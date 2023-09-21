«Заболела голова, а потом я отключился». Теннисисты всё чаще теряют сознание на корте

Этой осенью в Китай спустя почти три года вернулся профессиональный теннис – после скандальной истории с возможным изнасилованием экс первой ракетки Пэн Шуай WTA отменила турниры в Поднебесной. Однако с финансами в женском теннисе сейчас не очень, и его руководители сменили гнев на милость. Первым в списке реабилитированных стал турнир категории WTA-250 в Гуанчжоу, на котором в матче второго круга между датчанкой Кларой Таусон и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой произошло неприятное событие.

Поединок проходил при сумасшедшей жаре под 40°C и бешеной влажности (53%) – неудивительно, что у датчанки во второй партии закружилась голова и она вызвала физиотерапевта. Особо не помогло. Едва стартовал третий сет, как Клара допустила двойную ошибку, зашаталась и рухнула на корт. Девушку привели в чувство, но корт она покинула лишь на инвалидной коляске.

Казалось бы, такое может произойти с каждым, но в последнее время подобных случаев стало так много, что превратилось в нездоровую тенденцию. Кто виноват и что делать?

У Ибин дважды за несколько месяцев потерял сознание

Незадолго до старта US Open – 2023 Новак Джокович сражался в финале Цинциннати с Карлосом Алькарасом и почти полтора сета напоминал овощ. Серб не мог нормально двигаться, опоясывался ледяным полотенцем, обливался водой и кричал на команду – легче стало только после захода солнца. Долгожданная прохлада привела Новака в чувство, он переломил ход неудачно складывавшегося рекордного по продолжительности матча на турнире (3 часа 50 минут) и сломил уже видевшего себя с трофеем испанца. «Нетрудно было заметить, что после того, как спала жара, у Джоковича словно выросли крылья», – констатировал Энди Роддик.

У Ибин очень плохо переносит жару Фото: Adam Hagy/Getty Images

Не всем игрокам дано справляться с климатическими условиями, как легенде тенниса. Особенно в этом году страдает китайский теннисист У Ибин. Казалось бы, азиат должен нормально переносить жару и влажность, но на деле всё обстоит иначе – сразу два обморока за несколько месяцев могут привести к вынужденному завершению карьеры. Сначала У Ибин потерял сознание во время матча первого круга Уимблдона с Фрэнсисом Тиафо – ему 15 минут оказывали медицинскую помощь, после чего он вернулся и сумел закончить матч, в котором проиграл в трёх партиях.

Спустя месяц 23-летнему китайцу, который в текущем сезоне завоевал первый титул уровня ATP (в Далласе), стало плохо на турнире в Вашингтоне. При 40-градусной жаре У Ибин в матче с Йосуке Ватануки вёл в первом сете со счётом 4:1, после чего по пути к своей скамейке свалился без чувств. Очередное обследование не выявило у китайца никаких патологий, и врачи разрешили парню вернуться в тур. У Ибин дошёл до второго круга US Open – 2023, на котором в этом году творилась настоящая чертовщина – в невыносимых климатических условиях бóльшая часть матчей напоминала игры на выживание.

Руководство американского мэйджора похвастало очередным зрительским рекордом – в 2023-м матчи в Нью-Йорке посетили 957 387 зрителей. Однако игроки будут вспоминать турнир с содроганием. Уже на первой неделе с турнира по разным причинам снялись Доминик Тим, Кристофер Юбэнкс, Эмиль Руусувуори, Петра Квитова и Хуберт Хуркач, которые пострадали от непонятной инфекции. Вполне вероятно, компанию им составил кто-то ещё, но при этом не признавался и не подавал виду на корте и за его пределами.

Болельщика вынесли с трибуны на носилках

Самым сложным обстоятельством для теннисистов оказалась аномальная жара на фоне сильной влажности. «Однажды игрок умрёт, и они увидят, к чему это может привести», – стонал Даниил Медведев в четвертьфинале против Андрея Рублёва. Будущий финалист US Open – 2023 неоднократно обращался к врачам по ходу встречи: он жаловался на трудности с дыханием и пользовался ингалятором. По ходу мэйджора Даниил прибегал к подобной помощи физиотерапевтов почти в каждой игре.

Оба игрока обливались холодной водой, использовали ледяные полотенца и кондиционеры. И это при частично закрытой крыше – играй парни под открытым небом, нагрузка была бы ещё выше. «Здесь такие же жестокие условия, как на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, – сокрушался Медведев. – В конце первого сета я уже не видел мяч, играл почти наугад. Я видел, что Андрей не мог бегать. Мне не терпелось пойти в холодный душ, но дело в том, что когда ты его принимаешь, то вариантов может быть два: либо становится лучше, либо тело превращается в один огромный спазм».

Чемпиону US Open — 2020 Доминику Тиму стало плохо, и он снялся с турнира Фото: Al Bello/Getty Images

Влажность оказалась такой высокой, что теннисисты вполне могли менять футболки после каждого гейма. Страдали не только теннисисты, но и зрители – один из них получил тепловой удар во время четвертьфинала между Мэдисон Кис и Маркетой Вондроушовой. 32-летнего парня пришлось выносить с трибуны на носилках. В тот же день из-за аномальной жары перенесли на более позднее время поединки игроков на инвалидных колясках.

Недавнее исследование Портсмутского университета показало, что средняя температура на четырёх «Шлемах» в последние годы значительно увеличилась. Если ранее аномальная жара преимущественно фиксировалась на Australian Open (особенно в 2020-м, когда страну окутал дым от лесных пожаров), то теперь и на остальных мэйджорах невероятно жарко и душно. В этом году в Нью-Йорке было даже жарче, чем в январе в Мельбурне – на целых три градуса. Примечательно, что частично закрытая крыша с одной стороны спасала игроков, а с другой – мешала. «Одна половина корта находится в тени, а другая – на солнце. Некоторые мячи я попросту не видела», – призналась Елена Остапенко после матча с Кори Гауфф.

С 1988 года только на Открытом чемпионате США было зафиксировано 17 случаев, когда теннисисты снимались со «Шлема» по причине воздействия сильной жары. В 2018-м француженка Ализе Корне играла со шведкой Юханной Ларссон при температуре 35°C и влажности 46%. После второго сета теннисисткам из-за жары дали 10-минутный перерыв, с которого Ализе вернулась в надетом задом наперёд топе. Она заметила это только перед началом гейма и быстро переодела его, стоя за задней линией. Судья Кристиан Раск посчитал действия Корне неспортивным поведением и вынес ей предупреждение. «Тот матч превратился в настоящий кошмар. Меня постоянно тошнило из-за жары, а тут ещё и эта история с переодеванием», – жаловалась Корне.

Теннисному руководству пора задуматься о повышении мер предосторожности

Два года назад в Америке нечто похожее на страдания У Ибина произошло с британцем Джеком Дрэйпером. В стартовом раунде «Мастерса» в Майами 19-летний левша встречался с Михаилом Кукушкиным, несколько раз вызывал врачей по ходу игры и в конце матча на сетболе соперника совсем поплыл. Джек потерял сознание, упал и покинул корт в инвалидном кресле.

От аномальной жары страдают не только в США или Австралии. В этом году аргентинец Камило Карабельи проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 0:3 и пришёл на пресс-конференцию с разбитым лицом. «Я потерял сознание после игры. Помню, у меня сильно заболела голова, а потом я отключился. Когда очнулся, то лежал на спине весь в крови», – признался Камило.

Лицо Карабельи после потери сознания и падения Фото: из личного архива Карабельи

Всё говорит о том, что в самое ближайшее будущее таких случаев будет становиться всё больше. Этим летом в августе на Сицилии был установлен европейский рекорд температуры – 48,8°C, а в июле в Финиксе рекордная температура 43°C держалась в течение 19 дней подряд. В таких условиях «Шлемам» нужно задуматься о возведении ещё большего количества стадионов с раздвижной крышей и более детальном подходе к расписанию, чтобы больше матчей проводить в вечернюю сессию. Также можно увеличить перерывы между геймами и сетами, а ещё поработать со счётом «ровно» – пусть гейм забирает тот, кто выиграет розыгрыш при 40-40, как на некоторых турнирах парного тенниса.

Сейчас всё больше говорят о том, что аномальная жара может привести к переносу сроков футбольного чемпионата мира по футболу 2026 года (пройдет в трёх странах Северной Америки) с лета на зиму. Очевидно, что и международный теннисный календарь уже сейчас нуждается в перезагрузке – возможно, даже придётся пожертвовать некоторыми турнирами. Оставлять всё в нынешнем состоянии точно не вариант. Иначе, как сказал Медведев, точно кто-то умрёт.