«Кто этот Рубло?» Рублёв как следует расслабился и выиграл выставочный турнир UTS

В минувшие выходные во Франкфурте (Германия) состоялся выставочный турнир серии Ultimate Tennis Showdown (UTS). Мероприятие, основанное в 2020 году известным тренером Патриком Муратоглу и бизнесменом Алексом Попыриным, отцом австралийского теннисиста русского происхождения Алексея Попырина, прошло уже в шестой раз. И победу в нём одержал шестой номер мирового рейтинга россиянин Андрей Рублёв.

Формат

Формат турнира довольно необычен — на выставочных мероприятиях организаторы вольны играться с правилами как душе угодно. Начнём с того, что игроки выступают не под своими именем и фамилией, а под прозвищами. Так, Рублёв был заявлен как Rublo. Матчи состоят не из сетов, а из четвертей, проводимых к тому же на время. Для победы в поединке необходимо выиграть три четверти, причём выигранные очки считаются в натуральном формате (1, 2, 3...), а не в теннисном (15, 30, 40). А если счёт по четвертям становится 2-2, играется так называемая «внезапная смерть», и поединок прекращается, как только кто-либо из теннисистов возьмёт два розыгрыша подряд.

Рублёв попал в группу с Диего Шварцманом, Гаэлем Монфисом и Кристофером Юбэнксом. Начав с поражения и одержав две победы в своём квартете (над последними двумя теннисистами), россиянин вышел в полуфинал. На этой стадии он расправился с Бенуа Пэром.

«Кто этот Рубло? Как ему удаётся так сильно бить по мячу?» — сказал после полуфинала Пэр, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.

А в решающем матче Рублёв одолел Григора Димитрова: 14:13, 12:17, 11:10, 17:16. Обыграв Димитрова, россиянин за словом в карман не полез. «Если бы я был девушкой, то полностью влюбился бы в Григора. Даже будучи мужчиной, я влюблён в Григора», — пошутил Андрей, чьи слова приводит Sportskeeda.

Андрей Рублёв после победы в финале UTS 6 Фото: Пресс-служба турнира UTS

Изначально на UTS 6 должен был выступить и Даниил Медведев. Но тяжёлый US Open измотал лидера российского тенниса, и он снялся с соревнований. Вместо Даниила сыграл Димитров. «Предыдущие две недели были очень тяжёлыми для меня и моего тела — возможно, самыми трудными за всю историю моего выступления в туре. Это действительно разочаровывает, потому что я хотел сыграть перед вами. Мне нравятся это мероприятие и его формат, поэтому я желаю всем участникам и организаторам удачи», — так объяснял своё решение Медведев, чьи слова приводят организаторы соревнований.

Даниил, к слову, однажды уже принимал участие в этом состязании. Было это ещё в мае 2021 года. Тогда россиянин не вышел из группы. Но тот турнир позволил ему как следует перезагрузиться и серьёзно прибавить в игре. Судите сами: в том сезоне Медведев выбыл из борьбы в четвертьфинале хардового «Мастерса» в Майами (неудачный результат по его меркам), а затем провалил грунтовые турниры той же категории в Мадриде и в Риме, дойдя лишь до третьего и до второго круга соответственно. А после UTS 4 Даниил дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — это и по сей день его лучший результат на грунтовом мэйджоре, — затем выиграл турнир в Мальорке, «Мастерс» в Торонто и — самое главное! — US Open, победив в финале великого Новака Джоковича.

Остаётся надеяться, что и с Рублёвым произодёт нечто подобное после участия в UTS, тем более что сейчас Андрей выступил успешнее, чем Даниил два года назад. Североамериканские «Мастерсы» Рублёв провалил, в обоих случаях проиграв в первых же матчах на турнире. Да, на US Open он дошёл до четвертьфинала, что вроде бы и неплохо. Но преодолеть этот заколдованный барьер Андрею опять не удалось — уже в девятый раз в карьере.

В конце этой недели Рублёв сыграет за сборную Европы на Кубке Лэйвера, который в этот раз пройдёт в Ванкувере (Канада). Турнир входит в официальный календарь ATP, но очков за него тем не менее не начисляют. Андрей пропускает оба китайских турнира категории 250 на этой неделе: в Чэнду и Чжухае. А вот на «пятисотнике» в Пекине, который пройдёт с 28 сентября по 4 октября, планируют сыграть все сильнейшие, за исключением Новака Джоковича.

Очки Рублёву нужны, ведь сам он, по его словам, намерен попасть на Итоговый турнир. «Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель – просто хотя бы попасть. Это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё не просто так, [если] четыре года подряд отбираться на Итоговый. Значит, у меня реально есть уровень, чтобы находиться в топ-8 лучших игроков мира. Под уровнем я главным образом подразумеваю стабильность», — сказал Андрей в эфире YouTube-канала «Больше».

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А вообще, выставочные турниры — классная штука. Во-первых, теннисисты в наполовину соревновательном режиме могут поддерживать форму. Во-вторых, у болельщиков появляется лишняя возможность понаблюдать за игрой своих любимцев. Наконец, финансовый фактор тоже важен — даже для долларовых миллионеров, которыми являются топ-теннисисты.