Бублик издевался над соперниками, Тим тонул в любви. Что было за кадром теннисной Астаны

После огненной прошлогодней пятисотки турнир серии 250 воспринимается куда спокойнее. Не только журналистами, ряды которых, кстати, в 2023-м в разы поредели, но и фанатами. Конечно, можно списать отсутствие бешеной заинтересованности на расписание – азиатская серия начинается и заканчивается во вторник. Что слегка портит планы собрать кассу: первые дни, по словам организаторов, выходят провальными, полуфиналы забиты на 80%, правда, на финалах уже солд-аут.

За прошлый год говорит и состав, и, собственно, статус турнира: категория 250 вместо пятисотника – при «живом» Пекине вряд ли кто из топ-10 согласится на это. Именно Казахстан на год зарезервировал за собой турнир серии АТР-500. В планах повторить это вновь, хотя у них в пожизненном пользовании серия 250.

Первые впечатления от Астаны-2023 Фото: «Чемпионат»

Расшевелить народ даже к квалификации не помогла и броская реклама: на выходе из зелёной зоны после посадки самолёта везде мелькала зазывающая на турнир видеооткрытка. Или щиты, украшенные лицами топов ATP, а также экраны банкоматов вновь в теннисном камуфляже. Кто зависал на время и всматривался в лица, кто просто проходил мимо. Но всё это было сконцентрировано лишь на территории аэропорта, в городе подобного разнообразия оказалось меньше.

Поэтому и на турнире пустота. Пока разницу делают дети – их с родителями как участников академии пускают бесплатно. Да и навряд ли цель Astana Open заработать на билетах – в 2022-м у них было что-то около 30 спонсоров. Теннисом там живут! Особенно подрастающее поколение, которое не только заполняет пустующие залы, но и даёт хоть какое-то ощущение теплоты в период дождливого межсезонья. Они постоянно кричат, смеются и бегают вокруг теннисистов: не отпускали Александра Шевченко после победы того над Таллоном Грикспором в первом круге – пришлось подписывать всё.

А Бублик вновь расчехлил арсенал из харизмы и в матче первого круга парного разряда регулярно подтрунивал над французскими соперниками Адрианом Маннарино и Грегуаром Баррером – подавал с руки, вместе с тем предупреждая, что сделает это и в следующий раз. Он же по первому зову детей раздал свои насквозь пропотевшие напульсники болельщикам. Мимо он почти никогда не проходил.

Возможно, и отцовство подтолкнуло его к этому. «С тех пор как он родился, честно говоря, меня ничего не беспокоит. Меня волнует только он. Так что если скажут играть на грунте, буду играть на грунте, если на траве, то на траве. Если нужно играть в 11 часов, ладно. Всё остальное для меня не имеет значения», – рассказывал он в интервью Claytennis.

А почти параллельно в холле центра в беспокойство окружающих приводила уже другая звезда турнира Доминик Тим. Люди рассказывали, что приходилось за 1,5 часа занимать очереди для автограф-сессии и в итоге всё равно остаться без подписи и фотки австрийца. Но Доми смиренно отсидел час, улыбаясь в окружении менее дружелюбных бодигардов, которые то и дело старались навести порядок.