Одноручный бэкхенд «умирает»! Любимый удар Федерера скоро внесут в «Красную книгу» тенниса

В третьем круге US Open – 2023 с турниром попрощался самый возрастной его представитель Стэн Вавринка – швейцарец сыграл в Нью-Йорке в 38 лет и 5 месяцев. Всегда грустно, когда с турнирной тропы сходят чемпионы (швейцарец побеждал здесь в 2016-м), но ещё больнее оттого, что Стэн стал одним из последних представителей на мэйджоре игроков с одноручным бэкхендом. Самое обидное, что главное оружие трёхкратного победителя «Шлемов» работало в США как раз таки практически идеально – не хватило немного удачи, скорости и психологии.

Сегодня тенденция такова, что исполнителей с одноручным ударом слева с каждым сезоном становится всё меньше, а действующие игроки крайне редко приближаются к завоеванию «Шлемов». Представитель топ-5 Стефанос Циципас покинул US Open – 2023 уже в первом круге, не задержались и игроки попроще (Кристофер Юбэнкс, Ришар Гаске, Душан Лайович), а Григор Димитров зачехлил свой знаменитый резак всего на пару часов позже Вавринки.

Последний победитель мэйджора с одноручным бэкхендом (US Open – 2020) Доминик Тим после травмы запястья никак не может вернуться на прежний уровень – его победа в Нью-Йорке служит исключением, подтверждающим правило. Времена, когда престижные трофеи брали одноручники Род Лэйвер, Джон Макинрой, Пит Сампрас и Роджер Федерер, похоже, уходят безвозвратно. В женском теннисе эта тенденция и вовсе началась ещё раньше. Разбираемся в причинах того, почему теннисисты всё больше полагаются на двуручный удар слева.

Многие обладатели одноручного бэкхенда сегодня жалеют, что в детстве на него перешли

Правда теннисной жизни сегодня такова, что даже многие действующие одноручники сегодня сожалеют о том, что в юности сделали выбор в пользу эстетики, а не надёжности, и теперь страдают. Спросите 27-летнего Юбэнкса, поздно взошедшей звезды американского тенниса в этом году. Сенсационный четвертьфиналист Уимблдона-2023 признался, что ему было около 13 лет, когда он влюбился в удар Федерера слева и отказаться от двуручного удара. «Сегодня я бы точно не перешёл на одноручный. С точки зрения практичности и достижения результата лучше бить по мячу слева двумя руками», – соглашается американец.

Одноручный бэкхенд Вавринке в 11 лет поставил швейцарский тренер с русскими корнями Дмитрий Завьялов Фото: Julian Finney/Getty Images

Сегодня среди игроков топ-10 только Циципас играет одноручным ударом слева. В женском туре найти такую представительницу гораздо сложнее, но пока ещё возможно. Пока, потому что немке Татьяне Марии уже 36 лет, она занимает 47-ю позицию в рейтинге и, возможно, проводит последний сезон на высоком уровне. В этом году в Нью-Йорке мама двух дочерей выбыла уже в первом круге. Впрочем, как и представитель более молодого поколения и главная надежда фанатов одноручного бэкхенда 21-летний Лоренцо Музетти. В прошлом сезоне итальянец доказал, что способен противостоять топам – в финале грунтового турнира в Гамбурге он обыграл Карлоса Алькараса. Несколько ударов Лоренцо слева стали настоящим теннисным искусством, однако продолжения не последовало.

Главной проблемой одноручников остаётся обработка высоко взмывающих мячей после топ-спинов соперников. Для этого необходим ранний контакт с мячом, что требует практически идеальной техники. «Помню, как папа меня ругал за то, что я часто встречал мяч резаком слева. Он кричал: «Да бей ты уже этот чёртов мяч!» Я старался, но всё равно никогда не чувствовал стопроцентной уверенности», – признался как-то Роджер Федерер.

Одноручникам сложно обработать мяч, летящий со скоростью 150 км/ч

В январе этого года Циципас встретился с Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне бэкхенд грека работал шикарно, в том числе благодаря высокому росту (193 см), но это не помешало сербу давить сопернику именно под левую руку, и сломить Стефаноса в трёх партиях. Единственное, что вышло у грека, дважды добраться до тай-брейков.

У одноручного бэкхенда есть не только недостатки, но и преимущества: на фазе замаха сопернику очень трудно догадаться, куда будет послан мяч. Если проходит удар по линии, то очко практически в кармане. Также у одноручного бэкхенда, как правило, очень специфическое вращение, благодаря которому мяч после отскока очень сильно давит на противника. Плюс таким ударом можно создавать неожиданные углы. Почему же тогда всё меньше и меньше игроков отдают предпочтение такому удару?

Циципас дважды проигрывал в финалах «Шлемов» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ответ лежит на поверхности. С каждым сезоном в теннисе (да и в других видах спорта) на первый план выходят сила и скорость – сегодня мяч летит чуть ли в два раза быстрее, чем в 1980-х. Даже на грунтовых кортах, которые исторически являются самым медленным покрытием, в наши дни игра ведётся жёстко и быстро. Игроки проводят всё больше времени в тренажёрном зале, становятся сильнее и теперь наносят удары справа со скоростью более 150 км/ч. Ракетки и струны позволяют придавать настолько сильное верхнее вращение, что мячи даже после ударов игроков среднего уровня подпрыгивают до уровня глаз. Качественно обработать такой удар одной рукой невероятно сложно.

«Посмотрите на Алькараса. Его работа ног – настоящая фантастика. Если в 20 лет Надаль мог добежать до любого мяча на грунте, то Карлос делает это в таком же возрасте на любом покрытии. Посмотрите на его суперудар в игре с Эвансом – он пробежал 10 метров за 1,2 секунды. Похожие показатели у него и в подаче, форхенде, бэкхенде. Добавьте к этому ментальную стойкость, и вот он настоящий чемпион», – умиляется Карлосом теннисный обозреватель Брэд Гилберт.

С каждым годом шансы одноручников на «Шлем» уменьшаются

Специалисты и тренеры, работающие с молодёжью, советуют подросткам не обольщаться хайлатами игр Федерера и как можно раньше сделать двуручник своим основным оружием при ударе слева. «Стоит подумать о стабильности, ведь движение при двуручном ударе слева короче и проще. Сегодня практически невозможно добиться успеха одноручным ударом слева. Думаю, в ближайшие 10 лет этот удар почти исчезнет на высоком уровне так же, как когда-то вышел из моды сёрв-энд-воллей», – прогнозирует глава развития Теннисной ассоциации США Дэвид Нэйнкин.

Одна из лучших теннисисток 1980-х Мартина Навратилова, обладавшая практически безукоризненным одноручным ударом, также советует начинающим игрокам не увлекаться одноручным бэкхендом. «В теннис нужно играть только двумя руками – отводить ракетку, разгонять, в том числе и слева. Одноручник при современных требованиях потихоньку становится хоть и красивым, но рудиментом игры», – констатирует Навратилова.

На счету Мартины Навратиловой 18 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде Фото: Focus on Sport/Getty Images

Ещё одна причина «отмирания» одноручника – частые травмы запястья. Техника этого удара требует практически идеального подхода к мячу, разворота корпуса и подвода ракетки. Если в каком-то из этих звеньев цепи возникнет погрешность, то сила летящего навстречу с сумасшедшей силой мяча может повредить связки или сухожилия. Двумя руками гораздо проще компенсировать ошибку, снизить нагрузку и избежать травмы.

И всё же обладатели одноручных бэкхендов не готовы ничего менять не только потому, что поздно перестраиваться, но и чисто из соображений удовольствия и эстетики. «Для меня теннис имеет смысл только с ударами одной рукой. Этот удар слишком глубоко засел в моём сердце», – признался Циципас. Хочется верить, что греку и другим адептам одноручного бэкхенда однажды удастся выиграть «Шлем», но с каждым годом шансы на это уменьшаются.