Джокович выиграл первый матч после US Open — Сербия в 1/4 Кубка Дэвиса! А Испания вылетела

На текущей неделе в четырёх городах Европы проходит групповой этап Мировой группы Кубка Дэвиса 2023 года. В пятницу, 15 сентября, состоялись заключительные матчи 2-го тура. Главной звездой мероприятий стал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович.

Знаменитый сербский теннисист решил помочь национальной команде завоевать путёвку в четвертьфинал, несмотря на то что только в минувшее воскресенье победил Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. А вот Карлос Алькарас, полуфиналист US Open, решил поберечь силы. А жаль, ведь Сербия и Испания оказались в одной группе, так что Джокович мог вновь встретиться с главной молодой звездой современного мужского тенниса.

Новак физически не мог приехать в стан сборной Сербии к началу 1-го тура. Во вторник, 12 сентября, соотечественники одного из лучших теннисистов в истории без особых проблем победили корейцев, выиграв все три матча: два одиночных и один парный. Джокович приехал в Валенсию, где проходят игры группы C, чуть позже. И успел пообщаться с журналистами, ответив на некоторые их вопросы.

В частности, Новак прокомментировал слова трёхкратного чемпиона ТБШ Стэна Вавринки. Напомним, швейцарец нашёл виновника низкой посещаемости матчей Кубка Дэвиса. По его мнению, это бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, ныне глава группы Kosmos, ответственной за организацию турнира.

По словам Джоковича, в этом виноват не Пике, а Международная федерация тенниса (ITF). «Я не поддерживаю критику Пике, потому что это не его вина. ITF — та организация, которая допустила смену формата и принимала окончательное решение. Пике пришёл со своей компанией и сделал ставку на теннис. Если кого и нужно критиковать, так это ITF. Формат нуждался в изменениях, но произошло так, что мы бросились из одной крайности в другую», — цитирует серба Marca.

А сегодня, 15 сентября, Новак был уже в строю. Перед матчевой встречей с испанцами сербы понимали, что победа в этом противостоянии гарантирует им путёвку в четвертьфинал. В первой игре дня Ласло Джере сражался с Альбертом Рамос-Виньоласом. Серб уверенно обыграл испанца: 6:4, 6:4. В каждом из сетов Ласло делал по одному брейку, и этого ему хватило для общего успеха. Альберт же за всю игру ни разу не выходил на брейк-пойнт.

Таким образом, Джокович, которому в соперники достался Алехандро Давидович-Фокина, уже знал, что его победа гарантирует Сербии выход в четвертьфинал. В первом сете всё решил восьмой гейм, в котором восемь раз было «ровно». Новак всё-таки взял подачу соперника, после чего без проблем подал на сет — 6:3 за 52 минуты. У Давидович-Фокины не было за партию ни одного брейк-пойнта.

Во втором сете Давидович-Фокина повёл 4:1 с брейком, но после этого Джокович включился по-настоящему, забрал следующие пять геймов и довёл дело до победы — 6:3, 6:4 за 1 час 49 минут.

Парный матч во встрече Сербия — Испания уже не имеет турнирного значения, так как победа в любом случае осталась за представителями Балканского полуострова — либо 3-0, либо 2-1. Помимо Сербии, из группы C в четвертьфинал вышла Чехия, которая также выиграла обе свои матчевые встречи. В субботу, 16 сентября, эти команды разыграют между собой первое место в квартете.

А вот Испания и Республика Корея остались за бортом восьмёрки сильнейших. Особенно обидно должно быть представителям Пиренейского полуострова, ведь весь плей-офф, намеченный на ноябрь, пройдёт в Малаге. 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль, изначально планировавший выступить за Испанию в плей-офф, в итоге не сыграет на турнире. Тем не менее в теории существует вероятность, что Надаль, не игравший с Australian Open — 2023, сыграет на одном из турниров ATP.

В других группах ситуация на момент публикации статьи окончательно не прояснилась. Отметим всё же, что трёхкратный чемпион ТБШ Энди Маррей не смог сдержать слёз после волевой победы над швейцарцем Леандро Риди (6:7 (7:9), 6:4, 6:4) — по той причине, что из-за участия в Кубке Дэвиса ему пришлось пропустить похороны бабушки.

Групповой этап Мировой группы Кубка Дэвиса завершится 17 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».