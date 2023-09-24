Хачанов и Карацев в шаге от очного финала! А Рублёв опять проиграл на Кубке Лэйвера

В воскресенье, 24 сентября, на турнирах ATP-250, которые проходят в Китае, состоялись четвертьфинальные матчи. В Чэнду в восьмёрку сильнейших вышел лишь один россиянин, а именно Роман Сафиуллин, который во втором круге довольно неожиданно обыграл четвёртого сеяного Даниэля Эванса. А в Чжухае участниками встреч 1/4 финала стали двое представителей России: первый номер посева Карен Хачанов, который во втором круге выиграл матч впервые за три с половиной месяца, и Аслан Карацев, одержавший волевую победу над трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Энди Марреем.

Первым свой матч закончил Сафиуллин, чьим соперником по четвертьфиналу в Чэнду был австралиец Джордан Томпсон. В первом сете теннисисты ни разу не смогли взять чужую подачу; при этом у россиянина даже брейк-пойнтов не было. А вот Томпсон в седьмом гейме упустил четыре брейк-пойнта (в том числе тройной), а в 12-м не реализовал сетбол на приёме. На тай-брейке же Роман не оставил Джордану шансов: 7:1.

А перед второй партией Томпсон снялся с матча. Так Сафиуллин вышел в полуфинал, выиграв лишь один сет. На этой стадии его соперником станет второй сеяный Лоренцо Музетти, который в своём четвертьфинале победил француза Артура Риндеркнеша.

Затем настал черёд Хачанова — это уже турнир в Чжухае. Россиянин играл с американцем Маккензи Макдональдом, шестым номером посева. Карен крайне неудачно вошёл в игру, вследствие чего его соперник повёл 3:0 с брейком. На этом отрезке Хачанов выиграл лишь одно очко. Затем он прибавил и в седьмом гейме оформил брейк под ноль, но в десятом гейме Макдональд реализовал первый же сетбол на приёме — 6:4 в пользу американца.

Второй сет Хачанов также начал с 0:2, но тут ему удалось избежать провала — соперник стал чаще допускать ошибки. Россиянин уже в третьем гейме ответил брейком под ноль, после чего спас два брейк-пойнта и сравнял счёт — 2:2. В девятом гейме Карен ещё раз взял чужую подачу, после чего подал на сет — 6:4.

В решающей партии Хачанов сразу же добился брейка, но в шестом гейме Макдональд ответил ему тем же — 3:3. Однако большего Карен оппоненту не позволил. В девятом гейме он использовал брейк-пойнт, после чего подал на матч, реализовав второй матчбол, — 4:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 38 минут.

«Было очень тяжело. Ментально и физически сложный матч. Я сразу начал проигрывать, так что мне нужно было стараться давить и прикладывать всю энергию, чтобы изменить динамику и ход матча. Думаю, во втором сете со счёта 4:4 я смог прибавить и благодаря этому взял партию. Это придало мне дополнительную уверенность и помогло в третьем сете играть активнее и вести в счёте до завершения матча», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

В полуфинале Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой (4), который в четвертьфинале разгромил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (5) — 6:1, 6:2.

Последним свой матч провёл Аслан Карацев, которому противостоял британец Кэмерон Норри, второй сеяный. В первом сете соперники весьма уверенно действовали на своей подаче. Особенно это касается Карацева, который за всю партию ни разу не позволил сопернику выйти на брейк-пойнт. Сам Аслан упустил в общей сложности три брейк-пойнта, поэтому пришлось играть тай-брейк. В нём россиянин стартовал с мини-брейка, затем какое-то время удерживал преимущество, но всё же позволил Норри сравнять счёт — 5:5. Однако следующие два очка, а вместе с ними и сет, забрал Аслан — 7:6 (7:5) за 1 час 8 минут.

Во второй партии Норри уже в третьем гейме сделал брейк. Но при счёте 5:4 британец не смог подать на сет: Карацев под ноль взял его подачу и сравнял счёт — 5:5! Взяв ещё по гейму, теннисисты, как и в первой партии, стали играть тай-брейк. В нём Аслан вышел на двойной матчбол (6:4) и со второй попытки использовал его, одержав победу с таким же счётом, что и в первом сете, — 7:6 (7:5). 2 часа 22 минуты провели на корте теннисисты.

Соперник Карацева по полуфиналу определится в противостоянии Йосихито Нисиока (Япония, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 3). Таким образом, Аслан может устроить чисто российский финал с Хачановым. Для этого им необходимо выиграть свои полуфинальные поединки.

Рублёв и сборная Европы в шаге от поражения на Кубке Лэйвера

А в Ванкувере состоялся второй соревновательный день на Кубке Лэйвера. Первым свой матч провёл россиянин Андрей Рублёв, в составе команды Европы сражавшийся с американцем Тейлором Фритцем из сборной мира. В первый день европейцы проиграли все четыре матча (три одиночных и один парный), поэтому Рублёву необходимо было сокращать отставание. Но не получилось.

Из первых шести геймов Андрей выиграл лишь один, после чего Фритц легко довёл дело до победы в сете — 6:2. За всю партию у россиянина не было ни одного брейк-пойнта. Во втором сете борьба была уже равная. Рублёв повёл 3:0 с брейком, но в седьмом гейме американец взял его подачу, а затем забрал свой гейм и сравнял счёт — 4:4. В 12-м гейме у россиянина был сетбол на приёме, но он упустил его. А на тай-брейке Тейлор оказался сильнее и оформил победу — 6:2, 7:6 (7:3) за 1 час 32 минуты.

Это поражение стало вторым для Рублёва на Кубке Лэйвера. В пятницу Андрей и Артюр Фис проиграли парную встречу Фрэнсису Тиафо и Томми Полу.

В итоге европейцы выиграли лишь одну встречу в субботу: Каспер Рууд сломил сопротивление Томми Пола. А вот Хуберт Хуркач проиграл Фрэнсису Тиафо. Парный матч также остался за сборной мира: Феликс Оже-Альяссим и Бен Шелтон переиграли Хуркача и Гаэля Монфиса.

Во второй день за победу в каждом матче на Кубке Лэйвера давали два очка, поэтому перед решающим днём счёт 10:2 в пользу сборной мира. Таким образом, в воскресенье европейцам необходимо выиграть все четыре встречи — за каждую победу начисляется уже три очка, — чтобы завоевать трофей.