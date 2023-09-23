Карацев и Маррей устроили марафонскую битву! Россиянин одолел трёхкратного чемпиона ТБШ

С 20 по 26 сентября в Китае проходят сразу два турнира категории ATP-250, которые служат своеобразным разогревом в преддверии «Мастерса» в Шанхае. Теннисисты выступают в Чжухае и в Чэнду, причём сроки проведения довольно необычны: оба турнира начались в среду, а финалы пройдут во вторник. Это связано с расширением сетки шанхайского «Мастерса» с 56 до 96 участников — данный турнир теперь занимает не одну неделю, как в прежние годы, а почти две. Теперь обо всём по порядку.

В Чжухае в основную сетку попали два россиянина: 15-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов, посеянный под первым номером, и 63-я ракетка мира Аслан Карацев. Хачанов, проиграв Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос», пропустил затем из-за травмы почти три месяца.

«Сухожилия, все соединительные ткани, сама кость подверглись стрессовому перелому. Всё взаимосвязано. Это всё началось в Австралии. Я продолжал стараться, но наступил момент, когда я буквально не мог ходить. Это произошло после матча с Джоковичем на «Ролан Гаррос». При этом я ещё мог продолжать [выступать], но то, что я испытывал боль при ходьбе, стало очевидным звоночком. Тогда-то мне и пришлось остановиться», — приводит слова Карена Punto de Break.

Карен Хачанов играет с Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Фото: Clive Mason/Getty Images

На US Open Хачанов проиграл в первом же круге. А в Чжухае россиянин, пропускавший стартовый раунд, одержал первую победу за три с половиной месяца. Во втором круге он оказался сильнее австралийского квалифаера Алекса Болта — 6:4, 6:4. В четвертьфинале ему предстоит сражение с шестым сеяным Маккензи Макдональдом, 39-й ракеткой мира. Этот матч состоится в воскресенье, 24 сентября.

Что касается Карацева, то он в первом круге сделал 17 эйсов и одержал волевую победу над Маттео Арнальди (6:7, 7:6, 6:2), а во втором вышел на трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Соперники уже встречались друг с другом. В финале Сиднея зимой 2022 года Аслан завоевал свой третий и последний на данный момент титул ATP в одиночном разряде, победив в двух сетах — 6:3, 6:3.

В отчётном матче первый сет оказался «качельным». Первым на брейк-пойнты вышел Карацев. Но в затяжном четвёртом гейме, в котором семь раз было «ровно», россиянин упустил все четыре шанса взять подачу соперника — 2:2. Затем в игре Аслана случился провал, и Маррей повёл 5:2 с двумя брейками. С первой попытки британец не смог подать на партию, упустив при этом сетбол. Однако в 10-м гейме, когда счёт уже был 5:4, Энди всё же добился успеха: сперва он спас двойной брейк-пойнт, а затем дожал оппонента с третьего сетбола — 6:4 за 1 час 11 минут.

Несмотря на это, Карацев не сдался и выиграл вторую партию. Он повёл 3:1 с брейком, затем 4:2. После этого теннисисты обменялись брейками (5:3), а в девятом гейме Аслан со второго сетбола успешно подал на партию, отыграв перед этим брейк-пойнт, — 6:3 за 1 час 3 минуты.

Аслан Карацев играет на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

А в третьем сете у Маррея, похоже, закончились силы. Первые четыре гейма остались за Карацевым, отдавшим считаное количество розыгрышей. При 5:2 Аслан, подавая на матч, использовал второй матчбол, оформив волевую победу над трёхкратным чемпионом ТБШ, — 4:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 53 минуты.

Соперник Карацева по полуфиналу определится чуть позже. Им станет либо второй сеяный Кэмерон Норри, либо квалифаер Марк Полманс.

Теперь о турнире в Чэнду. Здесь главная надежда России — 55-й номер мировой классификации Роман Сафиуллин. Он уже вышел в четвертьфинал, не проиграв ни одного сета в первых двух матчах. Сперва Сафиуллин обыграл Брэндона Накашиму (6:4, 6:4), а затем — и это приятная неожиданность — расправился с четвёртым сеяным Даниэлем Эвансом — 6:3, 6:3. В четвертьфинале Роман сразится с Джорданом Томпсоном из Австралии. Эта встреча состоится в воскресенье, 24 сентября.

А вот двое других россиян борьбу на турнире уже закончили. И Павел Котов, и 21-летний Алибек Качмазов (319-я ракетка мира) попали в основную сетку через квалификацию. Котов выиграл первый матч, в котором его соперником был Даниэль-Элаи Галан из Эквадора, — 7:5, 7:5. А во втором раунде не справился с Александром Зверевым (1). В первом сете россиянину удалось навязать борьбу Звереву. Соперники уверенно забирали свои геймы, причём без брейк-пойнтов. В 12-м гейме немец попытался не доводить дело до тай-брейка, но упустил сетбол на приёме. Но на тай-брейке Александр всё же дожал Павла — 7:5.

Во втором сете события развивались так же, как и в первом, — ни намёка на брейк-пойнты. Но тут сильнее оказался Котов. В 10-м гейме он с первой же попытки реализовал сетбол на приёме — 6:4. В решающей партии всё же сказался более высокий класс Зверева. У Котова был шанс обеспечить себе преимущество, но во втором гейме он упустил брейк-пойнт — 1:1. После этого немца было не остановить. Россиянин поначалу пытался бороться, но под конец уже не выдержал. В последних двух геймах Павел взял лишь два очка, и Александр одержал победу — 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 за 2 часа 27 минут.

В четвертьфинале Зверев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем (7).

Качмазов же потерпел поражение в первом круге. Австралиец Кристофер О'Коннелл, который на Открытом чемпионате США, напомним, сумел создать проблемы Даниилу Медведеву, оказался сильнее: 7:6, 6:4.

Поражение Рублёва на Кубке Лэйвера

А в Ванкувере в этот уикенд проходит выставочный турнир под названием Кубок Лэйвера. В нём принимает участие россиянин Андрей Рублёв, который в составе сборной Европы сражается со сборной мира.

В первый соревновательный день европейцы проиграли все четыре встречи, вследствие чего сборная мира повела со счётом 4:0. Артюр Фис уступил Бену Шелтону, Алехандро Давидович-Фокина — Франсиско Серундоло, Гаэль Монфис — Феликсу Оже-Альяссиму.

Последние двое даже повздорили в своём матче. Оже-Альяссиму сильно не понравилось, что Монфис слишком долго задерживается между розыгрышами, по привычке устраивая шоу. Феликс призывал, чтобы соблюдались правила ATP. При этом претензии теннисисты высказывали не друг другу, а своим боксам.

Монфис: Они [организаторы] звонят мне и говорят: «Ты волен вести себя как угодно…» Я здесь, чтобы повеселиться.

Оже-Альяссим: Что сказали ему люди, которые позвали его сюда?

Гаэль Монфис Фото: Кадр из трансляции

Закрывала программу дня парная встреча, в котором Рублёв и Фис противостояли Фрэнсису Тиафо и Томми Полу. Российско-французская пара неудачно начала встречу, уступая 0:4, затем 1:5. Один брейк Андрей и Артюр смогли отыграть, но затем ещё раз проиграли свою подачу, а вместе с ней и сет — 3:6.

Во второй партии Рублёв и Фис взяли реванш. Им хватило единственного брейка в девятом гейме, который к тому же удалось сделать под ноль. Сет они взяли со счётом 6:4. Однако на чемпионском тай-брейке до 10 очков сильнее оказались американцы. Андрей и Артюр повели 3:0 с брейком, но затем случился провальный отрезок, во время которого они выиграли лишь одно очко из девяти. В итоге Тиафо и Пол одержали победу со счётом 6:3, 4:6, [10:6].