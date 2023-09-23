Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мария Шарапова сыграет на турнире по пиклболу с Джоном Макинроем, Андре Агасси и Штеффи Граф — фанаты тенниса в восторге

«Просто сметёт стариков». Шарапову ждёт феерическое сражение с легендарными Агасси и Граф
Михаил Георгиев
Мария Шарапова сыграет в турнире по пиклболу
Аудио-версия:
Комментарии
Мария в паре с Джоном Макинроем попытается обыграть Андре и Штеффи на турнире по пиклболу. Репетиция перед возвращением в большой теннис?

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, но в последнее время очень часто появляется в новостях, связанных с теннисом. Мария создала немалую интригу по поводу возможного возвращения в WTA-тур публикацией цикла постов со своими тренировками.

Пока это вопрос далеко не решённый, но Шарапова точно порадует зрителей своей игрой на корте в ближайшее время. Мария объединится с семикратным чемпионом ТБШ Джоном Макинроем на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2, где они сразятся с легендарной теннисной парой Штеффи Граф (22-кратная чемпионка ТБШ) и Андре Агасси (восьмикратный чемпион ТБШ).

Материалы по теме
«Предчувствую ещё одно возвращение». Шарапова сыграет свадьбу и сразу возобновит карьеру?
«Предчувствую ещё одно возвращение». Шарапова сыграет свадьбу и сразу возобновит карьеру?

Что такое пиклбол? Если коротко – смесь бадминтона, пинг-понга и тенниса. Основная разница с большим теннисом – намного меньший размер корта. Играть в пиклбол гораздо проще технически и легче физически. Этот вид спорта стал очень популярен в США во время пандемии коронавируса. Пиклбол-мания захлестнула страну настолько, что было решено проводить специальные турниры с привлечением теннисных легенд.

Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и Штеффи Граф сыграют на Pickleball Slam 2. Это не первый громкий турнир по пиклболу, как нетрудно догадаться по цифре в конце названия. Дебютный состоялся в Голливуде (штат Флорида, не путать с Калифорнией) в апреле этого года, когда Агасси и Энди Роддик обыграли Макинроя и Майкла Чанга, заработав $ 1 млн призовых. Турнир, который транслировал крупный вещатель ESPN, пользовался большой популярностью публики, так что организаторы решили продолжать начатое.

Мария Шарапова и Джон Макинрой

Мария Шарапова и Джон Макинрой

Фото: David Becker/Getty Images

Состав участников изменили в сторону повышения именитости. Чанг и Роддик выиграли по одному турниру «Большого шлема». Это отличные бывшие теннисисты, но они относительно узнаваемы только в США. Шарапова и Граф – звёзды мирового масштаба и с титулами у них всё получше, чем у Майкла и Энди. К тому же, участие женщин делает турнир куда более интересным, чем противостояние старых мужчин-американцев.

Pickleball Slam 2 состоится в феврале 2024 года в отеле и казино Seminole Hardrock в Голливуде недалеко от Майами, штат Флорида. Призовой фонд не изменился – победитель получит $ 1 млн. До выхода легенд на корт ещё довольно много времени. Пока участники подогревают интерес к турниру громкими видео-обращениями в адрес оппонентов. Агасси и Макинрой ещё летом пригрозили друг другу расправой на корте. На днях своё заявление записала Шарапова. Без резкости, как у Андре и Джона. Но с явным намёком на присутствие соревновательного духа и намерением выиграть.

«Я играю в пиклбол, и не просто в пиклбол. Я играю в дуэте с Джоном Макинроем против Штеффи Граф и Андре Агасси 4 февраля на стадионе «Хард-рок» в Майами. Это Pickleball Slam 2, и осмелюсь сказать, что я начинаю немного нервничать и тревожиться. Но не обращайте внимания — я не могу дождаться, когда увижу вас, болельщиков, там. Настраивайтесь, следите, поддерживайте нас. Давайте будем командой», — сказала Шарапова в видео, опубликованном в социальной сети.

Материалы по теме
Шарапова феерично погостила на US Open. Неужели Мария вновь вернётся на корт?
Шарапова феерично погостила на US Open. Неужели Мария вновь вернётся на корт?

Заявление Шараповой произвело фурор в теннисном сообществе. Фанаты с восторгом ждут её возвращение на корт, пусть и пока на выставочном турнире.

«Макинрой, Шарапова, Агасси, Граф. С удовольствием буду смотреть за вашей игрой»;
«Мария просто сметёт стариков своей подачей, ведь она пребывает в лучшей форме»;
«Кажется, Шарапова пребывает в отличной форме»;
«Очень круто!»;
«Боже мой, Мария и Штеффи на одном корте!»;
«Желаю удачи Марии. Моя любимая теннисистка»;
«Мне нравится эта идея. Буду поддерживать Шарапову и Макинроя».

Любители тенниса собираются следить за турниром по пиклболу с участием Шараповой, Макинроя, Агасси и Граф. Тем не менее, часть из них испытывает изрядное разочарование, поскольку легенды не сыграют в классическую игру. От 36-летней Шараповой некоторые вообще ждут официального возобновления карьеры.

«Разочаровывает. Почему бы вам всем просто не сыграть выставочный теннисный матч?»;
«Мария, лучше вернись в большой теннис»;
«Хочется донести до этих звёзд: нам нравится настоящий теннис»;
«Мария говорит очень взволнованно. Возможно, она вернётся в большой теннис — никогда не говори никогда»;
«Надеюсь, они также сыграют в выставочном матче на теннисном корте. Очень хочется снова увидеть этих легенд в деле»…

Материалы по теме
«Какая наглость!» Фанаты вступились за Шарапову после жёсткого выпада Навратиловой
«Какая наглость!» Фанаты вступились за Шарапову после жёсткого выпада Навратиловой

64-летний Макинрой – самый возрастной участник турнира, 36-летняя Шарапова – наиболее молодая. 53-летний Агасси и 54-летняя Граф в сумме немного старше, но на двоих у них 30 «Шлемов» против 12 у Марии и Джона.
К тому же, Андре и Штеффи замужем уже 22 года. Они вдоволь наигрались вместе в свободное время, в то время как Шарапова и Макинрой раньше участвовали в выставочных матчах, но только относительно недавно начали проводить серьёзные совместные тренировки. Очень интересно узнать, кто из легенд в итоге возьмёт верх на корте.

Штеффи Граф и Андре Агасси

Штеффи Граф и Андре Агасси

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Призовые на выставочном турнире Pickleball Slam 2 серьёзные. Борьба ожидается ожесточённой, никто играть спустя рукава не собирается. Внимание к турниру приковано большое. Болельщики с удовольствием понаблюдают за легендами тенниса. Особенно за Шараповой, которую многие рассчитывают вновь увидеть на корте на профессиональном уровне.

Для Марии Pickleball Slam 2 может стать хорошей репетицией перед возвращением в тур. Очевидно, что решение о камбэке не из простых и ещё окончательно не принято, но так же ясно, что Шарапова соскучилась по игре и усиленно тренируется не только ради поддержания хорошей физической формы.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android