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Астана-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Александр Шевченко выиграл у Ботика ван де Зандсхулпа

Шевченко взял 1-й матч после помолвки с Потаповой! За титул Астаны поборются двое россиян
Александр Насонов
Астана-2023: сетки, результаты, расписание
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Помимо Александра, это 315-я ракетка мира Алибек Качмазов, победивший в финале квалификации.

Во вторник, 27 сентября, на турнире в Астане (Казахстан) начались матчи первого круга. В этот раз соревнование получило категорию ATP-250. Первые два номера посева — представитель Нидерландов Таллон Грикспор и аргентинец Себастьян Баэс. Вроде бы не самые популярные теннисисты. Но всё равно в Астане будет на кого посмотреть.

Во-первых, это любимец местной публики Александр Бублик, посеянный под третьим номером. Бывший российский, а ныне казахстанский теннисист, который сейчас занимает 35-е место в мировой классификации, в любой момент может выдать что-то яркое.

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Во-вторых, турнир своим присутствием почтили сразу два чемпиона турниров «Большого шлема»: трёхкратный победитель мэйджоров швейцарец Стэн Вавринка, восьмой номер посева, и чемпион US Open 2020 года австриец Доминик Тим. 38-летний Вавринка сейчас идёт 47-м в рейтинге ATP, хотя чуть более года назад даже в топ-300 не попадал. Заслуживают уважения и попытки вернуться на былой уровень в исполнении 30-летнего Тима, чью карьеру изрядно подпортили травмы. Сейчас Доминик занимает 81-ю строчку в мировой классификации.

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Год назад турнир в Астане был «пятисотником». И тогда организаторам удалось собрать по-настоящему звёздный состав. Даниил Медведев, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас — кого там только не было! В одном из полуфиналов Циципас одержал волевую победу над Рублёвым, а в другом Медведев из-за травмы снялся с матча с Джоковичем, после того как они с Новаком выиграли друг у друга по сету. В финале же Джокович в двух партиях обыграл Циципаса.

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Другие россияне выступили тогда не столь успешно. Карен Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале, Павел Котов остановился во втором круге, Аслан Карацев и Александр Шевченко — в первом.

В этом году Шевченко также попал в основную сетку Астаны. В последнее время 22-летний спортсмен стал довольно регулярно выступать на турнирах уровня ATP. В апреле он впервые в карьере пробился в топ-100 мирового рейтинга, а сейчас идёт 85-м. Ну и нельзя не отметить, что в ближайшее время в жизни Александра состоится важное событие: он женится на теннисистке Анастасии Потаповой, своей соотечественнице и ровеснице. Шевченко и Потапова уже помолвлены.

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В соперниках у Шевченко по первому кругу оказался 27-летний голландец Ботик ван де Зандсхулп, 68-я ракетка мира. В начале первого сета соперники брали геймы на своей подаче. Но если Шевченко делал это уверенно, не давая возможности оппоненту выйти на брейк-пойнт, то ван де Зандсхулп в общей сложности спас три брейк-пойнта. В шестом гейме россиянин наконец смог дожать голландца на его подаче — 4:2. Затем Александр ушёл с брейк-пойнта, а при 5:3 подавал на сет. И, увы, потерпел неудачу, под ноль отдав свой гейм. Но этот небольшой провал не обескуражил Александра: в десятом гейме он заработал сетбол на приёме и сразу же использовал его — 6:4 за 56 минут. Выиграв партию, теннисист закричал от радости:

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Кадр из трансляции

На старте второго сета игроки обменялись брейками, а затем принялись забирать свои геймы. В пятом гейме Шевченко спас брейк-пойнт, а в восьмом сам попытался нарушить тенденцию, заработав двойной брейк-пойнт. Реализовав его, россиянин повёл 5:3 и вышел подавать на матч. В финальном гейме Александр отдал сопернику лишь один розыгрыш — 6:4, 6:3 за 1 час 38 минут.

Астана. 1-й круг
27 сентября 2023, среда. 15:20 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Во втором круге Шевченко, выигравший свой первый матч после помолвки с Потаповой, сыграет с 20-летним сербом Хамадом Меджедовичем, который в первом раунде на отказе прошёл своего соотечественника Ласло Джере (7) — 6:3, 2:1 (отказ). Также в основную сетку вышел 315-я ракетка мира Алибек Качмазов, пробившийся через квалификацию. В первом раунде 21-летний россиянин сыграет с французом Корентеном Муте, занимающим 119-е место в рейтинге ATP.

ATP-250. Астана-2023. Турнирная сетка
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