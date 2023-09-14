Медведев может стать 1-й ракеткой мира по итогам года! Рейтинговые расклады в мужском туре

Результаты заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» существенно изменили положение теннисистов в топ-10 рейтинга ATP. Новый чемпион US Open Новак Джокович вновь взобрался на вершину. Но как долго он там продержится и кто теперь может бросить ему вызов – посмотрим в наших рейтинговых раскладах.
Новаку Джоковичу было достаточно выиграть один матч на US Open, чтобы обогнать предыдущего лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, что серб и сделал, причём существенно «перевыполнил» этот план, став в итоге чемпионом. А вот испанец не смог защитить все очки за победу в 2022-м, проиграл в полуфинале Даниилу Медведеву и разом отстал от нового лидера Джоковича аж на 3260 очков. При этом у самого россиянина был шанс обогнать Алькараса и стать вторым, если бы сам Даниил стал чемпионом US Open, а испанец оступился не позднее четвёртого круга. В итоге и Медведев проиграл в финале, и Карлос прошёл на два круга дальше. И теперь россиянин отстаёт от Алькараса на 1255 очков, а от Джоковича – на 4515.
1 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 11 795 очков
2 (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 8535
3. Даниил Медведев (Россия) – 7280
4. Хольгер Руне (Дания) – 4710
5 (+2). Стефанос Циципас (Греция) – 4615
6 (+2). Андрей Рублёв (Россия) – 4515
7 (-1). Янник Синнер (Италия) – 4465
8 (+1). Тейлор Фритц (США) – 3955
9 (-4). Каспер Рууд (Норвегия) – 3560
10 (+2). Александр Зверев (Германия) – 3030
...15 (-4). Карен Хачанов (Россия) – 2135.
В топ-10 произошли и другие изменения. Финалист-2022 Каспер Рууд, неудачно выступив в новом розыгрыше, разом упал с пятого на девятое место. Стефанос Циципас и Андрей Рублёв поднялись на две позиции каждый. Отметим и возвращение в десятку сильнейших немца Александра Зверева.
До конца сезона-2023 в мужском теннисе ещё два игровых месяца. Ожидается ещё много интересных стартов, и борьба там будет не только за титулы, но и за рейтинговые очки, а значит, возможны и новые перестановки. В том числе и на вершине. Сегодня положение лидера Новака Джоковича кажется незыблемым. Но это лишь «кажущаяся видимость».
Начнём с того, что концовка прошлого года получилась у Новака Джоковича ударной, поэтому ему придётся защищать больше всех очков – 2850. Серб завоевал титулы на ATP-250 в Тель-Авиве, ATP-500 в Астане, был финалистом на «Мастерсе» в Париже (600), а на Итоговом чемпионате ATP в Турине одержал пять побед в пяти матчах и набрал максимально возможное количество очков (1500). Алькарас тогда после триумфа на US Open проиграл в первом круге «пятисотника» в Астане (0 очков), полуфинале Базеля (180), а четвертьфинал «Мастерса» в Париже не доиграл из-за травмы (180) и снялся с Итогового. Таким образом, если вычесть у Джоковича и Алькараса заработанные очки за остаток прошлого сезона, то отрыв серба резко сократится до 770 баллов. Даниилу Медведеву до конца года нужно защитить 500 очков за титул в Вене, 180 очков за полуфинал Астаны и 10 очков – за поражение в первом же матче Парижа от Алекса де Минора. За вычетом этих баллов отставание россиянина от Джоковича сократится до 2355 очков, которые Даниилу вполне по силам набрать в оставшиеся два месяца сезона-2023.
Очки, которые сгорят у представителей топ-3 до конца сезона-2023:
|Джокович
|Алькарас
|Медведев
|рейтинг от 11.09
|11 795
|8535
|7280
|Тель-Авив/София/Сеул
|2.10
|250
|11 545
|8535
|7280
|Астана/Токио
|16.10
|500
|0
|180
|11 045
|8535
|7100
|Базель/Вена
|30.10
|180
|500
|11 045
|8355
|6600
|Париж+Итоговый
|6.11
|2100
|180
|10
|8945
|8175
|6590
|Дельта
|770
|2355
Ну что ж. Претендентов на теннисную корону по итогам сезона всего трое – Джокович, Алькарас и Медведев. Судя по опросам наших читателей, подавляющее большинство наших читателей уверено, что серба с вершины никто не сместит.
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Тем не менее до конца сезона ещё будет разыграно много очков. Состоится два «Мастерса» — в Шанхае и Париже (по 1000 очков победителю), пройдут «пятисотники» в Пекине, Токио, Вене и Базеле, а также Итоговый чемпионат ATP, где можно максимально набрать 1500 очков. Здесь надо отметить, что ничтожные математические шансы стать первым есть и у Янника Синнера. Но такое случится, если он выиграет все крупные турниры и доберёт ещё на ATP-250, а Джокович при этом провалит всю концовку.
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