало известно, что Медведев не сыграет на выставочном турнире серии Ultimate Tennis Showdown (UTS) во Франкфурте (Германия). Мероприятие пройдёт с 15 по 17 сентября.

UTS, международная индивидуальная теннисная лига, впервые была проведена в 2020 году в связи со срывом сезона из-за пандемии коронавируса. Её организаторами выступили известный тренер Патрик Муратоглу и австралийский теннисист Алексей Попырин.

«Предыдущие две недели были очень тяжёлыми для меня и моего тела — возможно, самыми трудными за всю историю моего выступления в туре. Это действительно разочаровывает, потому что я хотел сыграть перед вами. Мне нравится это мероприятие и его формат, поэтому я желаю всем участникам и организаторам удачи», — приводит слова Даниила пресс-служба соревнований.

Материалы по теме
«Джокович преподал урок Медведеву». Бурная реакция на яркий финал US Open
«Джокович преподал урок Медведеву». Бурная реакция на яркий финал US Open

Не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса и Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. Об этом стало известно 9 сентября, на следующий день после того, как Алькарас в напряжённой борьбе проиграл Медведеву в полуфинале US Open. Зато на турнире сыграет Новак Джокович! Серб, который теперь вновь возглавляет рейтинг ATP, решил помочь национальной команде, несмотря на крайне плотный график.

После US Open Джокович прилетел в родной Белград, где состоялись празднования в честь его победы. Новака ожидал невероятно тёплый приём со стороны тысяч болельщиков, и он так расчувствовался, что не смог сдержать слёз. «Детская мечта сбылась. Однажды я тоже был среди вас и праздновал», — сказал Джокович.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Nebojsa Parausic/IMAGO/ТАСС

На церемонии чествовали не только Джоковича, но и баскетбольную сборную Сербии. Национальная команда остановилась в шаге от золота, проиграв в финале немцам. Празднуя с баскетболистами, Новак буквально разрыдался:

А выплеснув эмоции, Новак отправился в Валенсию — этот город принимает матчи сборной Сербии и её конкурентов по групповому этапу Кубка Дэвиса. Его встретил директор турнира Фелисьяно Лопес:

По словам Джоковича, изначально он предполагал, что Алькарас не станет сниматься, и рассчитывал с ним сыграть. «По правде говоря, я ожидал сыграть с Карлосом здесь, в Валенсии. Он игрок, которого я очень уважаю. Когда бы я ни встречался с ним, у нас были очень тяжёлые матчи. Он невероятный человек и игрок. Сначала Рафа [Надаль], теперь Алькарас — у Испании большие традиции в теннисе. Но я из Сербии — и в эти дни сделаю всё возможное, чтобы победить Испанию», — цитирует Новака Tennis up to Date.

С кем Сербия играет в группе?

Во-первых, разумеется, с испанцами, хозяевами группы C. За Сербию, помимо Джоковича, выступят Ласло Джере, Миомир Кецманович, Душан Лайович и Никола Чачич, а за Испанию — Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Бернабе Сапата-Миральес, Альберт Рамос-Виньолас и Марсель Гранольерс. Также в этой группе играют Чехия во главе с Иржи Легечкой и Республика Корея.

Кубок Дэвиса - 2023. Турнирная сетка

Как сыграли 1-й тур?

Первые матчи в этой группе состоялись во вторник, 12 сентября. Сербы ожидаемо выиграли все три встречи у корейцев: две одиночные и одну парную. А в среду, 13 сентября, испанцы проиграли матчевую встречу чехам. Сапата-Миральес уступил Томашу Махачу, Давидович-Фокина — Легечке, а Давидович-Фокина и Гранольерс — Якубу Меншику и Адаму Павлашеку.

Когда сыграет Джокович?

Если всё пойдёт по плану, то в пятницу и/или в субботу. Вот как выглядит календарь оставшихся матчей в группе C:

14 сентября, четверг
Чехия — Республика Корея

15 сентября, пятница
Испания — Сербия

16 сентября, суббота
Сербия — Чехия

17 сентября, воскресенье
Испания — Республика Корея.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android