«Просто сметёт стариков». Шарапову ждёт феерическое сражение с легендарными Агасси и Граф

Мария в паре с Джоном Макинроем попытается обыграть Андре и Штеффи на турнире по пиклболу. Репетиция перед возвращением в большой теннис?

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году, но в последнее время очень часто появляется в новостях, связанных с теннисом. Мария создала немалую интригу по поводу возможного возвращения в WTA-тур публикацией цикла постов со своими тренировками.

Пока это вопрос далеко не решённый, но Шарапова точно порадует зрителей своей игрой на корте в ближайшее время. Мария объединится с семикратным чемпионом ТБШ Джоном Макинроем на турнире по пиклболу Pickleball Slam 2, где они сразятся с легендарной теннисной парой Штеффи Граф (22-кратная чемпионка ТБШ) и Андре Агасси (восьмикратный чемпион ТБШ).

Что такое пиклбол? Если коротко – смесь бадминтона, пинг-понга и тенниса. Основная разница с большим теннисом – намного меньший размер корта. Играть в пиклбол гораздо проще технически и легче физически. Этот вид спорта стал очень популярен в США во время пандемии коронавируса. Пиклбол-мания захлестнула страну настолько, что было решено проводить специальные турниры с привлечением теннисных легенд.

Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и Штеффи Граф сыграют на Pickleball Slam 2. Это не первый громкий турнир по пиклболу, как нетрудно догадаться по цифре в конце названия. Дебютный состоялся в Голливуде (штат Флорида, не путать с Калифорнией) в апреле этого года, когда Агасси и Энди Роддик обыграли Макинроя и Майкла Чанга, заработав $ 1 млн призовых. Турнир, который транслировал крупный вещатель ESPN, пользовался большой популярностью публики, так что организаторы решили продолжать начатое.

Мария Шарапова и Джон Макинрой Фото: David Becker/Getty Images

Состав участников изменили в сторону повышения именитости. Чанг и Роддик выиграли по одному турниру «Большого шлема». Это отличные бывшие теннисисты, но они относительно узнаваемы только в США. Шарапова и Граф – звёзды мирового масштаба и с титулами у них всё получше, чем у Майкла и Энди. К тому же, участие женщин делает турнир куда более интересным, чем противостояние старых мужчин-американцев.

Pickleball Slam 2 состоится в феврале 2024 года в отеле и казино Seminole Hardrock в Голливуде недалеко от Майами, штат Флорида. Призовой фонд не изменился – победитель получит $ 1 млн. До выхода легенд на корт ещё довольно много времени. Пока участники подогревают интерес к турниру громкими видео-обращениями в адрес оппонентов. Агасси и Макинрой ещё летом пригрозили друг другу расправой на корте. На днях своё заявление записала Шарапова. Без резкости, как у Андре и Джона. Но с явным намёком на присутствие соревновательного духа и намерением выиграть.

«Я играю в пиклбол, и не просто в пиклбол. Я играю в дуэте с Джоном Макинроем против Штеффи Граф и Андре Агасси 4 февраля на стадионе «Хард-рок» в Майами. Это Pickleball Slam 2, и осмелюсь сказать, что я начинаю немного нервничать и тревожиться. Но не обращайте внимания — я не могу дождаться, когда увижу вас, болельщиков, там. Настраивайтесь, следите, поддерживайте нас. Давайте будем командой», — сказала Шарапова в видео, опубликованном в социальной сети.

Заявление Шараповой произвело фурор в теннисном сообществе. Фанаты с восторгом ждут её возвращение на корт, пусть и пока на выставочном турнире.

«Макинрой, Шарапова, Агасси, Граф. С удовольствием буду смотреть за вашей игрой»;

«Мария просто сметёт стариков своей подачей, ведь она пребывает в лучшей форме»;

«Кажется, Шарапова пребывает в отличной форме»;

«Очень круто!»;

«Боже мой, Мария и Штеффи на одном корте!»;

«Желаю удачи Марии. Моя любимая теннисистка»;

«Мне нравится эта идея. Буду поддерживать Шарапову и Макинроя».

Любители тенниса собираются следить за турниром по пиклболу с участием Шараповой, Макинроя, Агасси и Граф. Тем не менее, часть из них испытывает изрядное разочарование, поскольку легенды не сыграют в классическую игру. От 36-летней Шараповой некоторые вообще ждут официального возобновления карьеры.

«Разочаровывает. Почему бы вам всем просто не сыграть выставочный теннисный матч?»;

«Мария, лучше вернись в большой теннис»;

«Хочется донести до этих звёзд: нам нравится настоящий теннис»;

«Мария говорит очень взволнованно. Возможно, она вернётся в большой теннис — никогда не говори никогда»;

«Надеюсь, они также сыграют в выставочном матче на теннисном корте. Очень хочется снова увидеть этих легенд в деле»…

64-летний Макинрой – самый возрастной участник турнира, 36-летняя Шарапова – наиболее молодая. 53-летний Агасси и 54-летняя Граф в сумме немного старше, но на двоих у них 30 «Шлемов» против 12 у Марии и Джона.

К тому же, Андре и Штеффи замужем уже 22 года. Они вдоволь наигрались вместе в свободное время, в то время как Шарапова и Макинрой раньше участвовали в выставочных матчах, но только относительно недавно начали проводить серьёзные совместные тренировки. Очень интересно узнать, кто из легенд в итоге возьмёт верх на корте.

Штеффи Граф и Андре Агасси Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Призовые на выставочном турнире Pickleball Slam 2 серьёзные. Борьба ожидается ожесточённой, никто играть спустя рукава не собирается. Внимание к турниру приковано большое. Болельщики с удовольствием понаблюдают за легендами тенниса. Особенно за Шараповой, которую многие рассчитывают вновь увидеть на корте на профессиональном уровне.

Для Марии Pickleball Slam 2 может стать хорошей репетицией перед возвращением в тур. Очевидно, что решение о камбэке не из простых и ещё окончательно не принято, но так же ясно, что Шарапова соскучилась по игре и усиленно тренируется не только ради поддержания хорошей физической формы.